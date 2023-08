Radomiak Radom – Cracovia: typy, kursy, zapowiedź (05.08.2023)

Imago/Newspix.pl Jakub Barański Na zdjęciu: Radomiak Radom

Radomiak Radom – Cracovia, typy i przewidywania

Gra Radomiaka Radom w przedsezonowych sparingach wyglądała fatalnie. Mimo to na inaugurację udało się wygrać z Górnikiem Zabrze. W rywalizacji z Lechem Poznań już tak kolorowo nie było. W 3. serii gier drużyna zmierzy się z Cracovią, która regularnie ostatnio ją ogrywała. Pasy rzadko przegrywają i prezentują futbol dość pragmatyczny. Co wyniknie z tej mieszaniny stylów w Radomiu? Nasz typ: Poniżej 2.5 gola.

Radomiak Radom – Cracovia, ostatnie wyniki

Radomiak rozpoczął sezon od wygranej nad Górnikiem Zabrze 2:0. W rywalizacji z Lechem mimo kilku dogodnych okazji bramkowych nie udało mu się pokonać golkipera Kolejorza. Efekt? Porażka 0:2.

Cracovia ma za sobą dopiero jedno spotkanie w Ekstraklasie. W 1. kolejce Pasy zremisowały 2:2 ze Stalą Mielec. W ostatnich dniach zdążyły rozegrać jeszcze sparingi z Hapoelem Jerusalem i Gianniną. Pierwszy z nich zakończył się zwycięstwem 1:0, drugi bezbramkowym remisem.

Radomiak Radom – Cracovia, sytuacja kadrowa

Do gry po stronie gospodarzy wciąż niezdolny jest Francisco Ramos. Portugalczyk pauzuje już od połowy kwietnia. Sporo braków natomiast po stronie gości. Cracovia do Radomia uda się bez kontuzjowanych Jablonskiego, Kakabadze, Myszora i Rasmussena. Najmocniej odczuwalny może być brak Gruzina.

Radomiak Radom – Cracovia, historia

W ubiegłym sezonie Cracovia dwukrotnie ograła Radomiaka. Na wyjeździe Pasy wygrały 2:0, a w Krakowie rozgromiły rywala 3:0. Rok wcześniej również udało im się wygrać w spotkaniu wyjazdowym z tym rywalem. Można powiedzieć, że zespół z Krakowa ma patent na wygrywanie z Radomiakiem.

Radomiak Radom – Cracovia, kursy bukmacherskie

Radomiak zagra przed własną publicznością, dlatego w oczach bukmacherów to on jest faworytem sobotniego spotkania. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi 2.10. Typ na remis to już w przedziale między 3.25, a 3.45. Stawiając na wygraną Cracovii możemy spodziewać się kursów w granicach 3.80. Przed obstawianiem tego spotkania polecamy założyć konto u bukmachera Betfan. Zapewnia on bonus od 1. wpłaty aż do 300 zł. Podczas rejestracji wykorzystajcie nasz kod promocyjny Betfan GOAL.

Radomiak Radom – Cracovia, kto wygra

Radomiak Radom – Cracovia, przewidywane składy

Radomiak (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Cracovia (Przewidywany skład) 3-2-3-2 Radomiak (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Cracovia (Przewidywany skład) 3-2-3-2 Trenerzy Constantin Galca Jacek Zielisnki Rezerwowi 6 Michal Kaput

8 Luizão

12 Albert Posiadala

13 Jan Grzesik

17 Leonardo Rocha

70 Frank Castañeda

80 Berto Cayarga

92 Mike Cestor

99 Edi Semedo Cornel Emilian Rapa 2

Jani Atanasov 6

Kacper Smiglewski 21

Lukas Hrosso 31

Kacper Jodlowski 36

Michal Stachera 55

Filip Rozga 63

Patryk Zaucha 73

Radomiak Radom – Cracovia, transmisja

Sobotnie spotkanie Radomiaka z Cracovią rozgrywane będzie na Stadionie MOSiR w Radomiu. Transmisję z meczu znajdziecie na antenie CANAL+Sport, CANAL+Sport 3 i CANAL+4K Ultra. Początek już o godzinie 20:00.

