Piast Gliwice – Lechia Gdańsk: typy, kursy, zapowiedź (19.10.2025)

Piast Gliwice – Lechia Gdańsk: przewidywania
Piast Gliwice to ekipa, która od 1 lipca tego roku przechodzi metamorfozę. W poprzedniej kampanii Niebiesko-czerwoni byli nastawieni na solidną grę w defensywie, maksymalnie wykorzystując szybkie fazy przejściowe. W tym sezonie Piast stawia na atak pozycyjny, na co wpływ ma filozofia preferowana przez trenera Maxa Moldera. Gliwiczanie długo czekali na pierwsze zwycięstwo pod jego dowództwem. Gdy jednak się przełamali, wygrali od razu dwa z rzędu oficjalne spotkania. Niemniej przed przerwą na kadrę Piast musiał uznać wyższość Pogoni Szczecin.
Lechia Gdańsk to natomiast ekipa, która w tej kampanii spisuje się całkiem solidnie. Nie ma to jednak pełnego przełożenia na sytuację w tabeli. W każdym razie nie dlatego, że gra zespołu z Trójmiasta jest nieefektywna, lecz dlatego, że Lechia przystępowała do rozgrywek z bagażem minus pięciu punktów z powodu zaległości finansowych. Choć przed meczami drużyn narodowych ekipa z Gdańska wpadła w lekki dołek, będąc bez zwycięstwa w dwóch ostatnich spotkaniach.
Obie ekipy zmierzą się ze sobą w niedzielę po raz 40. w historii. Jak dotąd w tego typu rywalizacjach średnio padało 2,69 bramki na mecz, co może być dobrym prognostykiem przed starciem na stadionie przy ulicy Okrzei. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.
Piast Gliwice – Lechia Gdańsk: ostatnie wyniki
Drużyna z Gliwic przystąpi do potyczki, chcąc podnieść się z kolan po przegranej ze szczecińską Pogonią (1:2). Wcześniej natomiast Piast pokonał kolejno Bruk-Bet Termalikę (4:2) i w krajowym pucharze Koronę II Kielce (1:0). Gliwicki zespół w roli gospodarza jest bez porażki od trzech meczów, licząc spotkania ligowe.
Biało-zieloni od dwóch spotkań nie potrafią odnieść zwycięstwa. Zaliczyli w nich remis przeciwko Wiśle Płock (1:1) i porażkę z kielecką Koroną (0:3). W ośmiu ostatnich meczach na wyjazdach Lechia wygrała tylko dwa razy, notując aż pięć porażek.
Piast Gliwice – Lechia Gdańsk: historia
W tym roku obie ekipy zagrają ze sobą po raz drugi. W poprzedniej kampanii w kwietniu lepsza była drużyna z Gdańska (3:1). Ogólnie w pięciu ostatnich potyczkach ligowych między zespołami częściej jednak górą byli gliwiczanie, mogący pochwalić się trzema wygranymi. Raz miał miejsce remis w tych starciach.
Piast Gliwice – Lechia Gdańsk: kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Piasta 33%
- wygraną Lechii 50%
- remisem 17%
6+ Votes
Piast Gliwice – Lechia Gdańsk: przewidywane składy
W szeregach ekipy z Gliwic nie będzie mógł wystąpić Andreas Katsantounis. Z kolei w zespole z Gdańska poza grą są: Bogdan Sarnavskyi, Alvis Jaunzems, Adam Kardas i Anton Tsarenko.
|4Jakub Czerwiński
|15Levis Pitan
|17Quentin Boisgard
|22Tomasz Mokwa
|23Szczepan Mucha
|28Filip Borowski
|31Oskar Leśniak
|33Karol Szymański
|36Jakub Lewicki
|77Erik Jirka
|79Dawid Rychta
|80Hugo Vallejo
|1Szymon Weirauch
|3Elias Olsson
|4Bujar Pllana
|5Iwan Żelizko
|7Bogdan Viunnyk
|11Camilo Mena
|16Alvis Jaunzems
|21Michal Glogowski
|23Milosz Kalahur
|26Bartosz Brzek
|33Tomasz Wojtowicz
|72Mohamed Awad Alla
|88Bartosz Szczepankiewicz
Piast Gliwice – Lechia Gdańsk: kursy bukmacherskie
Według ekspertów większe szansę na wygraną mają Niebiesko-czerwoni. Typ na zwycięstwo Piasta kształtuje się na poziomie 2.20. Z kolei opcja na wygrana Lechii wyceniono na 3.25. Najmniej prawdopodobna jest wariant na zwycięstwo ekipy z Gliwic po kursie 3.40.
Piast Gliwice – Lechia Gdańsk: transmisja
Niedzielne starcie będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji oraz w internmecie. Transmisja z meczu Piast Gliwice – Lechia Gdańsk będzie emitowana na antenach CANAL+ 360 i CANAL+ Sport 3. Rywalizację skomentują Robert Skrzyński i Michał Trela. Ponadto dostęp do spotkania zapewni platforma streamingowa CANAL+, z której można korzystać na urządzeniach mobilnych oraz na Smart TV.
