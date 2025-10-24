Pogoń Szczecin – Cracovia, typy i przewidywania
Przed nami interesująco zapowiadające się spotkanie 13. kolejki PKO BP Ekstraklasy, w którym Pogoń Szczecin podejmie Cracovię. Zespół Portowców z dorobkiem tylko 14 punktów zajmuje odległe 12. miejsce w tabeli i będzie chciał wykorzystać atut własnego boiska, by poprawić swoją sytuację. Znacznie lepiej spisuje się ekipa Pasów, która zgromadziła aż 21 oczek, dzięki czemu plasuje się na wysokiej 3. pozycji w stawce.
Starcie w Szczecinie zapowiada się więc jako pojedynek drużyn o odmiennych celach, ale z równie dużą ambicją sięgnięcia po komplet punktów. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim im. Floriana Krygiera już w najbliższą sobotę, 25 października o godzinie 17:30.
Moim zdaniem w tym meczu można spodziewać się bramek z obu stron. W każdym z pięciu poprzednich spotkań pomiędzy Pogonią Szczecin a Cracovią oglądaliśmy bowiem trafienia zarówno gospodarzy, jak i gości. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak.
Pogoń Szczecin – Cracovia, sytuacja kadrowa
Sytuacja kadrowa przed nadchodzącym meczem w ramach 13. serii gier PKO BP Ekstraklasy prezentuje się korzystniej dla Cracovii. W zespole gospodarzy zabraknie dwóch Brazylijczyków – Leo Borgesa oraz Renyera – z których nie skorzysta nowy trener Pogoni Szczecin, czyli Thomas Thomasberg. Natomiast w drużynie gości jedynym nieobecnym pozostaje wciąż dochodzący do pełni zdrowia po poważnej kontuzji Kamil Glik. Zatem szkoleniowiec ekipy Pasów – Luka Elsner – będzie miał do dyspozycji niemal pełną kadrę.
Leo Borges
Kontuzja kolana
Niepewny
Kamil Glik
Uraz więzadła krzyżowego
Nieznany
Pogoń Szczecin – Cracovia, ostatnie wyniki
W poprzednich dwóch kolejkach polskiej ekstraklasy Pogoń Szczecin zaprezentowała solidną formę. Drużyna Portowców zremisowała 2:2 z Lechem Poznań oraz pokonała Piasta Gliwice 2:1, potwierdzając rosnącą dyspozycję. Z kolei Cracovia zanotowała mieszane wyniki – wygrała 2:0 z Rakowem Częstochowa, ale musiała uznać wyższość beniaminka – Arki Gdynia – przegrywając 1:2. Obie ekipy są zmotywowane, by w sobotę zdobyć pełną pulę.
Pogoń Szczecin – Cracovia, historia
Bezpośrednia rywalizacja Pogoni Szczecin z Cracovią w ostatnich pięciu meczach zdecydowanie przebiegała pod dyktando zespołu Portowców. Drużyna ze Szczecina aż czterokrotnie wychodziła z tych spotkań zwycięsko, podczas gdy ekipa Pasów zdołała triumfować tylko raz. Co ciekawe, w żadnym z pojedynków nie padł remis, co pokazuje, że starcia pomiędzy tymi zespołami zawsze przynoszą rozstrzygnięcie oraz mnóstwo emocji.
Pogoń Szczecin – Cracovia, kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherów nieznacznym faworytem sobotniego pojedynku są gospodarze, którzy będą mieli przewagę własnego boiska oraz większe wsparcie kibiców. Kurs na wygraną Pogoni Szczecin wynosi około 2.40, typ na zwycięstwo Cracovii to mniej więcej 2.85, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.40. Załóż nowe konto u bukmachera STS i podaj w trakcie rejestracji nasz kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 600 złotych.
Pogoń Szczecin – Cracovia, przewidywane składy
|6Jan Biegański
|10Adrian Przyborek
|14Jose Pozo
|15Hussein Ali
|17Jakub Lis
|18Paul Mukairu
|22Danijel Loncar
|31Krzysztof Kamiński
|35Maciej Wojciechowski
|38Rafal Jakubowski
|61Kacper Smoliński
|99Kacper Kostorz
|6Amir Al-Ammari
|7Mateusz Praszelik
|10Michal Rakoczy
|14Ajdin Hasic
|18Kahveh Zahiroleslam
|19David Kristjan Olafsson
|20Karol Knap
|24Jakub Jugas
|27Henrich Ravas
|30Milan Aleksic
|61Brahim Traoré
Pogoń Szczecin – Cracovia, transmisja meczu
Ciekawie zapowiadające się spotkanie Pogoń Szczecin – Cracovia w ramach 13. kolejki PKO BP Ekstraklasy oczywiście będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Jutrzejszą potyczkę możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim im. Floriana Krygiera już w najbliższą sobotę, 25 października o godzinie 17:30.
