Real Madryt – Girona FC: typy i kursy na mecz La Ligi. Ekipa Królewskich ma małe szanse na mistrzostwo Hiszpanii, ale będzie walczyła o tytuł do ostatniej kolejki. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Estadio Santiago Bernabeu już w najbliższy piątek, 10 kwietnia o godzinie 21:00.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Real Madryt – Girona FC, typy i przewidywania

Przed nami spotkanie 31. kolejki La Ligi, w którym Real Madryt zmierzy się z Gironą. Ekipa Królewskich posiada na swoim koncie 69 punktów i zajmuje 2. miejsce w tabeli, tracąc aż 7 oczek do liderującej Barcelony. Z kolei drużyna Biało-Czerwonych zgromadziła 37 punktów, przez co plasuje się na 12. pozycji w stawce.

Dla gospodarzy będzie to bardzo ważne spotkanie w kontekście podtrzymania coraz mniejszych szans na zdobycie tytułu mistrzowskiego, natomiast Girona postara się sprawić niespodziankę i urwać punkty faworytowi. Początek rywalizacji na Estadio Santiago Bernabeu już w najbliższy piątek, 10 kwietnia o godzinie 21:00.

W tym meczu stawiam na to, że oba zespoły zdobędą bramkę. Real Madryt, mimo zabójczej ofensywy, ma nieszczelną obronę, co powinna wykorzystać Girona. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak.

Real Madryt – Girona FC, sytuacja kadrowa

W Realu Madryt nie zagrają kontuzjowani Thibaut Courtois, Franco Mastantuono oraz Rodrygo Goes. Mimo to zespół gospodarzy wciąż dysponuje szeroką kadrą, która pozwala na odpowiednie rotacje.

Z kolei w Gironie zabraknie Martina Juana Carlosa, Portu, Marca-Andre ter Stegena, Donny’ego van de Beeka i Vladyslava Vanata, co znacząco ogranicza możliwości drużyny gości przed tym wymagającym starciem.

Real Madryt – Girona FC, ostatnie wyniki

Real Madryt w ostatnim czasie poniósł dwie porażki z rzędu – 1:2 z Bayernem Monachium w pierwszym meczu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów oraz 1:2 z Mallorką w La Lidze. Forma drużyny Alvaro Arbeloi wyraźnie więc spadła, co może budzić niepokój przed kolejnym spotkaniem.

Z kolei Girona w opisywanym okresie rywalizowała wyłącznie na ligowym podwórku, gdzie pokonała Villarreal 1:0, ale za to przegrała 0:1 z Osasuną Pampeluna, prezentując dość nierówną dyspozycję.

Real Madryt – Girona FC, historia

Bezpośrednia rywalizacja Realu Madryt z Gironą w ostatnim czasie wyraźnie układa się na korzyść drużyny Królewskich. W pięciu poprzednich meczach stołeczny klub odniósł bowiem cztery zwycięstwa, a jedno spotkanie zakończyło się remisem. To oznacza, że katalońska ekipa w tym okresie nie zanotowała żadnej wygranej. Tak więc zespół Los Blancos potrafi narzucić swój styl gry temu rywalowi.

Real Madryt – Girona FC, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem piątkowego spotkania są gospodarze, co nie powinno nikogo specjalnie dziwić. Kurs na wygraną Realu Madryt wynosi około 1.35, typ na zwycięstwo Girony to mniej więcej 10.50, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 6.40. Zarejestruj się u legalnego bukmachera STS z użyciem naszego kodu promocyjnego GOAL, dzięki czemu odbierzesz zakład bez ryzyka do 100 złotych.

Real Madryt – Girona FC, przewidywane składy

Real: Łunin – Carvajal, Militao, Huijsen, Fran Garcia – Valverde, Tchouameni, Camavinga – Bellingham – Vinicius, Mbappe

Girona: Gazzaniga – Martinez, Reis, Blind, Moreno – Beltran, Witsel – Tsygankov, Martin, Azzedine Ounahi – Abel Ruiz

Real Madryt – Girona FC, transmisja meczu

Spotkanie pomiędzy Realem Madryt a Gironą w ramach 31. kolejki La Ligi oczywiście będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji oraz za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 2 i w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek rywalizacji na Estadio Santiago Bernabeu już w najbliższy piątek, 10 kwietnia o godzinie 21:00.

