Raków Częstochowa – Piast Gliwice: typy, kursy, zapowiedź (22.11.2025): przewidywania
Raków Częstochowa i Piast Gliwice to drużyny, które dzieli w tabeli PKO BP Ekstraklasy różnica 12 punktów. Medaliki plasują się w TOP 4 ligowej stawki. Z kolei Niebiesko-czerwoni są czerwoną latarnią rozgrywek.
Ekipa prowadzona przez Marka Papszuna ma plan, aby odnieść czwarte z rzędu zwycięstwo. Mimo że ostatnio nie brakowało różnych spekulacji dotyczących przyszłości trenera w kontekście ewentualnej pracy w Legii Warszawa.
Z kolei gliwiczanie po zmianie szkoleniowca lekko odżyli. Przede wszystkim nie przegrali w żadnym z trzech ostatnich meczów, licząc wszystkie rozgrywki. Piast wygrał w nich dwukrotnie i raz zremisował.
W dziesięciu ostatnich potyczkach między drużynami ani razu nie było remisu. Raków był górą siedem razy. Z kolei trzykrotnie lepsza była drużyna z Gliwic. W związku z tym wydaje się, że dobrym rozwiązaniem może być typ na Czerwono-niebieskich. Tym bardziej że trener Papszun jak dotąd dwa razy rywalizował z ekipami Daniela Myśliwca i za każdym razem wygrywał. Mój typ: Raków wygra.
Raków Częstochowa – Piast Gliwice: ostatnie wyniki
Ekipa z Częstochowy ostatnio jest zdecydowanie na fali wznoszącej. Raków jest bez porażki od sześciu meczów. W tym czasie wicemistrzowie Polski zaliczyli cztery zwycięstwa i dwa remisy. Przed reprezentacyjną przerwą gracze Medalików pokonali Koronę Kielce (4:1). U siebie Raków może pochwalić się czterema z rzędu wygranymi, licząc wszystkie rozgrywki.
Gliwiczanie są natomiast niepokonani od momentu, gdy stery nad drużyną przejął Daniel Myśliwiec. Piast w trzech spotkaniach wygrał kolejno z Odrą Opole (2:0) i GKS-em Katowice (3:1). Remis zaliczył z kolei z Piastem Gliwice (0:0). Na wyjeździe ekipa z Gliwic ostatnio też cieszy swoich kibiców.
Raków Częstochowa – Piast Gliwice: historia
Obie ekipy zmierzą się ze sobą po raz pierwszy od marca 2025 roku. Wówczas górą był Raków (3:0). Ogólnie w czterech ostatnich starciach między ekipami każda z drużyn zaliczyła po dwa zwycięstwa.
Raków Częstochowa – Piast Gliwice: kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Rakowa 100%
- wygraną Piasta 0%
- remisem 0%
6+ Votes
Raków Częstochowa – Piast Gliwice: przewidywane składy
Obie drużyny podejdą do rywalizacji osłabione. W szeregach gospodarzy nie będą mogli wystąpić: Zoran Arsenić, Vladyslav Kochergin, Erick Otieno czy Stratos Svarnas. W zespole z Gliwic nie będą mogli wystąpić Andreas Katsantonis i Quentin Boisgard.
|1Kacper Trelowski
|8Tomasz Pieńko
|9Patryk Makuch
|19Michael Ameyaw
|20Jean Carlos Silva
|44Bogdan Mircetic
|80Lamine Diaby-Fadiga
|88Peter Barath
|97Ibrahima Seck
|4Jakub Czerwiński
|6Michal Chrapek
|9Adrian Dalmau
|11Leandro Sanca
|15Levis Pitan
|17Quentin Boisgard
|19Kamil Lubowiecki
|22Tomasz Mokwa
|23Szczepan Mucha
|31Oskar Leśniak
|33Karol Szymański
|79Dawid Rychta
|98Jason Lokilo
Raków Częstochowa – Piast Gliwice: kursy bukmacherskie
Bukmacherzy twierdzą, że większe szanse na zwycięstwo mają częstochowianie. Typ na wygraną Rakowa oszacowano na 1.82. Remis wyceniono na 3.50. Z kolei rozwiązanie na triumf Piasta kształtuje się na 4.80 i to najmniej prawdopodobny wariant według ekspertów.
Raków Częstochowa – Piast Gliwice: transmisja
Sobotnia batalia będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisję ze spotkania Raków Częstochowa – Piast Gliwice będzie można śledzić na antenie CANAL+ Sport 3. Rywalizacja zacznie się o godzinie 17:30. Mecz skomentują Robert Skrzyński i Michał Żyro. Ponadto spotkanie można zobaczyć online dzięki usłudze streamingowej CANAL+, z której można korzystać na Smart TV i na urządzeniach mobilnych.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
