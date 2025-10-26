Radomiak Radom – Wisła Płock: typy, kursy, zapowiedź (27.10.2025)

18:06, 26. października 2025
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj Źródło:  Goal.pl

Radomiak Radom - Wisła Płock: typy i kursy na ostatni mecz 13. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Sprawdź naszą zapowiedź tego spotkania.

Capita Capemba
PressFocus Na zdjęciu: Capita Capemba

Radomiak Radom – Wisła Płock, typy i przewidywania

W 13. kolejce PKO BP Ekstraklasy najdłużej przyjedzie nam czekać na mecz Radomiak Wisła. To właśnie spotkanie w Radomiu zakończy nam zmagania w tej serii gier. Różnice punktowe w tabeli są niewielkie, co powoduje, że gospodarze w przypadku zwycięstwa mogą tracić już tylko dwa oczka do swojego najbliższego przeciwnika, którego znajdziemy na czwartej lokacie.

W dotychczasowych sześciu meczach po trzy punkty w Radomiu sięgnęła tylko Jagiellonia Białystok, która wygrała tam minimalnie. To ukazuje jak trudno jest pokonać gospodarzy poniedziałkowego meczu na ich terenie. Czy to uda się przyjezdnym z Płocka? Mój typ: poniżej 2,5 bramki – TAK.

STS
1,82
Poniżej 2‚5 bramki – TAK
przejdź do STS
*Kursy z 26.10.2025 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.
Radomiak Radom – Wisła Płock, sytuacja kadrowa

Radomiak Radom – Wisła Płock, ostatnie wyniki

W okresie za pięć ostatnich meczów ligowych, Radomiak plasuje się w okolicy środka stawki. Radomianie do swojego dorobku dołożyli siedem oczek, które są efektem zwycięstwa z Piastem Gliwice (1:0) i Zagłębiem Lubin (3:1). Zdarzył się też remis 2:2 z Motorem Lublin. Radomiak uległ natomiast Legii Warszawa (1:4) i Widzewowi Łódź (2:3).

Gorzej pod względem punktowym w analogicznym okresie wypadła Wisła. Beniaminek w minionej kolejce Ekstraklasy pokonał 3:1 innego beniaminka, Bruk-Bet Termalikę. Dzięki temu płocczanie mają średnią punktu na mecz za pięć ostatnich spotkań. Wisła zremisowała bowiem 1:1 z Lechią Gdańsk i GKS-em Katowice. Porażki zdarzyły się w starciu z Arką Gdynia (0:1) i Jagiellonią Białystok (0:1).

Radomiak Radom – Wisła Płock, historia

W latach 2021-2023 kluby te grały ze sobą czterokrotnie. Bilans tej rywalizacji jest remisowy, ponieważ Radomiak i Wisła wygrały po jednym meczu. Z kolei dwukrotnie padł remis. Tak było też w ich dotychczas ostatniej potyczce. Na obiekcie w Płocku padł wynik 1:1.

Radomiak Radom – Wisła Płock, kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy spodziewają się wyrównanej konfrontacji w Radomiu. Radomiak będzie dysponował atutem w postaci własnego boiska, co zdaniem ekspertów powinni poprowadzić ich do zwycięstwa. Stąd współczynnik 2.40 na ich wygraną. Jeżeli uważasz, że Wisła wróci do Płocka z kompletem punktów, możesz zagrać takie zdarzenie po kursie między 2.87 a 3.10. Współczynnik na remis to około 3.25.

Radomiak
Remis
Wisła Płock
2.35
3.25
3.00
2.37
3.25
3.20
2.31
3.30
2.98
2.35
3.38
3.05
2.37
3.38
3.20
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 października 2025 12:06.

Radomiak Radom – Wisła Płock, przewidywane składy

Radomiak Radom – Wisła Płock, kto wygra?

Jak zakończy się mecz?

  • Wygrana Radomiaka
  • Remis
  • Wygrana Wisły
  • Wygrana Radomiaka 44%
  • Remis 0%
  • Wygrana Wisły 56%

9+ Votes

Radomiak Radom – Wisła Płock, transmisja meczu

Mecz z udziałem Radomiaka Radom i Wisły Płock będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji, a także za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na antenach CANAL+ Sport 3, CANAL+ Sport 5 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek spotkania w poniedziałek, 27 października o godzinie 19:00.

