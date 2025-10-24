Pogoń Szczecin – Cracovia: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. W ten weekend czeka nas pojedynek ekipy Portowców z drużyną Pasów. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim im. Floriana Krygiera już w tę sobotę, czyli 25 października, o godzinie 17:30.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Pogoni Szczecin

Pogoń Szczecin – Cracovia, typy i przewidywania

Przed nami interesująco zapowiadające się spotkanie 13. kolejki PKO BP Ekstraklasy, w którym Pogoń Szczecin podejmie Cracovię. Zespół Portowców z dorobkiem tylko 14 punktów zajmuje odległe 12. miejsce w tabeli i będzie chciał wykorzystać atut własnego boiska, by poprawić swoją sytuację. Znacznie lepiej spisuje się ekipa Pasów, która zgromadziła aż 21 oczek, dzięki czemu plasuje się na wysokiej 3. pozycji w stawce.

Starcie w Szczecinie zapowiada się więc jako pojedynek drużyn o odmiennych celach, ale z równie dużą ambicją sięgnięcia po komplet punktów. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim im. Floriana Krygiera już w najbliższą sobotę, 25 października o godzinie 17:30.

Moim zdaniem w tym meczu można spodziewać się bramek z obu stron. W każdym z pięciu poprzednich spotkań pomiędzy Pogonią Szczecin a Cracovią oglądaliśmy bowiem trafienia zarówno gospodarzy, jak i gości. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak.

Ernest STS 1.62 BTTS – tak

Pogoń Szczecin – Cracovia, sytuacja kadrowa

Sytuacja kadrowa przed nadchodzącym meczem w ramach 13. serii gier PKO BP Ekstraklasy prezentuje się korzystniej dla Cracovii. W zespole gospodarzy zabraknie dwóch Brazylijczyków – Leo Borgesa oraz Renyera – z których nie skorzysta nowy trener Pogoni Szczecin, czyli Thomas Thomasberg. Natomiast w drużynie gości jedynym nieobecnym pozostaje wciąż dochodzący do pełni zdrowia po poważnej kontuzji Kamil Glik. Zatem szkoleniowiec ekipy Pasów – Luka Elsner – będzie miał do dyspozycji niemal pełną kadrę.

Kontuzje i zawieszenia Pogoń Szczecin Zawodnik Powrót Leo Borges Kontuzja kolana Niepewny

Kontuzje i zawieszenia Cracovia Zawodnik Powrót Kamil Glik Uraz więzadła krzyżowego Nieznany

Pogoń Szczecin – Cracovia, ostatnie wyniki

W poprzednich dwóch kolejkach polskiej ekstraklasy Pogoń Szczecin zaprezentowała solidną formę. Drużyna Portowców zremisowała 2:2 z Lechem Poznań oraz pokonała Piasta Gliwice 2:1, potwierdzając rosnącą dyspozycję. Z kolei Cracovia zanotowała mieszane wyniki – wygrała 2:0 z Rakowem Częstochowa, ale musiała uznać wyższość beniaminka – Arki Gdynia – przegrywając 1:2. Obie ekipy są zmotywowane, by w sobotę zdobyć pełną pulę.

Pogoń Szczecin – Cracovia, historia

Bezpośrednia rywalizacja Pogoni Szczecin z Cracovią w ostatnich pięciu meczach zdecydowanie przebiegała pod dyktando zespołu Portowców. Drużyna ze Szczecina aż czterokrotnie wychodziła z tych spotkań zwycięsko, podczas gdy ekipa Pasów zdołała triumfować tylko raz. Co ciekawe, w żadnym z pojedynków nie padł remis, co pokazuje, że starcia pomiędzy tymi zespołami zawsze przynoszą rozstrzygnięcie oraz mnóstwo emocji.

Pogoń Szczecin – Cracovia, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów nieznacznym faworytem sobotniego pojedynku są gospodarze, którzy będą mieli przewagę własnego boiska oraz większe wsparcie kibiców. Kurs na wygraną Pogoni Szczecin wynosi około 2.40, typ na zwycięstwo Cracovii to mniej więcej 2.85, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.40. Załóż nowe konto u bukmachera STS i podaj w trakcie rejestracji nasz kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 600 złotych.

Pogoń Szczecin Cracovia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 października 2025 21:53 .

Pogoń Szczecin – Cracovia, przewidywane składy

Pogoń Szczecin Thomas Thomasberg Cracovia Luka Elsner Pogoń Szczecin Thomas Thomasberg 4-4-2 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 77 Cojocaru 28 Wahlqvist 13 Keramitsis 2 Huja 32 Koutris 7 Juwara 8 Ulvestad 19 Ndiaye 90 Greenwood 9 Molnár 11 Grosicki 17 Minchev 9 Stojilkovic 25 Kakabadze 39 Perkovic 11 Maigaard 43 Klich 79 Pila 66 Wójcik 4 Henriksson 21 Sutalo 13 Madejski 77 Cojocaru 28 Wahlqvist 13 Keramitsis 2 Huja 32 Koutris 7 Juwara 8 Ulvestad 19 Ndiaye 90 Greenwood 9 Molnár 11 Grosicki 17 Minchev 9 Stojilkovic 25 Kakabadze 39 Perkovic 11 Maigaard 43 Klich 79 Pila 66 Wójcik 4 Henriksson 21 Sutalo 13 Madejski 4-4-2 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-3 3-4-3 Przewidywany skład Cracovia Luka Elsner Rezerwowi 6 Jan Biegański 10 Adrian Przyborek 14 Jose Pozo 15 Hussein Ali 17 Jakub Lis 18 Paul Mukairu 22 Danijel Loncar 31 Krzysztof Kamiński 35 Maciej Wojciechowski 38 Rafal Jakubowski 61 Kacper Smoliński 99 Kacper Kostorz 6 Amir Al-Ammari 7 Mateusz Praszelik 10 Michal Rakoczy 14 Ajdin Hasic 18 Kahveh Zahiroleslam 19 David Kristjan Olafsson 20 Karol Knap 24 Jakub Jugas 27 Henrich Ravas 30 Milan Aleksic 61 Brahim Traoré

Pogoń Szczecin – Cracovia, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Pogoni

remisem

zwycięstwem Cracovii zwycięstwem Pogoni 100%

remisem 0%

zwycięstwem Cracovii 0% 3+ Votes

Pogoń Szczecin – Cracovia, transmisja meczu

Ciekawie zapowiadające się spotkanie Pogoń Szczecin – Cracovia w ramach 13. kolejki PKO BP Ekstraklasy oczywiście będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Jutrzejszą potyczkę możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim im. Floriana Krygiera już w najbliższą sobotę, 25 października o godzinie 17:30.

