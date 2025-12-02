Piast Gliwice – Lech Poznań: typy, kursy, zapowiedź (03.12.2025)

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Luis Palma

Piast Gliwice – Lech Poznań: przewidywania

Piast Gliwice i Lech Poznań to drużyny, które w PKO BP Ekstraklasie mają zgoła odmienne aspiracje w tym momencie sezonu. Niebiesko-czerwoni koncentrują się na walce o ligowy byt. Kolejorz natomiast ma zamiar wrócić do walki o obronę mistrzostwa Polski, co nie jest niemożliwe, mając na względzie to, że do lidera Lech traci pięć oczek, mając też jeden zaległy mecz do rozegrania. W każdym razie w środowy wieczór nie będzie to miało żadnego znaczenia.

Piast to ekipa, która od 23 października funkcjonuje w nowej rzeczywistości. Gliwiczanie wówczas zostali przejęci przez Daniela Myśliwca. Niebiesko-czerwoni nowej przygody nie zaczęli dobrze. W kolejnych czterech starciach jednak sytuacja Piasta uległa znacznej poprawie. Niemniej w trakcie minionego weekendu ekipa z Gliwic znów zakończyła mecz na tarczy, co sprawia, że będzie musiała zacząć odbudowę w spotkaniu z trudnym przeciwnikiem.

Poznańska drużyna może się natomiast pochwalić passą trzech spotkań bez porażki. W nich Lech zaliczył dwa zwycięstwa i remis. W każdym razie ostatnio notowania trenera Nielsa Frederiksena i tak nie są najlepsze, na co wpływ ma fakt, że w ostatnich 10 spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki, Kolejorz wygrał tylko trzy razy, co – jak na ambitne cele Lecha – jest bardzo przeciętnym osiągnięciem.

Między gliwicką a poznańską ekipą jest duża różnica w jakości, jeśli chodzi o poszczególnych graczy, mając między innymi na uwadze potencjał większej kadry. To może mieć kluczowe znaczenie w kontekście środowej batalii. W związku z tym można rozważyć wariant z wygraną gości. Mój typ: Lech wygra.

Piast Gliwice – Lech Poznań: ostatnie wyniki

Drużyna z Gliwic w miniony piątek uległa na swoim stadionie Widzewowi Łódź (0:2). Tym samym Piast zakończył passę czterech spotkań bez porażki, w których wygrywał trzykrotnie i raz zremisował. Niebiesko-czerwoni w roli gospodarza ogólnie po raz ostatni wygrali dawno temu, bo 27 września, gdy pokonali Bruk-Bet Termalikę (4:2).

Ekipa z Poznania ma natomiast za sobą remis z Wisłą Płock (0:0). Lech pod względem meczowych statystyk dominował w tym spotkaniu w większości najważniejszych danych. Nie miało to jednak przełożenia na gole. Tym samym po dwóch z rzędu zwycięstwa Kolejorz został zatrzymany. Na wyjeździe natomiast poznańska ekipa nie potrafi wygrać od 6 listopada. Po raz ostatni w roli gościa Lech wygrał 30 października, gdy w STS Pucharze Polski zespół z Poznania pokonał Gryf Słupsk (2:1).

Piast Gliwice – Lech Poznań: historia

W tym roku obie drużyny miały już okazję mierzyć się ze sobą. Wówczas lepszy był Lech (1:0). Ogólnie w 13 ostatnich potyczkach między ekipami osiem razy górą był Kolejorz, raz wygrał Piast i w czterech starciach miał miejsce remis. Na arenie w Gliwicach natomiast drużyny zmierzą się ze sobą po raz pierwszy od listopada 2024 roku. Wówczas był bezbramkowy remis.

Piast Gliwice – Lech Poznań: kto awansuje?

Kto awansuje do 1/4 finału STS Pucharu Polski? Piast

Lech Piast

Lech 0 Votes

Piast Gliwice – Lech Poznań: przewidywane składy

Gospodarze prawdopodobnie przystąpią do rywalizacji w swoim najmocniejszym na dzisiaj zestawieniu. Z kolei w ekipie z Poznania nie będą mogli wystąpić Daniel Hakans i Patrik Walemark.

Piast: Szymański – Lewicki, Drapiński, Juande, Twumasi, Tomasiewicz, Dziczek, Vallejo, Lokilo, Jirka, Dalmau

Lech: Mrozek – Perreira, Mońka, Milić, Gurgul, Rodriguez, Kozubal, Jagiełło, Lisman, Palma, Ishak.

Piast Gliwice – Lech Poznań: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów większe szanse na zwycięstwo mają goście. Typ na wygraną kształtuje się na poziomie 2.30. Remis wyceniono na 3.40. Z kolei rozwiązanie na zwycięstwo oszacowano na 3.20.

Piast Gliwice Lech Poznań Kursy nie są obecnie dostępne. Odds are subject to change. Last updated 2 grudnia 2025 23:19

Piast Gliwice – Lech Poznań: transmisja

Środowa potyczka będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji oraz w internecie. Transmisja ze spotkania Piast Gliwice – Lech Poznań zacznie się o godzinie 20:30 i będzie emitowana na antenie TVP Sport. Starcie skomentują Jacek Laskowski i Robert Podoliński. Ponadto dostęp do meczu będzie możliwy dzięki stronie internetowej TVPSport.pl oraz aplikacji TVP Sport dostępnej na urządzenia mobilne oraz Smart TV.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.