Śląsk Wrocław - Wieczysta to mecz w ramach pierwszej kolejki Betclic 1. Ligi. Emocji w tym starciu z pewnością nie zabraknie. Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o godzinie 18:00.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Arnau Ortiz

Śląsk Wrocław – Wieczysta, typy bukmacherskie

Śląsk Wrocław i Wieczysta Kraków to zespoły z ambitnymi celami na sezon 2025/2026. WKS, po spadku z PKO BP Ekstraklasy, nie ukrywa, że celem jest szybki powrót do elity. Z kolei Wieczysta zamierza zaznaczyć swoją obecność w lidze – trener Przemysław Cecherz zapowiedział, że jego drużyna jest w stanie pokonać każdego rywala w Betclic 1. Lidze. To jasno pokazuje, że krakowianie mierzą wysoko.

Wrocławianie przystąpią do piątkowego meczu po solidnym okresie przygotowawczym. W sparingach Śląsk przegrał tylko raz. Wieczysta również zanotowała tylko jedną porażkę, choć rozegrała zaledwie trzy mecze kontrolne. Mecz zapowiada się jako starcie indywidualności – Przemysław Banaszak i Maksymilian Dziuba po stronie Śląska kontra Carlitos i Jacek Donkor z Wieczystej.

Mecz otwarcia na zapleczu PKO BP Ekstraklasy zapowiada się niezwykle interesująco. Faworyta trudno wskazać. W związku z tym można rozważyć opcję ze zwycięstwem jednej z ekip. Mój typ: Śląsk lub Wieczysta wygra.

Śląsk Wrocław – Wieczysta, ostatnie wyniki

Drużyna prowadzona przez Antę Simundzę ma za sobą pięć meczów kontrolnych. Zaliczyła w nich cztery zwycięstwa i tylko raz przegrała. Jedyną porażkę Śląsk zaliczył w starciu przeciwko Hradec Kralove (1:2).

Wrocławianie dali się też zapamiętać w meczach kontrolnych z wysokiej wygranej nad Baryczem Milicz (17:0). Śląsk urządził sobie w tym starciu rzeź niewiniątek.

Zobacz także: Betclic 1 Liga – tabela, wyniki

Beniaminek rozgrywek w trakcie przerwy w rozgrywkach rozegrał trzy sparingi. Wieczysta zaliczyła w nich dwa zwycięstwa i raz schodziła z placu gry na tarczy.

Krakowski zespół w próbie generalnej przed startem nowej kampanii Betclic 1. Ligi pokonał Sandecję Nowy Sącz (3:0). Wcześniej natomiast Wieczysta pokonała Puszczę Niepołomice (5:0). Tym samym w dobrych nastrojach drużyna podejdzie do pierwszego meczu w sezonie.

Śląsk Wrocław – Wieczysta, historia

Obie drużyny zmierzą się ze sobą po raz pierwszy w historii. Nigdy wcześniej nie doszło do oficjalnej potyczki z udziałem Śląska i Wieczystej.

Śląsk Wrocław – Wieczysta, kursy bukmacherskie

Eksperci bukmacherscy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną Śląska oszacowano na 1.78-1.85. Remis wyceniono na 3.60-3.80. Z kolei opcja na ewentualną wygraną Wieczystej kształtuje się na poziomie 4.00-4.20 i to najmniej prawdopodobny scenariusz według bukmacherów.

Śląsk Wrocław Wieczysta Kraków Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 lipca 2025 08:34 .

Śląsk Wrocław – Wieczysta, przewidywane składy

Ekipa z Wrocławia nie może liczyć tylko na Petra Schwarza. Zawodnik leczy kontuzję. Krakowski zespół będzie musiał radzić sobie bez Karola Fili.

Śląsk: Szromnik – Tommaso Guercio, Szota, Dijaković, Linares, Żukowski, Jezierski, Samiec-Talar, Halimi, Arnau Ortiz, Warchoł

Wieczysta: Mikułko – Dankowski, Szymonowicz, Koj, Pestka, Donkor, Trąbka, Swędrowski, Carlitos, Joan Roman, Rafael Lopes.

Śląsk Wrocław – Wieczysta, typ kibiców

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Śląska

wygraną Wieczystej

remisem wygraną Śląska 60%

wygraną Wieczystej 20%

remisem 20% 5+ Votes

Śląsk Wrocław – Wieczysta, transmisja meczu

Piątkowe starcie będzie emitowane w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Śląsk Wrocław – Wieczysta zacznie się o godzinie 18:00 i będzie dostępna na antenie TVP Sport. Mecz skomentują Maciej Iwański oraz Michał Zachodny. Rywalizację można też oglądać online. Taką możliwość zapewnią strona TVPSport.pl i usługa Betclic TV.

