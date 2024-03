fot. PressFocus Na zdjęciu: Patryk Dziczek

Piast Gliwice – Radomiak

Piast Gliwice – Radomiak, typy na mecz i przewidywania

Piast Gliwice do piątkowej potyczki przystąpi z bilansem 25 punktów na koncie. Drużyna Aleksandara Vukovicia jest jednocześnie bez zwycięstwa od czterech meczów. Radomiak ma z kolei trzy oczka więcej i tydzień temu wrócił na zwycięski szlak. Starcie na arenie przy ulicy Okrzei może mieć duże znaczenie w kontekście rywalizacji o ligowy byt. Gradu goli z udziałem gliwiczan i radomian nie należy się jednak spodziewać. Przekonuje do takiego nastawienia statystyka Zielonych, którzy w sześciu z ostatnich 10 meczów, gdy grali na wyjeździe, to brali udział w meczach, gdy zwykle jedna ekipa strzelała gole lub padł bezbramkowy remis. Typ: obie drużyny strzelą – NIE.

Piast Gliwice – Radomiak, sytuacja kadrowa

Trener Aleksandar Vukovic nie będzie mógł skorzystać z usług kontuzjowanego Szczepana Muchy i zawieszonego za kartki Ariela Mosóra. U gości zabraknie z kolei Roberto Alvesa i Jana Grzesika.

Piast Gliwice – Radomiak, ostatnie wyniki

Niebiesko-czerwoni mają za sobą bolesną porażkę w derbach z Ruchem Chorzów. Piast Gliwice był w tym starciu tłem dla beniaminka rozgrywek, przegrywając zdecydowanie (0:3). Na swoim stadionie ekipa Aleksandara Vukovicia nie przegrała natomiast od trzech spotkań, licząc wszystkie rozgrywki.

Drużyna z Radomia po fatalnym starcie rundy wiosennej wygląda na to, że się otrząsnęła. Radomiak przegrał kolejno z Cracovią (0:6) i Pogonią Szczecin (0:4). Na pierwsze zwycięstwo w 2024 roku czekał z kolei do 4 marca, gdy pokonał Stal Mielec (2:1). Radomianie jednak nie rozpieszczają swoich kibiców na wyjazdach, notując zaledwie jeden wygrany mecz, biorąc pod uwagę cztery ostatnie spotkania.

Piast Gliwice – Radomiak, historia

W pierwszym meczu z udziałem obu ekip padł remis (1:1). Ogólnie w sześciu ostatnich ligowych spotkaniach między Piastem a Radomiakiem każda z ekip zaliczyła po jednej wygranej, a pozostałe cztery starcia zakończyły się podziałem punktów.

Piast Gliwice – Radomiak, kursy

Według ekspertów większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Wariant na wygraną Piasta kształtuje się w wysokości 1.94-2.00. Dla porównania opcja na zwycięstwo Radomiaka została oszacowana na 4.10-4.40.

Piast Gliwice – Radomiak, przewidywane składy

Piast: Plach – Pyrka, Czerwiński, Huk, Holubek, Tomasiewicz, Dziczek, Ameyaw, Chrapek, Krykun, Wilczek

Radomiak: Majchrowicz – Abramowicz, Vusković, Rossi, Jakubik, Luizao, Donis, Semedo, Wolski, Machado, Silva.

Piast Gliwice – Radomiak, typ kibiców

Piast Gliwice – Radomiak, transmisja meczu

Piątkowe spotkanie 24. kolejki PKO Ekstraklasy z udziałem Piasta Gliwice i Radomiaka będzie można obejrzeć w tradycyjnej telewizji. Mecz zacznie się o godzinie 18:00 i będzie emitowany na antenach CANAL+ Family, CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3. Ponadto rywalizację można śledzić dzięki usłudze CANAL+ online. Aby z niej skorzystać, należy wykupić abonament. Pakiet CANAL+: za 39 zł/mies przez pierwsze 3 miesiące, potem 54 zł/mies. Ceny uwzględniają rabat 5 zł/mies. za zgody marketingowe.

