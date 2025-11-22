Raków Częstochowa i Piast Gliwice to ekipy, mające swoje cele. Sobotnia potyczka 16. kolejki PKO BP Ekstraklasy zapowiada się zatem bardzo ciekawie. Sprawdź typy i kursy.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Ivi Lopez

Raków Częstochowa – Piast Gliwice: typy, kursy, zapowiedź (22.11.2025): przewidywania

Raków Częstochowa i Piast Gliwice to drużyny, które dzieli w tabeli PKO BP Ekstraklasy różnica 12 punktów. Medaliki plasują się w TOP 4 ligowej stawki. Z kolei Niebiesko-czerwoni są czerwoną latarnią rozgrywek.

Ekipa prowadzona przez Marka Papszuna ma plan, aby odnieść czwarte z rzędu zwycięstwo. Mimo że ostatnio nie brakowało różnych spekulacji dotyczących przyszłości trenera w kontekście ewentualnej pracy w Legii Warszawa.

Z kolei gliwiczanie po zmianie szkoleniowca lekko odżyli. Przede wszystkim nie przegrali w żadnym z trzech ostatnich meczów, licząc wszystkie rozgrywki. Piast wygrał w nich dwukrotnie i raz zremisował.

W dziesięciu ostatnich potyczkach między drużynami ani razu nie było remisu. Raków był górą siedem razy. Z kolei trzykrotnie lepsza była drużyna z Gliwic. W związku z tym wydaje się, że dobrym rozwiązaniem może być typ na Czerwono-niebieskich. Tym bardziej że trener Papszun jak dotąd dwa razy rywalizował z ekipami Daniela Myśliwca i za każdym razem wygrywał. Mój typ: Raków wygra.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Raków Częstochowa – Piast Gliwice: ostatnie wyniki

Ekipa z Częstochowy ostatnio jest zdecydowanie na fali wznoszącej. Raków jest bez porażki od sześciu meczów. W tym czasie wicemistrzowie Polski zaliczyli cztery zwycięstwa i dwa remisy. Przed reprezentacyjną przerwą gracze Medalików pokonali Koronę Kielce (4:1). U siebie Raków może pochwalić się czterema z rzędu wygranymi, licząc wszystkie rozgrywki.

Gliwiczanie są natomiast niepokonani od momentu, gdy stery nad drużyną przejął Daniel Myśliwiec. Piast w trzech spotkaniach wygrał kolejno z Odrą Opole (2:0) i GKS-em Katowice (3:1). Remis zaliczył z kolei z Piastem Gliwice (0:0). Na wyjeździe ekipa z Gliwic ostatnio też cieszy swoich kibiców.

Raków Częstochowa – Piast Gliwice: historia

Obie ekipy zmierzą się ze sobą po raz pierwszy od marca 2025 roku. Wówczas górą był Raków (3:0). Ogólnie w czterech ostatnich starciach między ekipami każda z drużyn zaliczyła po dwa zwycięstwa.

Raków Częstochowa – Piast Gliwice: kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Rakowa

wygraną Piasta

remisem wygraną Rakowa 100%

wygraną Piasta 0%

remisem 0% 6+ Votes

Raków Częstochowa – Piast Gliwice: przewidywane składy

Obie drużyny podejdą do rywalizacji osłabione. W szeregach gospodarzy nie będą mogli wystąpić: Zoran Arsenić, Vladyslav Kochergin, Erick Otieno czy Stratos Svarnas. W zespole z Gliwic nie będą mogli wystąpić Andreas Katsantonis i Quentin Boisgard.

Raków Częstochowa Marek Papszun Piast Gliwice Daniel Mysliwiec Raków Częstochowa Marek Papszun 3-4-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 48 Zych 66 Konstantopoulos 25 Racovitan 4 Svarnas 7 Tudor 23 Struski 6 Repka 11 Santos 18 Brunes 99 Rondic 5 Bulat 63 Barkovskiy 20 Tomasiewicz 80 Vallejo 7 Felix 77 Jirka 10 Dziczek 55 Twumasi 5 Rivas 36 Lewicki 29 Drapiński 26 Plach 48 Zych 66 Konstantopoulos 25 Racovitan 4 Svarnas 7 Tudor 23 Struski 6 Repka 11 Santos 18 Brunes 99 Rondic 5 Bulat 63 Barkovskiy 20 Tomasiewicz 80 Vallejo 7 Felix 77 Jirka 10 Dziczek 55 Twumasi 5 Rivas 36 Lewicki 29 Drapiński 26 Plach 3-4-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-1-4-1 4-1-4-1 Przewidywany skład Piast Gliwice Daniel Mysliwiec Rezerwowi 1 Kacper Trelowski 8 Tomasz Pieńko 9 Patryk Makuch 19 Michael Ameyaw 20 Jean Carlos Silva 44 Bogdan Mircetic 80 Lamine Diaby-Fadiga 88 Peter Barath 97 Ibrahima Seck 4 Jakub Czerwiński 6 Michal Chrapek 9 Adrian Dalmau 11 Leandro Sanca 15 Levis Pitan 17 Quentin Boisgard 19 Kamil Lubowiecki 22 Tomasz Mokwa 23 Szczepan Mucha 31 Oskar Leśniak 33 Karol Szymański 79 Dawid Rychta 98 Jason Lokilo

Raków Częstochowa – Piast Gliwice: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy twierdzą, że większe szanse na zwycięstwo mają częstochowianie. Typ na wygraną Rakowa oszacowano na 1.82. Remis wyceniono na 3.50. Z kolei rozwiązanie na triumf Piasta kształtuje się na 4.80 i to najmniej prawdopodobny wariant według ekspertów.

Raków Częstochowa Piast Gliwice 1.82 3.50 4.90 Odds are subject to change. Last updated 22 listopada 2025 09:17

Raków Częstochowa – Piast Gliwice: transmisja

Sobotnia batalia będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisję ze spotkania Raków Częstochowa – Piast Gliwice będzie można śledzić na antenie CANAL+ Sport 3. Rywalizacja zacznie się o godzinie 17:30. Mecz skomentują Robert Skrzyński i Michał Żyro. Ponadto spotkanie można zobaczyć online dzięki usłudze streamingowej CANAL+, z której można korzystać na Smart TV i na urządzeniach mobilnych.

Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”

Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jak odebrać voucher do Canal+ online?

Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku) Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną, Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu), Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.

Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.