Ruch Chorzów – GKS Tychy: typy, kursy, zapowiedź (31.10.2025)

Ruch Chorzów i GKS Tychy to ekipy, które zmierzą się ze sobą w ramach 15. kolejki Betclic 1. Ligi. Każda z drużyn ma plan, aby przerwać swoją serię bez zwycięstwa.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Ruchu Chorzów

Ruch Chorzów – GKS Tychy: przewidywania

Ruch Chorzów i GKS Tychy to ekipy, które od szczytowej dyspozycji są daleko. W tabeli Betclic 1. Ligi obie drużyny dzieli różnica zaledwie sześciu punktów. Niemniej w ostatnim czasie trudniejszy okres przeżywa szkoleniowiec Trójkolorowych, dla którego piątkowe starcie może być o jego przyszłość w klubie.

Niebiescy przystąpią do rywalizacji, będąc od czterech spotkań bez wygranej. Ruch po raz ostatni zwyciężył w meczu o ligowe punkty przeciwko Chrobremu Głogów (2:1). Tyszanie natomiast pozostają bez wygranej od 25 sierpnia. Od tamtej pory zaliczyli osiem porażek i jeden remis, licząc także spotkania w STS Pucharze Polski.

Gradu goli w ostatnich starciach między zespołami zwykle nie było. W ostatnich trzech meczach zwycięzcę wyłoniło za każdym razem tylko jedno trafienie. Można zatem rozważyć taki scenariusz również przy okazji piątkowej batalii. Mój typ: obie drużyny strzelą – NIE.

Lukasz STS 2.25 Obie drużyny strzelą – NIE Przejdź na stronę STS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Ruch Chorzów – GKS Tychy: ostatnie wyniki

Drużyna prowadzona przez Waldemara Fornalika ostatnio nie zachwyca. Od momentu, gdy były selekcjoner reprezentacji Polski trafił ponownie do Ruchu, mijają powoli trzy miesiące. Niebiescy w 12 spotkaniach mają bilans na poziomie 1,17 punktu na mecz, co jest zdecydowanie poniżej oczekiwań. Nie jest jednak żadną tajemnicą, że duży wpływ na taki stan rzeczy ma wąska kadra. Ruch ogólnie po zmianie trenera w 12 meczach wygrał tylko trzy razy, pięć spotkań zremisował i cztery razy przegrał.

Trójkolorowi są natomiast w głębokim dole. W ostatnich dziewięciu meczach doznał ośmiu porażek i raz zremisował. GKS Tychy ostatni raz zwyciężył 21 sierpnia, gdy pokonał na wyjeździe Puszczę Niepołomice (2:1). Ogólnie star tyszan w nowa kampanię nie był zły, bo GKS w pierwszych sześciu meczach przegrał tylko raz. Sytuacja zmieniła się o 180 stopni od potyczki ze Stalą Mielec (0:1). Na dodatek ekipa z Tychów skompromitowała się w STS Pucharze Polski, odpadając po starciu z Zawiszą Bydgoszcz (0:2), która na co dzień rywalizuje w Betclic 3. Lidze. Pod tym względem chorzowianie wcale nie są lepsi, bo zostali wyeliminowani przez Avię Świdnik (1:3).

Ruch Chorzów – GKS Tychy: historia

Obie ekipy zmierzą się ze sobą po raz drugi w tym roku. Ruch przegrał wówczas jednym golem z GKS-em Tychy (0:1). Ogólnie w czterech ostatnich starciach ligowych między zespołami Niebiescy byli górą dwukrotnie, raz wygrali Trójkolorowi i w jednym starciu miał miejsce remis.

Ruch Chorzów – GKS Tychy: kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Ruchu

wygraną GKS- Tychy

remisem wygraną Ruchu 100%

wygraną GKS- Tychy 0%

remisem 0% 3+ Votes

Ruch Chorzów – GKS Tychy: przewidywane składy

Gospodarze podejdą do rywalizacji na pewno bez Daniela Szczepana i Patryka Sikory. Pierwszy ma wrócić na boisko w drugiej części sezonu. W przypadku pomocnika sytuacja jest bardziej skomplikowana. Tymczasem blisko powrotu do gry mają być Piotr Ceglarz oraz Denis Ventura. W tyskiej drużynie nie będą mogli wystąpić Noel Niemann czy Nico Baier.

Ruch: Gradecki – Preisler, Lukić, Leśniak-Paduch, Konczkowski, Ventura, Szymański, Mezghrani, Ceglarz, Szwedzik, Kolar

GKS Tychy: Kołotyło – Błachewicz, Stefansson, Lipkowski, Machowski, Bieroński, Kalemba, Sanyang, Kądzior, Keiblinger, Woudstra.

Ruch Chorzów – GKS Tychy: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną Ruchu został oszacowany na 2.00. Remis wyceniono na 3.50. Z kolei rozwiązanie na zwycięstwo GKS-u Tychy oszacowano na 3.60 i to najmniej prawdopodobny wariant.

Ruch Chorzów GKS Tychy 2.00 3.50 3.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 października 2025 14:58 .

Ruch Chorzów – GKS Tychy: transmisja

Piątkowe starcie będzie można obejrzeć w tradycyjnej telewizji oraz w internecie. Transmisję ze spotkania Ruch Chorzów – GKS Tychy będzie można obejrzeć na antenie TVP Sport od godziny 20:30. Ponadto dostęp do meczu zapewni strona internetowa TVPSport.pl oraz aplikacja TVP Sport na urządzenia mobilne i Smart TV.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.