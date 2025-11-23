Pogoń Szczecin – Zagłębie Lubin: typy, kursy, zapowiedź (24.11.2025)

Pogoń – Zagłębie, typy bukmacherskie
W poniedziałek odbędzie się ostatnie spotkanie w ramach 16. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. A w nim Pogoń Szczecin przed własną publicznością podejmie Zagłębie Lubin. Zbliżająca się rywalizacja zapowiada się niezwykle interesująco, ponieważ zmierzą się zespoły, które są w kompletnie innym położeniu. Portowcy zawodzą od początku kampanii i są na ostatnim miejscu gwarantującym utrzymanie w lidze. Podopieczni Jacka Ojrzyńskiego natomiast są w dobrej formie i planują wywieźć ze Szczecina komplet punktów.
Ja uważam, że ostatecznie jednak trzy punkty zgarnie drużyna gospodarzy. Mój typ: wygrana Pogoni Szczecin
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Pogoń – Zagłebie, ostatnie wyniki
Pogoń Szczecin nie imponuje formą. Portowcy w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli dwa zwycięstwa (2:1 z Cracovią i 2:1 z Legią Warszawa w Pucharze Polski), zaliczyli jeden remis (2:2 z Lechem Poznań), a także ponieśli dwie porażki (0:2 z Wisłą Płock oraz 1:2 z Jagiellonią Białystok).
Zagłębie Lubin natomiast może się pochwalić nieco lepszym bilansem pięciu ostatnich spotkań. Miedziowi odnieśli dwa zwycięstwa (3:1 z Legią Warszawa i 2:0 z Górnikiem Zabrze), zaliczyli dwa remisy (1:1 z Termaliką Nieciecza oraz 0:0 z Cracovią), a także ponieśli jedną porażkę (0:1 z Widzewem Łódź w Pucharze Polski).
Pogoń – Zagłębie, historia
Rywalizacja Pogoni Szczecin z Zagłębiem Lubin od lat dostarcza kibicom sporo emocji, a ostatni sezon tylko to potwierdził. Doszło w nim aż do trzech bezpośrednich starć między drużynami. Jesienny mecz ligowy zakończył się remisem 2:2, natomiast w Pucharze Polski Pogoń wygrała po szalonym widowisku 4:3. Wiosną ponownie górą byli Portowcy, którzy zwyciężyli w lidze 1:0.
Pogoń – Zagłębie, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, faworytem poniedziałkowego spotkania jest Pogoń Szczecin. Jeśli rozważasz typ na wygraną Portowców, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.85. W przypadku zwycięstwa Zagłębia Lubin natomiast sięga nawet 4.00.
Pogoń – Zagłębie, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Pogoni 30%
- remisem 20%
- wygraną Zagłębia 50%
10+ Votes
Pogoń – Zagłębie, przewidywane składy
|2Marian Huja
|4Leo Borges
|6Jan Biegański
|7Musa Juwara
|14Jose Pozo
|15Hussein Ali
|17Jakub Lis
|18Paul Mukairu
|20Patryk Paryzek
|23Benjamin Mendy
|31Krzysztof Kamiński
|90Sam Greenwood
|99Kacper Kostorz
|2Kamil Sochan
|5Aleks Ławniczak
|6Tomasz Makowski
|9Michalis Kosidis
|11Arkadiusz Woźniak
|13Mateusz Grzybek
|16Josip Corluka
|17Mateusz Wdowiak
|20Mateusz Dziewiatowski
|27Jesus Diaz
|71Kamil Nowogonski
|77Kajetan Szmyt
|90Rafał Gikiewicz
Pogoń – Zagłębie, transmisja meczu
Spotkanie Pogoń Szczecin – Zagłębie Lubin możesz obejrzeć w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach Canal+ Sport 3 oraz Canal+ Sport 5. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usługach Canal+ Online i STS TV.
Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”
Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Jak odebrać voucher do Canal+ online?
- Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku)
- Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną,
- Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu),
- Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.
Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.