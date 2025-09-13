Śląsk Wrocław – Puszcza Niepołomice: typy, kursy, zapowiedź (13.09.2025)

07:11, 13. września 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek

Śląsk Wrocław zagra z Puszczą Niepołomice w ramach 9. kolejki Betclic 1. Ligi. Faworytem spotkania będzie drużyna Ante Simundzy. Sprawdź typy na mecz Śląsk - Puszcza.

Damian Warchoł
PressFocus Na zdjęciu: Damian Warchoł

Śląsk – Puszcza: typy bukmacherskie

Biorąc pod uwagę formę oraz wyniki przed przerwą na reprezentacje, trudno oczekiwać innego rezultatu niż zwycięstwo Śląska Wrocław. Gospodarze będą zdecydowanym faworytem, a passa ośmiu meczów bez zwycięstwa, którą kontynuuje Puszcza Niepołomice, tylko to potwierdza. Moim zdaniem niespodzianki nie będzie, a zespół Ante Simundzy zgarnie pełną pulę. Mój typ: Śląsk wygra.

Betclic
1,72
Śląsk Wrocław wygra mecz

*Kursy z 10:53 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Śląsk – Puszcza: ostatnie wyniki

Przed przerwą na reprezentacje Śląsk Wrocław odniósł ważne zwycięstwo przed własną publicznością, wygrywając z GKS-em Tychy (2:1). Było to o tyle ważne, że tydzień wcześniej podopieczni Ante Simundzy doznali upokarzającej porażki z Wisłą Kraków (0:5). Tym samym pozwoliło im to szybko wrócić na odpowiednie tory w Betclic 1. Lidze. Starcie z Białą Gwiazdą można uznać za mały wypadek przy pracy, ponieważ wcześniej wrocławianie pokonali m.in. Chrobry Głogów (2:1) czy Miedź Legnica (3:1).

Nieco gorzej na początku sezonu radzi sobie Puszcza Niepołomice, ponieważ na ten moment zajmują dopiero 16. miejsce w tabeli. Po ośmiu meczach mają jedynie 6 punktów. Dotychczas nie odnieśli ani jednego zwycięstwa w lidze, sześć razy remisując i dwukrotnie przegrywając. Pod koniec sierpnia podzielili się punktami z Chrobrym Głogów (0:0) i Pogonią Siedlce (0:0), a także przegrali z GKS-em Tychy (1:2). W sobotę staną więc przed szansą na premierowe zwycięstwo w sezonie, ale zadanie wcale nie będzie łatwe.

Śląsk – Puszcza: historia

W poprzednim sezonie zarówno Śląsk Wrocław, jak i Puszcza Niepołomice rywalizowały ze sobą na poziomie PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie we Wrocławiu zakończyło się wygraną gości (1:1), zaś w drugim meczu padł remis (1:1). Wcześniej odbyły się także dwa spotkania w kampanii 2023/2024. Jedno z nich wygrali Wojskowi (3:1), a drugie zakończyło się podziałem punktów (0:0).

Śląsk – Puszca: kursy bukmacherskie

Według przewidywań analityków faworytem meczu będzie Śląsk Wrocław. Atut gry na własnym stadionie oraz aktualna forma powinny przesądzić o wyniku spotkania na korzyść gospodarzy. Odzwierciedla to różnica w kursach oferowanych na zwycięstwo, gdyż triumf Wojskowych można dodać do kuponu z kursem ok. 1.80. Z kolei wygraną Puszczy Niepołomice można zagrać z kursem ok. 4.33.



Śląsk Wrocław
Remis
Puszcza Niepołomice
1.77
3.70
4.30
1.80
3.70
4.30
1.75
3.75
4.30
1.73
3.78
4.33
1.80
3.78
4.33
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 września 2025 10:48.

Śląsk – Puszca: przewidywane składy

Śląsk: Szromnik – Guercio, Malec, Szota, Llinares – Yriarte, Sokołowski – Samiec-Talar, Halimi, Marjanac – Banaszak

Puszcza: Perchel – Barczak, Stępień, Sołowiej, Mroziński – Nasciemento, Walski – Korczakowski, Simon, Francois – Smiglewski

Śląsk – Puszca: kto wygra?

Kto wygra mecz?

  • Śląsk Wrocław
  • Remis
  • Puszcza Niepołomice
  • Śląsk Wrocław 100%
  • Remis 0%
  • Puszcza Niepołomice 0%

1+ Votes

Śląsk – Puszca: transmisja meczu

Mecz Śląsk Wrocław – Puszcza Niepołomice odbędzie się w sobotę (13 września) o godzinie 19:30 na stadionie Tarczyński Arena. Transmisja spotkania będzie dostępna na kanale TVP Sport, a także w internecie na stronie sport.tvp.pl oraz w usłudze Betclic TV.

