Pogoń Szczecin – Zagłębie Lubin: typy, kursy, zapowiedź (24.11.2025)

Pogoń Szczecin - Zagłębie Lubin: typy i kursy na mecz 16. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w poniedziałek (24 listopada) o godzinie 19:00.

PressFocus Na zdjęciu: Adrian Przyborek

Pogoń – Zagłębie, typy bukmacherskie

W poniedziałek odbędzie się ostatnie spotkanie w ramach 16. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. A w nim Pogoń Szczecin przed własną publicznością podejmie Zagłębie Lubin. Zbliżająca się rywalizacja zapowiada się niezwykle interesująco, ponieważ zmierzą się zespoły, które są w kompletnie innym położeniu. Portowcy zawodzą od początku kampanii i są na ostatnim miejscu gwarantującym utrzymanie w lidze. Podopieczni Jacka Ojrzyńskiego natomiast są w dobrej formie i planują wywieźć ze Szczecina komplet punktów.

Ja uważam, że ostatecznie jednak trzy punkty zgarnie drużyna gospodarzy. Mój typ: wygrana Pogoni Szczecin

Pogoń – Zagłebie, ostatnie wyniki

Pogoń Szczecin nie imponuje formą. Portowcy w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli dwa zwycięstwa (2:1 z Cracovią i 2:1 z Legią Warszawa w Pucharze Polski), zaliczyli jeden remis (2:2 z Lechem Poznań), a także ponieśli dwie porażki (0:2 z Wisłą Płock oraz 1:2 z Jagiellonią Białystok).

Zagłębie Lubin natomiast może się pochwalić nieco lepszym bilansem pięciu ostatnich spotkań. Miedziowi odnieśli dwa zwycięstwa (3:1 z Legią Warszawa i 2:0 z Górnikiem Zabrze), zaliczyli dwa remisy (1:1 z Termaliką Nieciecza oraz 0:0 z Cracovią), a także ponieśli jedną porażkę (0:1 z Widzewem Łódź w Pucharze Polski).

Pogoń – Zagłębie, historia

Rywalizacja Pogoni Szczecin z Zagłębiem Lubin od lat dostarcza kibicom sporo emocji, a ostatni sezon tylko to potwierdził. Doszło w nim aż do trzech bezpośrednich starć między drużynami. Jesienny mecz ligowy zakończył się remisem 2:2, natomiast w Pucharze Polski Pogoń wygrała po szalonym widowisku 4:3. Wiosną ponownie górą byli Portowcy, którzy zwyciężyli w lidze 1:0.

Pogoń – Zagłębie, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem poniedziałkowego spotkania jest Pogoń Szczecin. Jeśli rozważasz typ na wygraną Portowców, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.85. W przypadku zwycięstwa Zagłębia Lubin natomiast sięga nawet 4.00.

Pogoń – Zagłębie, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Pogoni

remisem

wygraną Zagłębia wygraną Pogoni 30%

remisem 20%

wygraną Zagłębia 50% 10+ Votes

Pogoń – Zagłębie, przewidywane składy

Pogoń Szczecin Thomas Thomasberg Zagłębie Lubin Leszek Ojrzynski Pogoń Szczecin Thomas Thomasberg 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 77 Cojocaru 28 Wahlqvist 22 Loncar 13 Keramitsis 32 Koutris 8 Ulvestad 19 Ndiaye 10 Przyborek 9 Molnár 61 Smoliński 11 Grosicki 55 Rocha 35 Lucic 18 Radwański 19 Sypek 39 Kocaba 26 Kolan 3 Yakuba 4 Michalski 25 Nalepa 31 Orlikowski 1 Burić 77 Cojocaru 28 Wahlqvist 22 Loncar 13 Keramitsis 32 Koutris 8 Ulvestad 19 Ndiaye 10 Przyborek 9 Molnár 61 Smoliński 11 Grosicki 55 Rocha 35 Lucic 18 Radwański 19 Sypek 39 Kocaba 26 Kolan 3 Yakuba 4 Michalski 25 Nalepa 31 Orlikowski 1 Burić 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Zagłębie Lubin Leszek Ojrzynski Rezerwowi 2 Marian Huja 4 Leo Borges 6 Jan Biegański 7 Musa Juwara 14 Jose Pozo 15 Hussein Ali 17 Jakub Lis 18 Paul Mukairu 20 Patryk Paryzek 23 Benjamin Mendy 31 Krzysztof Kamiński 90 Sam Greenwood 99 Kacper Kostorz 2 Kamil Sochan 5 Aleks Ławniczak 6 Tomasz Makowski 9 Michalis Kosidis 11 Arkadiusz Woźniak 13 Mateusz Grzybek 16 Josip Corluka 17 Mateusz Wdowiak 20 Mateusz Dziewiatowski 27 Jesus Diaz 71 Kamil Nowogonski 77 Kajetan Szmyt 90 Rafał Gikiewicz

Pogoń – Zagłębie, transmisja meczu

Spotkanie Pogoń Szczecin – Zagłębie Lubin możesz obejrzeć w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach Canal+ Sport 3 oraz Canal+ Sport 5. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usługach Canal+ Online i STS TV.

