Polonia Warszawa – Ruch Chorzów: typy, kursy, składy (15.08.2025)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piotr Ceglarz

Polonia Warszawa – Ruch Chorzów, typy bukmacherskie

Polonia Warszawa to zespół, który na finiszu poprzedniej kampanii wywalczył miejsce premiowane grą w barażach o awans do PKO BP Ekstraklasy. Czarne Koszule nie zdołały jednak pokonać Wisły Płock, przez co marzenia o powrocie do elity musiały zostać odłożone na kolejny sezon. Nową kampanię Polonia rozpoczęła poniżej oczekiwań, ale przełamanie nastąpiło w starciu ze Stalą Mielec. Obecnie stołeczna drużyna ma na swoim koncie siedem punktów.

Ruch Chorzów to z kolei zespół, który teoretycznie nie prezentuje się źle pod względem zdobyczy punktowej. Dzięki remisowi w pierwszej kolejce oraz wygranej w drugiej serii gier, Niebiescy zgromadzili cztery punkty. W dwóch kolejnych meczach 14-krotni mistrzowie Polski dostosowali się jednak wynikami do przeciętnej gry, co sprawiło, że aktualnie znajdują się tuż nad strefą spadkową. Jednocześnie w klubie doszło do trzęsienia ziemi i zdecydowane się na zatrudnienie trenera Waldemara Fornalika w miejsce Dawida Szulczka.

W poprzednim sezonie, w bezpośrednich starciach obu drużyn, lepiej zaprezentowali się zawodnicy Polonii. Ogólnie jednak tego typu spotkania nie obfitują w gole. W związku z tym godną rozważenia opcją może być typ, że w meczu padnie mniej niż 1,5 bramki. Typ: Poniżej 1,5 bramki – TAK.

Lukasz Betclic 1.77 Poniżej 1‚5 bramki – TAK Przejdź na stronę Betclic

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Polonia Warszawa – Ruch Chorzów, ostatnie wyniki

Warszawski zespół ostatnio na dobre zadomowił się na ścieżce zwycięstw. Polonia może pochwalić się dwoma kolejnymi wygranymi starciami. W pokonanym polu zostawiła kolejno Stal Mielec (3:1) i Znicz Pruszków (4:1).

Zobacz także: Betclic 1 Liga – tabela, wyniki

14-krotni mistrzowie Polski legitymują się natomiast dwoma z rzędu porażkami. Ruch uległ kolejno Pogoni Siedlce (0:2) i Śląskowi Wrocław (1:3). Jednocześnie w szeregach Niebieskich nie miał miejsce udany efekt nowej miotły.

Polonia Warszawa – Ruch Chorzów, historia

Po raz ostatni oba zespoły rywalizowały ze sobą w maju tego roku. Wówczas Ruch podzielił się punktami z Polonią (1:1). Ogólnie w poprzedniej kampanii obie drużyny grały ze sobą po raz od 11 lat. W pięciu ostatnich starciach z udziałem Niebieskich i Czarnych Koszul każda z drużyn zaliczyła po dwa zwycięstwa i raz miał miejsce remis.

Polonia Warszawa – Ruch Chorzów, kursy bukmacherskie

Eksperci bukmacherscy przekonują, że faworytem rywalizacji są gospodarze. Typ na wygraną Polonii wynosi 2.03. Remis kształtuje się na poziomie 3.40. Z kolei rozwiązanie na zwycięstwo Ruchu wyceniono na 3.30.

Polonia Warszawa Ruch Chorzów 2.03 3.40 3.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 sierpnia 2025 07:44 .

Polonia Warszawa – Ruch Chorzów, przewidywane składy

U gospodarzy uwaga będzie zwrócona przede wszystkim na Łukasza Zjawińskiego. 24-latek jest wyceniany dzisiaj na 450 tysięcy euro, będąc jednocześnie najskuteczniejszym strzelcem rozgrywek obok Angela Rodado. Z kolei w szeregach 14-krotnych gra opiera się między innymi na Piotrze Ceglarzu, który błyskawicznie zaaklimatyzował się w nowym zespole po transferze z Motoru Lublin.

Polonia: Kuchta – Hoxhallari, Grudniewski, Salihu, Durmus, Poczobut, Wojciechowski, Gnase, Dadok, Vega, Zjawiński

Ruch: Bielecki – Preisler, Leśniak-Paduch, Komor, Konczkowski, Ventura, Szymański, Ceglarz, Szwoch, Szwedzik, Szczepan.

Polonia Warszawa – Ruch Chorzów, typ kibiców

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Polonii

wygraną Ruchu

remisem wygraną Polonii 67%

wygraną Ruchu 33%

remisem 0% 3+ Votes

Polonia Warszawa – Ruch Chorzów, transmisja meczu

Piątkowe starcie będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Polonia Warszawa – Ruch Chorzów będzie dostępna na antenie TVP Sport. Mecz zacznie się o godzinie 20:30. Skomentują go Michał Zawacki i Piotr Burlikowski. Rywalizację można też śledzić w internecie na stronie internetowej TVPSport.pl oraz w aplikacji TVP Sport. Potyczka będzie też emitowana w usłudze Betclic TV.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.