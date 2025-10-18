Piast Gliwice – Lechia Gdańsk: typy, kursy, zapowiedź (19.10.2025)

Piast Gliwice meczem z Lechią Gdańsk zacznie niedzielne grania w ramach 12. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie zacznie się o godzinie 12:15. Sprawdź typy i analizy.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Frantisek Plach

Piast Gliwice – Lechia Gdańsk: przewidywania

Piast Gliwice to ekipa, która od 1 lipca tego roku przechodzi metamorfozę. W poprzedniej kampanii Niebiesko-czerwoni byli nastawieni na solidną grę w defensywie, maksymalnie wykorzystując szybkie fazy przejściowe. W tym sezonie Piast stawia na atak pozycyjny, na co wpływ ma filozofia preferowana przez trenera Maxa Moldera. Gliwiczanie długo czekali na pierwsze zwycięstwo pod jego dowództwem. Gdy jednak się przełamali, wygrali od razu dwa z rzędu oficjalne spotkania. Niemniej przed przerwą na kadrę Piast musiał uznać wyższość Pogoni Szczecin.

Lechia Gdańsk to natomiast ekipa, która w tej kampanii spisuje się całkiem solidnie. Nie ma to jednak pełnego przełożenia na sytuację w tabeli. W każdym razie nie dlatego, że gra zespołu z Trójmiasta jest nieefektywna, lecz dlatego, że Lechia przystępowała do rozgrywek z bagażem minus pięciu punktów z powodu zaległości finansowych. Choć przed meczami drużyn narodowych ekipa z Gdańska wpadła w lekki dołek, będąc bez zwycięstwa w dwóch ostatnich spotkaniach.

Obie ekipy zmierzą się ze sobą w niedzielę po raz 40. w historii. Jak dotąd w tego typu rywalizacjach średnio padało 2,69 bramki na mecz, co może być dobrym prognostykiem przed starciem na stadionie przy ulicy Okrzei. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Piast Gliwice – Lechia Gdańsk: ostatnie wyniki

Drużyna z Gliwic przystąpi do potyczki, chcąc podnieść się z kolan po przegranej ze szczecińską Pogonią (1:2). Wcześniej natomiast Piast pokonał kolejno Bruk-Bet Termalikę (4:2) i w krajowym pucharze Koronę II Kielce (1:0). Gliwicki zespół w roli gospodarza jest bez porażki od trzech meczów, licząc spotkania ligowe.

Biało-zieloni od dwóch spotkań nie potrafią odnieść zwycięstwa. Zaliczyli w nich remis przeciwko Wiśle Płock (1:1) i porażkę z kielecką Koroną (0:3). W ośmiu ostatnich meczach na wyjazdach Lechia wygrała tylko dwa razy, notując aż pięć porażek.

Piast Gliwice – Lechia Gdańsk: historia

W tym roku obie ekipy zagrają ze sobą po raz drugi. W poprzedniej kampanii w kwietniu lepsza była drużyna z Gdańska (3:1). Ogólnie w pięciu ostatnich potyczkach ligowych między zespołami częściej jednak górą byli gliwiczanie, mogący pochwalić się trzema wygranymi. Raz miał miejsce remis w tych starciach.

Piast Gliwice – Lechia Gdańsk: kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Piasta

wygraną Lechii

remisem wygraną Piasta 33%

wygraną Lechii 50%

remisem 17% 6+ Votes

Piast Gliwice – Lechia Gdańsk: przewidywane składy

W szeregach ekipy z Gliwic nie będzie mógł wystąpić Andreas Katsantounis. Z kolei w zespole z Gdańska poza grą są: Bogdan Sarnavskyi, Alvis Jaunzems, Adam Kardas i Anton Tsarenko.

Piast Gliwice Max Mölder Lechia Gdańsk John Carver

W szeregach ekipy z Gliwic nie będzie mógł wystąpić Andreas Katsantounis. Z kolei w zespole z Gdańska poza grą są: Bogdan Sarnavskyi, Alvis Jaunzems, Adam Kardas i Anton Tsarenko.

Rezerwowi 4 Jakub Czerwiński 15 Levis Pitan 17 Quentin Boisgard 22 Tomasz Mokwa 23 Szczepan Mucha 28 Filip Borowski 31 Oskar Leśniak 33 Karol Szymański 36 Jakub Lewicki 77 Erik Jirka 79 Dawid Rychta 80 Hugo Vallejo 1 Szymon Weirauch 3 Elias Olsson 4 Bujar Pllana 5 Iwan Żelizko 7 Bogdan Viunnyk 11 Camilo Mena 16 Alvis Jaunzems 21 Michal Glogowski 23 Milosz Kalahur 26 Bartosz Brzek 33 Tomasz Wojtowicz 72 Mohamed Awad Alla 88 Bartosz Szczepankiewicz

Piast Gliwice – Lechia Gdańsk: kursy bukmacherskie

Według ekspertów większe szansę na wygraną mają Niebiesko-czerwoni. Typ na zwycięstwo Piasta kształtuje się na poziomie 2.20. Z kolei opcja na wygrana Lechii wyceniono na 3.25. Najmniej prawdopodobna jest wariant na zwycięstwo ekipy z Gliwic po kursie 3.40.

Piast Gliwice Lechia Gdańsk 2.20 3.40 3.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 października 2025 13:03 .

Piast Gliwice – Lechia Gdańsk: transmisja

Niedzielne starcie będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji oraz w internmecie. Transmisja z meczu Piast Gliwice – Lechia Gdańsk będzie emitowana na antenach CANAL+ 360 i CANAL+ Sport 3. Rywalizację skomentują Robert Skrzyński i Michał Trela. Ponadto dostęp do spotkania zapewni platforma streamingowa CANAL+, z której można korzystać na urządzeniach mobilnych oraz na Smart TV.

