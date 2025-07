fot. PressFocus Na zdjęciu: Piotr Ceglarz

Puszcza Niepołomice – Ruch Chorzów, typy bukmacherskie

Puszcza Niepołomice ma za sobą sezon, po którym musiała pogodzić się ze spadkiem z elity. Choć wiele zespołów w takiej sytuacji marzy o szybkim powrocie do PKO BP Ekstraklasy, niepołomiczanie podchodzą do obecnej sytuacji z pokorą. W trakcie przygotowań do nowej kampanii drużyna Tomasza Tułacza doznała tylko jednej porażki, ale za to bardzo dotkliwej.

Ruch Chorzów to z kolei zespół, który w sezonie 2024/2025 totalnie zawiódł, co w klubie przyjęto z pełną świadomością. Dziesiąte miejsce na koniec rozgrywek Betclic 1. Ligi to kompromitacja, zwłaszcza że po rundzie jesiennej chorzowianie celowali w jedno z miejsc premiowanych bezpośrednim awansem do elity.

W ostatnich bezpośrednich starciach między tymi drużynami zwykle nie padło wiele goli. Realny scenariusz zakłada, że podobnie może być w poniedziałkowy wieczór. Ciekawą opcją może być natomiast zakład, że to goście jako pierwsi zdobędą bramkę. Typ: Ruch pierwszy strzeli – TAK.

Puszcza Niepołomice – Ruch Chorzów, ostatnie wyniki

W trakcie letniej przerwy drużyna Tomasza Tułacza rozegrała sześć spotkań kontrolnych. Największe rozczarowanie przyniosła porażka z Wieczystą (0:5). Puszcza zanotowała również remisy z Wisłą Kraków (1:1) oraz z Ruchem Chorzów (1:1). W generalnej próbie przed startem sezonu niepołomiczanie pokonali Maccabi Bnei Reineh aż 5:0.

Zespół prowadzony przez Dawida Szulczka wystąpił w pięciu meczach kontrolnych. Ruch zremisował z Wartą Poznań (1:1) i – jak wspomniano – z Puszczą Niepołomice (1:1). W ostatnim teście przed początkiem rozgrywek chorzowianie ulegli Wiśle Kraków 0:2, co nieco ostudziło pozytywne nastroje w drużynie.

Puszcza Niepołomice – Ruch Chorzów, historia

W ostatniej batalii między drużynami o ligowe punkty miał miejsce bezbramkowy remis. Ogólnie w czterech ostatnich meczach o stawkę między Puszczą a Ruchem dwa razy drużyny dzieliły się punktami i dwukrotnie górą byli Niebiescy.

Puszcza Niepołomice – Ruch Chorzów, kursy bukmacherskie

Według analityków bukmacherskich większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną Puszczy kształtuje się na poziomie 2.43. Remis oszacowano na 3.25. Z kolei rozwiązanie na zwycięstwo Ruchu wyceniono na 2.70.

Puszcza Niepołomice Ruch Chorzów Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 lipca 2025 23:59 .

Puszcza Niepołomice – Ruch Chorzów, przewidywane składy

Gospodarze przystąpią do rywalizacji najpewniej w swoim optymalnym zestawieniu. O ofensywnym obliczu drużyny decydować mogą tacy graczy jak: Kosei Iwo czy Mateusz Cholewiak. Chorzowianie będą musieli radzić sobie między innymi bez Patryka Sikory czy Daniela Szczepana.

Puszcza: Kowal – Serafin, Stępień, Przybyłko, Mroziński, Cholewiak, Walski, Barczak, Korczakowski, Iwao, Blagaić

Ruch: Bielecki – Konczkowski, Szymiński, Komor, Szymański, Sobeczko, Szwoch, Mezghrani, Nagamatsu, Ceglarz, Bała.

Puszcza Niepołomice – Ruch Chorzów, typ kibiców

Puszcza Niepołomice – Ruch Chorzów, transmisja meczu

Poniedziałkowa potyczka będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Puszcza Niepołomice – Ruch Chorzów odbędzie się na antenie TVP Sport o godzinie 19:00. Mecz skomentują Aleksander Roj oraz Grzegorz Mielcarski. Spotkanie będzie też do obejrzenia w internecie na stronie internetowej TVPSport.pl i w usłudze Betclic TV.

