Ruch Chorzów – Puszcza Niepołomice: typy, kursy, zapowiedź (29.11.2025)

Ruch Chorzów w sobotę rozegra ostatni w 2025 roku mecz na SuperAuto.pl Stadionie Śląskim, mierząc się z Puszczą Niepołomice. To będzie starcie w ramach 18. kolejki Betclic 1. Ligi.

Ruch Chorzów – Puszcza Niepołomice: przewidywania

Ruch Chorzów i Puszcza Niepołomice to ekipy prowadzone przez bardzo doświadczonych szkoleniowców. Niebieskimi dowodzi trener Waldemar Fornalik, z kolei spadkowicza z PKO BP Ekstraklasy prowadzi Tomasz Tułacz.

Ruch dzisiaj skupia się na tym, aby zakończyć rok z jak najlepszą pozycją wyjściową przed kolejną częścią sezonu już w 2026 roku. 14-krotny mistrz Polski liczy, że w dwóch ostatnich spotkaniach wywalczy pełną pulę, co może pozwolić przezimować w TOP 6 tabeli Betclic 1. Ligi. Z kolei niepołomiczanie mają plan, aby jeszcze bardziej odskoczyć od strefy spadkowej.

W starciach między tymi ekipami w ostatnim czasie zwykle nie brakowało emocji. Najczęściej drużyny dzieliły się punktami, co może dawać do myślenia przy okazji typowania końcowego rozstrzygnięcia tej potyczki. Mój typ: remis.

Ruch Chorzów – Puszcza Niepołomice: ostatnie wyniki

Ekipa z Chorzowa przystąpi do rywalizacji, chcąc się zrehabilitować kibicom za słaby występ przeciwko Zniczowi Pruszków (1:2). Tym samym Ruch jednocześnie ma plan, aby wrócić na zwycięski szlak, gdy wygrywał kolejno z GKS-em Tychy (2:1) oraz Miedzią Legnica (3:1).

Z kolei drużyna z Niepołomic ostatnio uległo legniczanom. Miedź pokonała spadkowicza z PKO BP Ekstraklasy dwoma golami (3:1). Puszcza ogólnie jednak świetnie spisuje się w roli gościa. Nie przegrała w żadnym z pięciu ostatnich meczów, licząc wszystkie rozgrywki. Zaliczyła w nich cztery zwycięstwa i remis.

Ruch Chorzów – Puszcza Niepołomice: historia

Obie drużyny zmierzą się ze sobą już po raz drugi w tej kampanii. W lipcu miał miejsce remis (1:1). Ogólnie w każdym z trzech ostatnich spotkań między ekipami, drużyny dzieliły się punktami. Ostatnie rozstrzygnięcie na korzyść jednej z ekip miało natomiast miejsce w lutym 2023 roku. Wówczas górą był Ruch (1:0).

Ruch Chorzów – Puszcza Niepołomice: kto wygra?

Ruch Chorzów – Puszcza Niepołomice: przewidywane składy

W szeregach chorzowian nie będą mogli wystąpić: Daniel Szczepan, Patryk Sikora czy Dominik Preisler oraz Jakub Szymański i Przemysław Szymiński. Z kolei w zespole z Niepołomic raczej poważniejszych osłabień. Puszcza wygląda na to, że podejdzie do potyczki w swoim optymalnym zestawieniu.

Ruch: Gradecki – Konczkowski, Leśniak-Paduch, Lukić, Karasiński, Ventura, Mezghrani, Szwoch, Nagamatsu, Szwedzik, Kolar

Puszcza: Perchel – Mroziński, Stępień, Walski, Barczak, Nascimento, Piekarski, Stec, Cholewiak, Iwao, Korczakowski.

Ruch Chorzów – Puszcza Niepołomice: kursy bukmacherskie

Eksperci przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygrana Ruchu kształtuje się na poziomie 2.10. Remis oszacowano na 3.25. Z kolei rozwiązanie na wygrana Puszczy wyceniono na 3.50 i to najmniej realny wariant według bukmacherów.

Ruch Chorzów – Puszcza Niepołomice: transmisja

Piątkowe starcie będzie można obejrzeć w tradycyjnej telewizji oraz w internecie. Transmisję ze spotkania Ruch Chorzów – Puszcza Niepołomice będzie można obejrzeć na antenie TVP 3 od godziny 19:30 w ramach audycji „Multi1Liga” Ponadto dostęp do meczu zapewni strona internetowa TVPSport.pl oraz aplikacja TVP Sport na urządzenia mobilne i Smart TV. W tym przypadku można śledzić całe spotkanie od pierwszej do ostatniej minuty. Sprawozdawcami będą Dominik Pasternak i Dariusz Dudek.

