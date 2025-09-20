Pogoń Szczecin – Lechia Gdańsk: typy, kursy, zapowiedź (21.09.2025)

Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lechii Gdańsk

Pogoń Szczecin – Lechia Gdańsk: przewidywania

Bez cienia wątpliwości może to być jeden z najciekawszych meczów niedzielnej serii gier w PKO Ekstraklasie. Po obu stronach boiska spotkają się bowiem dwa zespoły, które dużo strzelają, ale i dużo tracą. W meczach zarówno Pogoni Szczecin, jak i Lechii Gdańsk pada wiele goli i wiele wskazuje także na to, że podobnie będzie i tym razem. Szczególnie, że ostatnie bezpośrednie mecze tych drużyn obfitowały w trafienia. Faworytem są jednak gospodarze, którzy choć bez trenera, to nadal mają kilka atutów w swoim rękawie.

Pogoń Szczecin – Lechia Gdańsk: ostatnie wyniki

Ostatnie wyniki obu zespołów są dość podobne. To i tak zbyt mało, żeby Robert Kolendowicz utrzymał jednak swoją pozycję na ławce trenerskiej. Niemniej poza porażką w meczu z Koroną Kielce w ostatniej kolejce, to szczecinianie zanotowali w sumie dwa mecze z rzędu ze zwycięstwem. Udało się bowiem pokonać Raków Częstochowa oraz Widzew Łódź. Wcześniej porażką zakończyło się starcie z Górnikiem Zabrze.

Jeśli chodzi z kolei o piłkarzy Lechii Gdańsk, to oni w minionej kolejce okazali się lepsi od GKS-u Katowice, który pokonali pewnie, bo 2:0, przed własną publicznością. Wcześniejsze kolejki to jednak dość mocna gra w kratkę. Z jednej strony porażka z Jagiellonia Białystok, a z drugiej zwycięstwo z Arką Gdynia w derbach Trójmiasta.

Pogoń Szczecin – Lechia Gdańsk: historia

Oba te zespoły miały oczywiście okazję widzieć się w poprzednim sezonie. Wówczas w obu meczach padło wiele goli. Najpierw bowiem Pogoń Szczecin rozgromiła ówczesnego beniaminka aż 3:0 w wyjazdowym meczu, a następnie, już w Szczecinie było 3:3. Ostatni raz jednak Lechia Gdańsk pokonała Portowców w czerwcu 2020 roku. W meczu rozgrywanym na stadionie Pogoni było 1:0 dla gości z Trójmiasta. Od tamtego momentu zdecydowanie lepsi są w tej rywalizacji szczecinianie.

Pogoń Szczecin – Lechia Gdańsk: kto wygra?

Kto wygra mecz? Pogoń Szczecin

Remis

Lechia Gdańsk Pogoń Szczecin 50%

Remis 0%

Lechia Gdańsk 50% 2+ Votes

Pogoń Szczecin – Lechia Gdańsk: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem tego meczu jest zespół Pogoni Szczecin. Kurs na zwycięstwo piłkarzy Dumy Pomorza wynosi mniej więcej 1.88. Z kolei remis w tym starciu można postawić nawet za około 4.00. Jeśli chcemy jednak zagrać na trzy punkty gości, a więc Lechii Gdańsk, to możemy to zrobić za 3.85.

Pogoń Szczecin Lechia Gdańsk 1.88 4.00 3.85 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 września 2025 15:46 .

Pogoń Szczecin – Lechia Gdańsk: transmisja TV

Niedzielny mecz pomiędzy Pogonią Szczecin a Lechią Gdańsk rozpocznie się o godzinie 14:45. Telewizyjna transmisja będzie dostępna na kanale CANAL+ Sport 3. To starcie można śledzić również w usłudze CANAL+ online. Wystarczy wykupić dostęp do pakietu Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej.

