Radomiak Radom – Arka Gdynia: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. Przed nami zaległy pojedynek w ramach 19. kolejki. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego interesującego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Stadionie im. Braci Czachorów już w nadchodzący czwartek, czyli 5 marca, o godzinie 20:30.

Mateusz Piotrowski / Alamy Na zdjęciu: Goncalo Feio

Radomiak Radom – Arka Gdynia, typy i przewidywania

Radomiak Radom zmierzy się z Arką Gdynia w zaległym spotkaniu 19. kolejki PKO BP Ekstraklasy. W tym momencie drużyna Zielonych posiada na swoim koncie 29 punktów i zajmuje 12. miejsce w tabeli, natomiast ekipa Żółto-Niebieskich zgromadziła 26 oczek, co daje jej 15. pozycję w stawce. Dla obu zespołów będzie to ważne starcie w kontekście walki o utrzymanie na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Początek rywalizacji na Stadionie im. Braci Czachorów w Radomiu już w nadchodzący czwartek, czyli 5 marca, o godzinie 20:30.

W tym spotkaniu stawiam na gospodarzy, którzy moim zdaniem mają większe szanse na zgarnięcie kompletu punktów. Uważam, że zespół prowadzony przez Goncalo Feio przechyli szalę zwycięstwa na swoją stronę. Mój typ: wygrana Radomiaka Radom.

Ernest STS 1.82 Zwycięstwo Radomiaka Odwiedź STS

Radomiak Radom – Arka Gdynia, sytuacja kadrowa

W Radomiaku Radom jedynym nieobecnym będzie kontuzjowany Roberto Alves, co oznacza, że prowadzona przez Goncalo Feio ekipa gospodarzy przystąpi do meczu niemal w optymalnym składzie. Z kolei w Arce Gdynia sytuacja wygląda jeszcze lepiej, ponieważ wszyscy zawodnicy powinni być do dyspozycji trenera zespołu gości – Dawida Szwargi.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Radomiak Radom – Arka Gdynia, ostatnie wyniki

Radomiak Radom w dwóch poprzednich kolejkach PKO BP Ekstraklasy dwukrotnie podzielił się punktami ze swoimi rywalami, remisując 1:1 z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza oraz 1:1 z Jagiellonią Białystok. W tym samym czasie Arka Gdynia zremisowała 2:2 z Lechią Gdańsk w derbach Trójmiasta oraz pokonała GKS Katowice 2:1.

Radomiak Radom – Arka Gdynia, historia

Bezpośrednia rywalizacja Radomiaka Radom z Arką Gdynia w ostatnich latach układała się po myśli zespołu Zielonych. W pięciu poprzednich spotkaniach ekipa z Radomia odniosła bowiem dwa zwycięstwa, a trzy mecze zakończyły się remisami. To oznacza, że ekipa Żółto-Niebieskich w tym okresie nie zanotowała ani jednej wygranej.

Radomiak Radom – Arka Gdynia, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem tego spotkania są gospodarze, którzy będą mieli przewagę własnego boiska oraz większe wsparcie kibiców. Kurs na wygraną Radomiaka Radom wynosi około 1.90, typ na zwycięstwo Arki Gdyni to mniej więcej 4.25, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.60. Jeśli nie masz jeszcze konta u bukmachera STS, to podczas jego zakładania podaj nasz kod GOAL, dzięki czemu będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Radomiak Arka Gdynia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 stycznia 2026 21:55

Radomiak Radom – Arka Gdynia, przewidywane składy

Radomiak: Majchrowicz – Zie Ouattara, Kingue, Dieguez, Grzesik – Donis – Lopes, Luquinhas, Wolski, Capita – Maurides

Arka: Węglarz – Szota, Marcjanik, Gojny – Kocyła, Nguiamba, Jakubczyk, Gaprindashvili – Rusyn, Kerk – Vladislavs Gutkovskis

Radomiak Radom – Arka Gdynia, transmisja meczu

Pojedynek między Radomiakiem Radom a Arką Gdynia oczywiście będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Spotkanie w ramach PKO BP Ekstraklasy możesz obejrzeć na kanałach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K, a także w serwisie CANAL+ online. Zawody skomentują Bartosz Gleń i Wojciech Jagoda. Początek rywalizacji na Stadionie im. Braci Czachorów już w ten czwartek, 5 marca o godzinie 20:30.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.