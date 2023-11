Szachtar - Barcelona: typy i kursy na mecz Ligi Mistrzów. Duma Katalonii we wtorkowy wieczór może zapewnić sobie awans do fazy pucharowej. Będzie tego pewna zwyciężając w Hamburgu z grającym w roli gospodarza Szachtarem.

Szachtar – Barcelona, typy bukmacherskie

FC Barcelona we wtorkowy wieczór będzie chciała wykorzystać nadarzają się okazję i pokonując w Hamburgu zespół Szachtara zapewnić sobie wyjście z grupy. To pozwoliłoby podopiecznym Xaviego Hernandeza nieco odetchnąć i bardziej skupić się na rozgrywkach ligowych. Duma Katalonii wybiegnie na murawę w roli zdecydowanego faworyta i powinna poradzić sobie ze zdobyciem trzech punktów. Kursy na wygraną Barcelony nie są atrakcyjne, chyba, że skorzystamy z promocji STS, która pozwala postawić taki zakład po kursie 125.00. Więcej informacji na temat tej oferty znajdziesz poniżej. Mój typ: wygrana Barcelony

Kurs 125.00 na wygraną Barcelony z kodem GOAL

Świetną ofertę na wtorkowe spotkanie 4. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów przygotował bukmacher STS. Zakładając konto z kodem promocyjnym GOAL dostaniesz możliwość postawienia zakładu na wygraną Barcelony po niesamowitym kursie 125.00. Jak skorzystać z tej oferty? Wyjaśniam krok po kroku poniżej.

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL oraz zaakceptuj zgody marketingowe Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 50 zł Postaw pierwszy zakład SOLO lub AKO po założeniu konta obejmujący wytypowanie FC Barcelony jako drużyny, która wygra mecz Szachtar Donieck – FC Barcelona (06.11) Minimalna stawka zakładu 2 zł. Jeżeli kupon okaże się trafiony, otrzymasz swoją wygraną z kuponu oraz bonus w wysokości 250 zł

Szachtar – Barcelona, ostatnie wyniki

FC Barcelona na razie może pochwalić stuprocentową skutecznością w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Po trzech rozegranych spotkaniach Duma Katalonii ma na koncie komplet dziewięciu punktów. W kolejnych meczach pokonywała 5:0 Royal Antwerp, 1:0 z FC Porto i 2:1 z Szachtarem Donieck. Tym samym we wtorek stanie przed szansą zapewnienia sobie awansu do fazy pucharowej.

Szachtar jest w zupełnie innej sytuacji, bowiem plasuje się na trzeciej lokacie, mając na swoim koncie tylko trzy punkty. Poza wspomnianą już porażką z Barceloną w pierwszym meczu, ukraiński zespół musiał również uznać wyższość FC Porto (1:3). Swoją zdobycz punktową zawdzięcza pokonaniu 3:2 Royal Antwerp.

Barcelona przystąpi do wtorkowego meczu w roli faworyta, ale kibiców na pewno może niepokoić forma zespołu. Przed tygodniem drużyna Xaviego Hernandreza przegrała 1:2 z Realem Madryt, a w ostatni weekend szczęśliwie pokonała 1:0 Real Sociedad.

Szachtar – Barcelona, historia

Historia bezpośrednich pojedynków przemawia oczywiście na korzyść Barcelony. Szachtar przegrał bowiem pięć z siedmiu meczów z katalońskim zespołem w ramach rozgrywek Ligi Mistrzów. Duma Katalonii może się również pochwalić czterema zwycięstwami z rzędu nad Szachtarem w europejskich pucharach (raz w Superpucharze i trzy w Lidze Mistrzów).

W pierwszym spotkaniu w tym sezonie Barcelona wygrała 2:1. Gospodarze już po pierwszej połowie prowadzili 2:0 dzięki trafieniom Ferrana Torresa i Fermina Lopeza. W drugiej połowie gościom z Ukrainy udało się zdobyć kontaktowego gola.

Szachtar – Barcelona, kursy bukmacherskie

FC Barcelona, podobnie jak w pierwszym meczu, także w przypadku wtorkowego starcia jest uznawana za murowanego faworyta do zwycięstwa. Myśląc o typie na wygraną Dumy Katalonii trzeba liczyć się z tym, że kursy na takie zdarzenie w standardowej ofercie nie będą przekraczać 1.28. W tym miejscu zwracam jednak uwagę na promocyjną ofertę STS. Podając podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL będziesz mógł postawić na wygraną Barcelony po kursie 125.00. Więcej informacji na ten temat znajdziesz wyżej.

Szachtar – Barcelona, typ kibiców

Szachtar – Barcelona, przewidywane składy

W zespole Barcelony na pewno zabraknie kontuzjowanego Sergiego Roberto, natomiast pod znakiem zapytania stoi występ Frenkiego de Jonga, który zmagał się ostatnio z urazem łydki. W ostatnim ligowym meczu z Realem Sociedad na boisko wrócił Pedri, ale jego występ przeciwko Szachtarowi od pierwszej minuty jest mało prawdopodobny. Bardziej realny jest ponowne pojawienie się w wyjściowej jedenastce Roberta Lewandowskiego.

Kilka nieobecności będzie miało również miejsce w zespole Szachtara. Na murawie nie pojawią się Stava Lemkina, Lassina Traore, Ivan Petryak i Irakli Azarovi.

Szachtar Donieck Marino Pusic 4-1-4-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład FC Barcelona Xavi Hernandez Szachtar Donieck Marino Pusic 4-1-4-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład FC Barcelona Xavi Hernandez Rezerwowi ▼ 1 Artur Rudko 4 Denil Castillo 7 Eguinaldo 9 Marian Shved 18 Kevin Kelsy 19 Dmytro Chygrynskiy 20 Dmytro Topalov 27 Oleg Ocheretko 29 Yegor Nazaryna 39 Newerton 44 Yaroslav Rakitskiy 8 Pedri 11 Raphinha 13 Iñaki Peña 15 Andreas Christensen 17 Marcos Alonso 23 Jules Kounde 26 Ander Astralaga 27 Lamine Yamal 30 Marc Casado 32 Fermín López Szachtar Donieck Marino Pusic 4-1-4-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład FC Barcelona Xavi Hernandez Szachtar Donieck Marino Pusic 4-1-4-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład FC Barcelona Xavi Hernandez Rezerwowi ▼ 1 Artur Rudko 4 Denil Castillo 7 Eguinaldo 9 Marian Shved 18 Kevin Kelsy 19 Dmytro Chygrynskiy 20 Dmytro Topalov 27 Oleg Ocheretko 29 Yegor Nazaryna 39 Newerton 44 Yaroslav Rakitskiy 8 Pedri 11 Raphinha 13 Iñaki Peña 15 Andreas Christensen 17 Marcos Alonso 23 Jules Kounde 26 Ander Astralaga 27 Lamine Yamal 30 Marc Casado 32 Fermín López

Szachtar – Barcelona, transmisja meczu

Spotkanie Szachtara z Barceloną odbędzie się we wtorek (7 listopada) o godzinie 18:45. Mecz będzie można oglądać na kanale Polsat Sport Premium 1. Transmisja będzie dostępna takę w usłudze CANAL+ online, do której dostęp można teraz wykupić w ofercie promocyjnej. Roczny dostęp do paczki ze wszystkimi kanałami CANAL+, Polsat Sport Premium i Eleven Sports można uzyskać z rabatem 240 zł.

