Radomiak Radom – Wisła Płock: typy, kursy, zapowiedź (27.10.2025)

Radomiak Radom – Wisła Płock, typy i przewidywania
W 13. kolejce PKO BP Ekstraklasy najdłużej przyjedzie nam czekać na mecz Radomiak – Wisła. To właśnie spotkanie w Radomiu zakończy nam zmagania w tej serii gier. Różnice punktowe w tabeli są niewielkie, co powoduje, że gospodarze w przypadku zwycięstwa mogą tracić już tylko dwa oczka do swojego najbliższego przeciwnika, którego znajdziemy na czwartej lokacie.
- Zobacz: tabela PKO BP Ekstraklasy
W dotychczasowych sześciu meczach po trzy punkty w Radomiu sięgnęła tylko Jagiellonia Białystok, która wygrała tam minimalnie. To ukazuje jak trudno jest pokonać gospodarzy poniedziałkowego meczu na ich terenie. Czy to uda się przyjezdnym z Płocka? Mój typ: poniżej 2,5 bramki – TAK.
Radomiak Radom – Wisła Płock, sytuacja kadrowa
Nie ma znanych urazów ani zawieszeń.
Maciej Gostomski
Uraz więzadła krzyżowego
Początek listopada 2025
Marcin Wieckowski
Uraz więzadła krzyżowego
Nieznany
Jorge Jimenez
Złamana noga
Koniec grudnia 2025
Radomiak Radom – Wisła Płock, ostatnie wyniki
W okresie za pięć ostatnich meczów ligowych, Radomiak plasuje się w okolicy środka stawki. Radomianie do swojego dorobku dołożyli siedem oczek, które są efektem zwycięstwa z Piastem Gliwice (1:0) i Zagłębiem Lubin (3:1). Zdarzył się też remis 2:2 z Motorem Lublin. Radomiak uległ natomiast Legii Warszawa (1:4) i Widzewowi Łódź (2:3).
Gorzej pod względem punktowym w analogicznym okresie wypadła Wisła. Beniaminek w minionej kolejce Ekstraklasy pokonał 3:1 innego beniaminka, Bruk-Bet Termalikę. Dzięki temu płocczanie mają średnią punktu na mecz za pięć ostatnich spotkań. Wisła zremisowała bowiem 1:1 z Lechią Gdańsk i GKS-em Katowice. Porażki zdarzyły się w starciu z Arką Gdynia (0:1) i Jagiellonią Białystok (0:1).
Radomiak Radom – Wisła Płock, historia
W latach 2021-2023 kluby te grały ze sobą czterokrotnie. Bilans tej rywalizacji jest remisowy, ponieważ Radomiak i Wisła wygrały po jednym meczu. Z kolei dwukrotnie padł remis. Tak było też w ich dotychczas ostatniej potyczce. Na obiekcie w Płocku padł wynik 1:1.
Radomiak Radom – Wisła Płock, kursy bukmacherskie
Bukmacherscy analitycy spodziewają się wyrównanej konfrontacji w Radomiu. Radomiak będzie dysponował atutem w postaci własnego boiska, co zdaniem ekspertów powinni poprowadzić ich do zwycięstwa. Stąd współczynnik 2.40 na ich wygraną. Jeżeli uważasz, że Wisła wróci do Płocka z kompletem punktów, możesz zagrać takie zdarzenie po kursie między 2.87 a 3.10. Współczynnik na remis to około 3.25.
Radomiak Radom – Wisła Płock, przewidywane składy
|2Ibrahima Camara
|5Jeremy Blasco
|7Vasco Lopes
|9Leandro Rossi
|10Roberto Alves
|16Mateusz Cichocki
|20Joao Pedro
|21Elves Baldé
|28Michał Kaput
|44Wiktor Koptas
|75Michal Jerke
|99Guilherme Zimovski
|1Stanislaw Pruszkowski
|2Kevin Custovic
|3Aleksandre Kalandadze
|5Bojan Nastic
|6Krystian Pomorski
|16Fabian Hiszpanski
|17Matchoi Djaló
|25Nemanja Mijušković
|30Wiktor Nowak
|37Oskar Tomczyk
|42Filip Zajac
|55Mateusz Lesniewski
|66Iban Salvador
Radomiak Radom – Wisła Płock, kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Radomiaka 44%
- Remis 0%
- Wygrana Wisły 56%
9+ Votes
Radomiak Radom – Wisła Płock, transmisja meczu
Mecz z udziałem Radomiaka Radom i Wisły Płock będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji, a także za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na antenach CANAL+ Sport 3, CANAL+ Sport 5 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek spotkania w poniedziałek, 27 października o godzinie 19:00.
