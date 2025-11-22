Raków Częstochowa – Piast Gliwice: typy, kursy, zapowiedź (22.11.2025)

01:28, 22. listopada 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl

Raków Częstochowa i Piast Gliwice to ekipy, mające swoje cele. Sobotnia potyczka 16. kolejki PKO BP Ekstraklasy zapowiada się zatem bardzo ciekawie. Sprawdź typy i kursy.

Ivi Lopez
Obserwuj nas w
fot. PressFocus Na zdjęciu: Ivi Lopez

Raków Częstochowa – Piast Gliwice: typy, kursy, zapowiedź (22.11.2025): przewidywania

Raków Częstochowa i Piast Gliwice to drużyny, które dzieli w tabeli PKO BP Ekstraklasy różnica 12 punktów. Medaliki plasują się w TOP 4 ligowej stawki. Z kolei Niebiesko-czerwoni są czerwoną latarnią rozgrywek.

Ekipa prowadzona przez Marka Papszuna ma plan, aby odnieść czwarte z rzędu zwycięstwo. Mimo że ostatnio nie brakowało różnych spekulacji dotyczących przyszłości trenera w kontekście ewentualnej pracy w Legii Warszawa.

Z kolei gliwiczanie po zmianie szkoleniowca lekko odżyli. Przede wszystkim nie przegrali w żadnym z trzech ostatnich meczów, licząc wszystkie rozgrywki. Piast wygrał w nich dwukrotnie i raz zremisował.

W dziesięciu ostatnich potyczkach między drużynami ani razu nie było remisu. Raków był górą siedem razy. Z kolei trzykrotnie lepsza była drużyna z Gliwic. W związku z tym wydaje się, że dobrym rozwiązaniem może być typ na Czerwono-niebieskich. Tym bardziej że trener Papszun jak dotąd dwa razy rywalizował z ekipami Daniela Myśliwca i za każdym razem wygrywał. Mój typ: Raków wygra.

Luka Pawlik
Lukasz
STS
1.82
Raków wygra
Przejdź na stronę STS
*Kursy z 22.11.2025 01⁚12 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.
Odbierz dostęp do Canal+ w promocji STS. Zarejestruj się z kodem GOAL i oglądaj mecze ZA DARMO!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Raków Częstochowa – Piast Gliwice: ostatnie wyniki

Ekipa z Częstochowy ostatnio jest zdecydowanie na fali wznoszącej. Raków jest bez porażki od sześciu meczów. W tym czasie wicemistrzowie Polski zaliczyli cztery zwycięstwa i dwa remisy. Przed reprezentacyjną przerwą gracze Medalików pokonali Koronę Kielce (4:1). U siebie Raków może pochwalić się czterema z rzędu wygranymi, licząc wszystkie rozgrywki.

Gliwiczanie są natomiast niepokonani od momentu, gdy stery nad drużyną przejął Daniel Myśliwiec. Piast w trzech spotkaniach wygrał kolejno z Odrą Opole (2:0) i GKS-em Katowice (3:1). Remis zaliczył z kolei z Piastem Gliwice (0:0). Na wyjeździe ekipa z Gliwic ostatnio też cieszy swoich kibiców.

Raków Częstochowa – Piast Gliwice: historia

Obie ekipy zmierzą się ze sobą po raz pierwszy od marca 2025 roku. Wówczas górą był Raków (3:0). Ogólnie w czterech ostatnich starciach między ekipami każda z drużyn zaliczyła po dwa zwycięstwa.

Raków Częstochowa – Piast Gliwice: kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

  • wygraną Rakowa
  • wygraną Piasta
  • remisem
  • wygraną Rakowa 100%
  • wygraną Piasta 0%
  • remisem 0%

6+ Votes

Raków Częstochowa – Piast Gliwice: przewidywane składy

Obie drużyny podejdą do rywalizacji osłabione. W szeregach gospodarzy nie będą mogli wystąpić: Zoran Arsenić, Vladyslav Kochergin, Erick Otieno czy Stratos Svarnas. W zespole z Gliwic nie będą mogli wystąpić Andreas Katsantonis i Quentin Boisgard.

Raków Częstochowa – Piast Gliwice: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy twierdzą, że większe szanse na zwycięstwo mają częstochowianie. Typ na wygraną Rakowa oszacowano na 1.82. Remis wyceniono na 3.50. Z kolei rozwiązanie na triumf Piasta kształtuje się na 4.80 i to najmniej prawdopodobny wariant według ekspertów.

Raków Częstochowa
Piast Gliwice
1.82
3.50
4.90
Odds are subject to change. Last updated 22 listopada 2025 09:17

Raków Częstochowa – Piast Gliwice: transmisja

Sobotnia batalia będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisję ze spotkania Raków Częstochowa – Piast Gliwice będzie można śledzić na antenie CANAL+ Sport 3. Rywalizacja zacznie się o godzinie 17:30. Mecz skomentują Robert Skrzyński i Michał Żyro. Ponadto spotkanie można zobaczyć online dzięki usłudze streamingowej CANAL+, z której można korzystać na Smart TV i na urządzeniach mobilnych.

Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”

Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.

Canal+ Online ZA DARMO na 30 dni od STS! Odbierz Voucher!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jak odebrać voucher do Canal+ online?

  1. Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku)
  2. Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną,
  3. Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu),
  4. Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.

Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.