Radomiak Radom – Śląsk Wrocław, typy i przewidywania

Spotkaniem zamykającym rywalizację w 16. kolejce PKO BP Ekstraklasy będzie pojedynek na Stadionie im. Braci Czachorów, gdzie Radomiak Radom zmierzy się ze Śląskiem Wrocław. Podopieczni Jacka Magiery marzą o podtrzymaniu świetnej serii, a zespół do niedawna prowadzony przez Constantina Galcę na zwycięstwo czeka od 29 października. Miejsce Rumuna tymczasowo zajmie Maciej Lesisz, a wkrótce stery ma objąć Maciej Kędziorek. Jakim wynikiem zakończy się poniedziałkowy mecz?

Wojskowi od kilku kolejek przewodzą w tabeli, a Zieloni grają w kratkę. Faworyta nietrudno jest więc wskazać. Mój typ: wygrana Śląsk Wrocław.

Radomiak Radom – Śląsk Wrocław, sytuacja kadrowa

Radomiak – absencje:

Radomiak Zawodnik Powrót Roberto Alves Uraz mięśnia Niepewny Luís Machado Uraz kostki Koniec stycznia 2024

Śląsk – absencje:

Śląsk Wrocław Zawodnik Powrót Konrad Poprawa Uraz mięśnia Nieznany Martin Konczkowski Uraz mięśnia Niepewny Matías Nahuel Czerwona kartka (bezpośrednio) Po 1 meczu Yegor Matsenko Czerwona kartka (dwie żółte) Po 1 meczu

Radomiak Radom – Śląsk Wrocław, ostatnie wyniki

Radomiak Radom w dwóch ostatnich starciach w ramach PKO BP Ekstraklasy bezbramkowo zremisował z Ruchem Chorzów oraz przegrał 0:1 z Legią Warszawa. Śląsk Wrocław natomiast kontynuuje fantastyczną passę – w tym samym czasie pokonał Cracovię 1:0 i wygrał 2:1 z ŁKS-em Łódź.

Radomiak Radom – Śląsk Wrocław, historia

Co ciekawe, lepszym bilansem w bezpośredniej rywalizacji między tymi drużynami ostatnio może się pochwalić Radomiak Radom. Pięć poprzednich spotkań obu ekip to bowiem dwie wygrane Zielonych i aż trzy remisy. Śląsk Wrocław w tym czasie nie triumfował zatem ani razu.

Radomiak Radom – Śląsk Wrocław, kursy bukmacherskie

Nieznacznym faworytem poniedziałkowego meczu są gospodarze. Kurs na wygraną Radomiaka Radom wynosi około 2.40, a typ na zwycięstwo Śląska Wrocław to mniej więcej 3.00. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 3.20. Jeżeli nie jesteś pewny swojego kuponu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Radomiak Radom – Śląsk Wrocław, przewidywane składy

Radomiak Constantin Galca 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-1-4-1 Przewidywany skład Śląsk Wrocław Jacek Magiera Rezerwowi ▼ 5 Hélder Sá 6 Michal Kaput 9 Leandro Rossi 11 Daniel Pik 14 Damian Jakubik 16 Mateusz Cichocki 17 Leonardo Rocha 18 Krystian Okoniewski 31 Krzysztof Bakowski 70 Frank Castañeda 2 Aleksander Paluszek 3 Cameron Borthwick-Jackson 7 Kenneth Zohore 14 Michal Wróblewski 18 Karol Borys 21 Patryk Szwedzik 22 Mateusz Zukowski 23 Daniel Lukasik 25 Marcel Zylla 27 Martin Konczkowski 28 Michal Rzuchowski 35 Kacper Trelowski

Radomiak Radom – Śląsk Wrocław, kto wygra?

Radomiak Radom – Śląsk Wrocław, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanale telewizyjnym Canal+ Sport. To starcie można zatem obejrzeć także przez internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcam do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ na cały rok z góry za 468 zł (39 zł/mies. w ofercie rocznej) zamiast płacić 54 zł/mies. (cena regularna), dzięki czemu w tym okresie zaoszczędzisz aż 180 zł. Początek meczu na Stadionie im. Braci Czachorów już w najbliższy poniedziałek, 27 listopada o godzinie 19:00.

