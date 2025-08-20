Ruch Chorzów – Stal Rzeszów: typy, kursy, składy (20.08.2025)

Ruch Chorzów i Stal Rzeszów to zespoły, dzielące w tabeli trzy oczka. W środę wieczorem zmierzą się w meczu szóstej kolejki Betclic 1. Ligi. Faworyta trudno wskazać.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Shuma Nagamatsu

Ruch Chorzów – Stal Rzeszów, typy bukmacherskie

Ruch Chorzów i Stal Rzeszów to dziś kluby, które skupiają się na nieco innych celach. Niebiescy mają plan, aby jak najszybciej wrócić do PKO BP Ekstraklasy i móc rywalizować z najlepszymi drużynami w kraju. Taką presję na 14-krotnych mistrzach Polski nakładają również kibice.

Drużyna prowadzona przez Marka Zuba stawia sobie podobnie wysokie cele, jednak można odnieść wrażenie, że klub z Rzeszowa przede wszystkim chce wypromować jak najwięcej młodych graczy, by następnie wykorzystać ich potencjał również w wymiarze finansowym.

W obecnym sezonie lepszym bilansem w Betclic 1. Lidze mogą pochwalić się rzeszowianie. Stal wywalczyła osiem punktów – na które złożyły się dwa zwycięstwa i dwa remisy. Z kolei Ruch Chorzów ma na koncie trzy oczka mniej: jedno zwycięstwo, dwa remisy i dwie porażki.

W ostatnich latach w bezpośrednich starciach częściej górą byli Ślązacy. To może dawać do myślenia przed nadchodzącym spotkaniem i pozwala przypuszczać, że trzy punkty mogą pozostać w Chorzowie. Typ: Ruch wygra.

Ruch Chorzów – Stal Rzeszów, ostatnie wyniki

Chorzowski zespół nie potrafi odnieść zwycięstwa od trzech spotkań. Dwukrotnie w nich przegrał i raz zremisował. Ruch ostatnio podzielił się punktami z Polonią Warszawa (0:0).

Niebiescy w środowy wieczór rozegrają trzeci mecz w tym sezonie na SuperAuto.pl Stadionie Śląskim. Raz wygrał na tej arenie i raz przegrał.

Zobacz także: Betclic 1 Liga – tabela, wyniki

Ekipa z Rzeszowa jest natomiast bez przegranej od czterech spotkań. W nich zaliczyła dwa zwycięstwa i dwa remisy. Po raz ostatni wygrała 9 sierpnia, gdy pokonała Polonię Bytom (1:0).

Właśnie na Górnym Śląsku rzeszowianie odnieśli ostatnie zwycięstwo w roli gościa. Wcześniej natomiast w oficjalnych meczach na wyjazdach Stal nie wygrała w siedmiu spotkaniach, notując za każdym razem porażkę.

Ruch Chorzów – Stal Rzeszów, historia

Obie drużyny mierzyły się ze sobą po raz ostatni niespełna cztery miesiące temu. Wówczas górą był Ruch (3:0). Ogólnie chorzowianie wygrali w każdym z pięciu ostatnich starć ze Stalą.

Ruch Chorzów – Stal Rzeszów, kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy twierdzą, że większe szanse na zwycięstwo w środowej batalii mają gospodarze. Typ na wygrana Ruchu kształtuje się na poziomie 1.80. Dla porównania wariant na ewentualne zwycięstwo Stali oszacowano na 3.65. Z kolei rozwiązanie z remisem wyceniono na 3.85 i to najmniej realny scenariusz według bukmacherów.

Ruch Chorzów Stal Rzeszów 1.80 3.85 3.65 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 sierpnia 2025 00:56 .

Ruch Chorzów – Stal Rzeszów, przewidywane składy

Waldemar Fornalik nie będzie mógł skorzystać w spotkaniu przeciwko Stali Rzeszów z takich graczy jak Patryk Sikora, Daniel Szczepan i Mo Mezghrani. Marek Zub nie można natomiast skorzystać z usług Dominika Gujdy i Arsena Grosu.

Ruch: Bielecki – Preisler, Leśniak-Paduch, Szymański, Konczkowski, Ventura, Nagamatsu, Szwoch, Ceglarz, Sobeczko, Bała

Stal: Kozioł – Kukułka, Krasovskiy, Synos, Warczak, Łysiak, Sławiński, Kądziołka, Wachowiak, Łyczko, Jontahan Junior.

Ruch Chorzów – Stal Rzeszów, typ kibiców

Ruch Chorzów – Stal Rzeszów, transmisja meczu

Środowe starcie będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Ruch Chorzów – Stal Rzeszów zacznie się o godzinie 20:30 i będzie emitowana na antenie TVP Sport. Rywalizację skomentują Aleksander Roj i Dariusz Dudek. Ponadto starcie będzie można obejrzeć w internecie na stronie internetowej TVPSport.pl i w aplikacji TVP Sport. Ponadto dostęp do meczu zapewni usługa Betclic TV.

