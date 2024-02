Śląsk Wrocław - Stal Mielec, typy na mecz 21. kolejki Ekstraklasy. Ekipa Jacka Magiery w miniony weekend straciła fotel lidera tabeli, a teraz pragną go jak najszybciej odzyskać. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Śląsk Wrocław

Śląsk Wrocław Stal Mielec Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 lutego 2024 15:00 .

Śląsk – Stal, typy i przewidywania

Śląsk Wrocław nieudanie zainaugurował rundę wiosenną. Po porażce z Pogonią Szczecin ekipa Jacka Magiery spadła z fotelu lidera Ekstraklasy. Choć rozegrała niezłe spotkanie, nie była w stanie trafić do siatki. Teraz presja ciąży na Jagiellonii, która awansowała na pierwsze miejsce i stała się faworytem do mistrzostwa. Wrocławianie pragną natomiast jak najszybciej odzyskać utraconą lokatę.

W piątek Śląsk zagra przed własną publicznością z nieobliczalną Stalą Mielec, która przed tygodniem postawiła ważny krok w kierunku utrzymania. Pokonała Puszczę Niepołomice, choć bardzo długo wydawało się, że nie zdobędzie nawet punktu. Śląsk ma po swojej stronie wiele argumentów, natomiast ofensywa mielczan wydaje się dość niedoceniana. Jesienią potrafiła zaskoczyć niejednego. Mój typ – Stal strzeli gola.

Śląsk – Stal, ostatnie wyniki

W pierwszym meczu rundy wiosennej Śląsk Wrocław poległ przed własną publicznością z Pogonią Szczecin 0-1. Wcześniej zaliczył udany okres przygotowawczy do wznowienia rozgrywek. Zremisował między innymi z Salzburgiem (0-0) oraz pokonał KKS Kalisz (2-1) i Domzale (2-1).

Rzutem na taśmę Stal zdobyła punkty w zeszłotygodniowej potyczce z Puszczą Niepołomice. Długo utrzymywał się wynik 1-0 dla beniaminka, lecz w 83. minucie mielczanie uderzyli po raz pierwszy, a w doliczonym czasie gry zapewnili sobie zwycięstwo. W ligowej tabeli zajmują ósme miejsce, a nad strefą spadkową mają pięć punktów przewagi.

Śląsk – Stal, historia

Jesienią Stal Mielec była jedną z niewielu drużyn, które zdołały postawić się Śląskowi Wrocław. Zespół Kamila Kieresia pokonał wicelidera Ekstraklasy przed własną publicznością 3-1 po trafieniach Kokiego Hinokio i Michała Trąbki. Na pięć ostatnich bezpośrednich starć między tymi ekipami Stal wygrała dwukrotnie, a Śląsk tylko raz.

Śląsk – Stal, kursy bukmacherskie

Śląsk – Stal, przewidywane składy

Śląsk Wrocław Jacek Magiera 4-1-4-1 Przewidywany skład 3-4-3 Przewidywany skład Stal Mielec Kamil Kieres Śląsk Wrocław Jacek Magiera 4-1-4-1 Przewidywany skład 3-4-3 Przewidywany skład Stal Mielec Kamil Kieres Rezerwowi ▼ 2 Aleksander Paluszek 7 Kenneth Zohore 11 Patryk Klimala 20 Alen Mustafic 22 Mateusz Zukowski 23 Daniel Lukasik 26 Burak Ince 28 Michal Rzuchowski 33 Yegor Matsenko 35 Kacper Trelowski 87 Simeon Petrov 4 Kamil Pajnowski 5 Marco Ehmann 6 Leandro Messias 7 Lukasz Gerstenstein 11 Krzysztof Wolkowicz 13 Konrad Jalocha 16 Matthew Guillaumier 25 Lukasz Wolsztynski 37 Mateusz Stepien 42 Kai Meriluoto 86 Igor Strzalek

Śląsk – Stal, kto wygra?

Śląsk – Stal, transmisja meczu

Piątkowy mecz 21. kolejki Ekstraklasy między Śląskiem Wrocław a Stalą Mielec rozpocznie się o godzinie 20:30. Transmisja tego starcia będzie dostępna w polskiej telewizji na CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Istnieje również możliwość śledzenia go w usłudze CANAL+ online. Aby z niej skorzystać, należy wykupić abonament. Pakiet CANAL+ z dodatkowymi kanałami Polsat Sport Premium oraz Eleven Sports wynosi 48 zł miesięcznie w ofercie na 6 miesięcy (288 zł płatne z góry). Pozwala to oszczędzić kwotę w postaci 156 zł względem standardowej oferty.

