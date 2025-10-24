Pogoń Szczecin – Cracovia: typy, kursy, zapowiedź (25.10.2025)

Pogoń Szczecin – Cracovia: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. W ten weekend czeka nas pojedynek ekipy Portowców z drużyną Pasów. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim im. Floriana Krygiera już w tę sobotę, czyli 25 października, o godzinie 17:30.

Piłkarze Pogoni Szczecin
Pogoń Szczecin – Cracovia, typy i przewidywania

Przed nami interesująco zapowiadające się spotkanie 13. kolejki PKO BP Ekstraklasy, w którym Pogoń Szczecin podejmie Cracovię. Zespół Portowców z dorobkiem tylko 14 punktów zajmuje odległe 12. miejsce w tabeli i będzie chciał wykorzystać atut własnego boiska, by poprawić swoją sytuację. Znacznie lepiej spisuje się ekipa Pasów, która zgromadziła aż 21 oczek, dzięki czemu plasuje się na wysokiej 3. pozycji w stawce.

Starcie w Szczecinie zapowiada się więc jako pojedynek drużyn o odmiennych celach, ale z równie dużą ambicją sięgnięcia po komplet punktów. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim im. Floriana Krygiera już w najbliższą sobotę, 25 października o godzinie 17:30.

Moim zdaniem w tym meczu można spodziewać się bramek z obu stron. W każdym z pięciu poprzednich spotkań pomiędzy Pogonią Szczecin a Cracovią oglądaliśmy bowiem trafienia zarówno gospodarzy, jak i gości. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak.

Pogoń Szczecin – Cracovia, sytuacja kadrowa

Sytuacja kadrowa przed nadchodzącym meczem w ramach 13. serii gier PKO BP Ekstraklasy prezentuje się korzystniej dla Cracovii. W zespole gospodarzy zabraknie dwóch Brazylijczyków – Leo Borgesa oraz Renyera – z których nie skorzysta nowy trener Pogoni Szczecin, czyli Thomas Thomasberg. Natomiast w drużynie gości jedynym nieobecnym pozostaje wciąż dochodzący do pełni zdrowia po poważnej kontuzji Kamil Glik. Zatem szkoleniowiec ekipy Pasów – Luka Elsner – będzie miał do dyspozycji niemal pełną kadrę.

Pogoń Szczecin – Cracovia, ostatnie wyniki

W poprzednich dwóch kolejkach polskiej ekstraklasy Pogoń Szczecin zaprezentowała solidną formę. Drużyna Portowców zremisowała 2:2 z Lechem Poznań oraz pokonała Piasta Gliwice 2:1, potwierdzając rosnącą dyspozycję. Z kolei Cracovia zanotowała mieszane wyniki – wygrała 2:0 z Rakowem Częstochowa, ale musiała uznać wyższość beniaminka – Arki Gdynia – przegrywając 1:2. Obie ekipy są zmotywowane, by w sobotę zdobyć pełną pulę.

Pogoń Szczecin – Cracovia, historia

Bezpośrednia rywalizacja Pogoni Szczecin z Cracovią w ostatnich pięciu meczach zdecydowanie przebiegała pod dyktando zespołu Portowców. Drużyna ze Szczecina aż czterokrotnie wychodziła z tych spotkań zwycięsko, podczas gdy ekipa Pasów zdołała triumfować tylko raz. Co ciekawe, w żadnym z pojedynków nie padł remis, co pokazuje, że starcia pomiędzy tymi zespołami zawsze przynoszą rozstrzygnięcie oraz mnóstwo emocji.

Pogoń Szczecin – Cracovia, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów nieznacznym faworytem sobotniego pojedynku są gospodarze, którzy będą mieli przewagę własnego boiska oraz większe wsparcie kibiców. Kurs na wygraną Pogoni Szczecin wynosi około 2.40, typ na zwycięstwo Cracovii to mniej więcej 2.85, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.40. Załóż nowe konto u bukmachera STS i podaj w trakcie rejestracji nasz kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 600 złotych.

Pogoń Szczecin

PKO BP Ekstraklasa |

25 października 2025

18:00

2.40
3.40
2.85
Cracovia
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 października 2025 21:53.

Pogoń Szczecin – Cracovia, przewidywane składy

Pogoń Szczecin – Cracovia, kto wygra?

Pogoń Szczecin – Cracovia, transmisja meczu

Ciekawie zapowiadające się spotkanie Pogoń Szczecin – Cracovia w ramach 13. kolejki PKO BP Ekstraklasy oczywiście będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Jutrzejszą potyczkę możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim im. Floriana Krygiera już w najbliższą sobotę, 25 października o godzinie 17:30.

