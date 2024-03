Pogoń Szczecin - Zagłębie Lubin: typy i kursy na mecz 24. kolejki rozgrywek Ekstraklasy. W nadchodzącym spotkaniu "Portowcy" zmierzą się z zespołem prowadzonym przez Waldemara Fornalika. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego starcia. Początek rywalizacji już w niedzielę (10 marca) o godzinie 15:00.

IMAGO / Natanel Brewczyński / Newspix Na zdjęciu: Piłkarze Pogoni Szczecin

Pogoń Szczecin Zagłębie Lubin Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 marca 2024 17:27 .

Pogoń – Zagłębie, typy bukmacherskie

Pogoń Szczecin już w niedzielę zmierzy się z Zagłębiem Lubin w ramach 24. kolejki Ekstraklasy. Zdecydowanym faworytem tego spotkania jest zespół “Portowców”, mimo że w poprzedniej serii gier to drużynie Waldemara Fornalika udało się wygrać. Ja spodziewam się wyrównanego spotkania, w którym nie będzie sporo trafień. Uważam, że przynajmniej jeden z golkiperów wróci do domu z zachowanym czystym kontem. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Mamy też dla Was typ na to spotkanie od Jakuba Olkiewicza, dziennikarza sportowego oraz współgospodarza m.in. popularnego programu “Tetrycy” na kanale Goal.pl na youtube. Felietony Kuby znajdziesz w każdą środę w naszym serwisie.

Pogoń – Zagłębie, ostatnie wyniki

Pogoń Szczecin imponuje formą w rundzie wiosennej. Drużyna Jensa Gustafssona w pięciu ostatnich spotkaniach odniosła cztery zwycięstwa (1:0 ze Śląskiem Wrocław, 4:0 z Radomiakiem Radom, 4:2 z ŁKS-em Łódź i 1:0 z Lechem Poznań w Pucharze Polski), a także zaliczyła jeden remis (1:1 z Legią Warszawa).

Zagłębie Lubin natomiast nie może pochwalić się tak dobrym bilansem jak ich przeciwnicy. “Miedziowi” w czterech spotkaniach rundy wiosennej odnieśli jedno zwycięstwo (1:0 z Koroną Kielce), zaliczyli dwa remisy (1:1 z Cracovią i 2:2 z Puszczą Niepołomice), a także ponieśli jedną porażkę (0:3 z Lechem Poznań).

Pogoń – Zagłębie, historia

W tym sezonie drużyny miały okazje zmierzyć się ze sobą na początku września. Wówczas trzy punkty trafiły do dorobku Zagłębie Lubin. “Miedziowi” bowiem pokonali Pogoń Szczecin 1:0.

Pogoń – Zagłębie, kursy bukmacherskie

Faworytem niedzielnej rywalizacji według bukmacherów jest Pogoń Szczecin. Jeśli rozważasz typ na wygraną “Portowców”, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 1.71 – 1.76. Natomiast na zwycięstwo Zagłębie Lubin kursy sięgają nawet 4.80. Przy okazji tego spotkania warto zapoznać się z ofertą bukmachera ComeOn. Kod na zakład bez ryzyka 100 zł do ComeOn to GOAL.

Pogoń – Zagłębie, kto wygra?

Pogoń – Zagłębie, przewidywane składy

Pogoń Szczecin Jen Gustafsson 4-1-4-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Zagłębie Lubin Waldemar Fornalik Pogoń Szczecin Jen Gustafsson 4-1-4-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Zagłębie Lubin Waldemar Fornalik Rezerwowi ▼ 10 Luka Zahovic 15 Marcel Wedrychowski 20 Alexander Gorgon 23 Benedikt Zech 25 Wojciech Lisowski 51 Patryk Paryzek 61 Kacper Smolinski 71 Olaf Korczakowski 73 Adrian Przyborek 81 Bartosz Klebaniuk 1 Jasmin Buric 6 Tomasz Makowski 11 Arkadiusz Wozniak 13 Mateusz Grzybek 14 Patryk Kusztal 17 Marek Mroz 18 Juan Muñoz 21 Tomasz Pienko 22 Szymon Weirauch 39 Damjan Bohar

Pogoń – Zagłębie, transmisja meczu

Niedzielne spotkanie 24. kolejki PKO Ekstraklasy z udziałem Pogoni Szczecin i Zagłębia Lubin będzie można obejrzeć w tradycyjnej telewizji. Mecz zacznie się o godzinie 15:00 i będzie emitowany na antenach CANAL+ Family, CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3. Ponadto rywalizację można śledzić dzięki usłudze CANAL+ online. Aby z niej skorzystać, należy wykupić abonament. Pakiet CANAL+: za 39 zł/mies przez pierwsze 3 miesiące, potem 54 zł/mies. Ceny uwzględniają rabat 5 zł/mies. za zgody marketingowe.

