Nottingham Forest – FC Porto: typy, kursy, zapowiedź (23.10.2025)

Nottingham Forest – FC Porto, typy i przewidywania

W tym tygodniu znów będziemy mogli śledzić zmagania w fazie ligowej Ligi Europy. Do rywalizacji o punkty staną w teorii jedne z najmocniejszych klubów tej edycji, czyli Nottingham Forest i FC Porto. Początek rozgrywek w ich wykonaniu był skrajnie różny. Anglicy wywalczyli dotychczas zaledwie jeden punktów, podczas gdy Portugalczycy nie potknęli się ani razu.

Piłkarze Nottingham zagrają w czwartek pod wodzą nowego szkoleniowca, stąd ich postawa pozostaje pewną niewiadomą. Bazując na ich dotychczasowych wynikach można jednak wysnuć pewne predykcje odnośnie rozstrzygnięcia najbliższego pucharowego meczu. Mój typ: obie drużyny strzelą – NIE.

Nottingham Forest – FC Porto, sytuacja kadrowa

Kontuzje i zawieszenia Nottingham Forest Zawodnik Powrót Ola Aina Uraz ścięgna udowego Początek stycznia 2026

Kontuzje i zawieszenia FC Porto Zawodnik Powrót Luuk de Jong Nieznany Niepewny Nehuen Perez Uraz ścięgna Około 1-2 tygodnie

Nottingham Forest – FC Porto, ostatnie wyniki

Jednym z największych rozczarowań tego sezonu w Anglii jest Nottingham Forest. Zespół ten wkrótce poprowadzi już trzeci szkoleniowiec, a przecież nie ma jeszcze nawet listopada. Wyniki rewelacji poprzedniej kampanii niezmiennie pozostają na niezadowalającym poziomie. W miniony weekend Nottingham uległo 0:3 Chelsea, za co pracą zapłacił Ange Postecoglu.

Zgoła odmienną formę prezentuje FC Porto, które z racji na specyfikę swojej ligi nie ma wielu konkurencyjnych przeciwników. W ostatniej kolejce ligowej popularne Smoki zremisowały bezbramkowo z Benfiką Lizbona, dzięki czemu wciąż pozostają niepokonanym zespołem w bieżącej kampanii.

Nottingham Forest – FC Porto, historia

Kluby te nie grały ze sobą nigdy, a co za tym idzie, ich czwartkowy mecz w Lidze Europy będzie pierwszym w historii.

Nottingham Forest – FC Porto, kursy bukmacherskie

Niewykluczone, że kwestia zwycięstwa w czwartkowym meczu rozstrzygnie się dopiero w ostatnich minutach meczu. Zdaniem bukmacherów obie drużyny prezentują zbliżony piłkarsko poziom, więc wygrana którejś z drużyn nie powinna być odbierana jako niespodzianka, a tym bardziej sensacja. Za niewielkiego faworyta uznaje się Nottingham Forest, co potwierdza kurs między 2.35 a 2.52. Za wygraną FC Porto zarobić można najwięcej 2,80 za każdą postawioną złotówkę. Współczynnik na remis waha się między 3.25 a 3.40.

Nottingham Forest – FC Porto, przewidywane składy

Nottingham Forest Sean Dyche FC Porto Francesco Farioli Nottingham Forest Sean Dyche 3-4-3 Przewidywany skład 26 Sels 31 Milenković 4 Morato 5 Murillo 14 Ndoye 8 Anderson 6 Sangare 3 Williams 10 Gibbs-White 19 Jesus 7 Hudson-Odoi 17 Sainz 9 Aghehowa 11 Pepe 10 Veiga 22 Varela 8 Froholdt 74 Moura 4 Kiwior 5 Bednarek 20 Costa 99 Costa FC Porto Francesco Farioli 4-3-3 Przewidywany skład Rezerwowi 12 Douglas Luiz 13 John Victor 15 Arnaud Kalimuendo 16 Nicolas Dominguez 22 Ryan Yates 29 Dilane Bakwa 30 Willy Boly 35 Ołeksandr Zinczenko 37 Nicolo Savona 44 Zach Abbott 6 Stephen Eustaquio 7 William Gomes 12 Zaidu Sanusi 13 Pablo Rosario 14 Claudio Ramos 21 Dominik Prpic 24 Joao Costa 27 Deniz Gül 47 Ángel Alarcón 52 Martim Fernandes 73 Gabriel Bras 86 Rodrigo Mora

Nottingham Forest – FC Porto, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Nottingham

Remis

Wygrana FC Porto Wygrana Nottingham

Remis

Wygrana FC Porto 0 Votes

Nottingham Forest – FC Porto, transmisja meczu

Czwartkowa rywalizacja Nottingham Forest kontra FC Porto będzie transmitowana w tradycyjnej telewizji, a także za pośrednictwem internetu. Transmisję angielsko-portugalskiej potyczki z udziałem dwóch reprezentantów Polski (Jan Bednarek i Jakub Kiwior) przeprowadzi stacja Polsat Sport Extra 1. Pojedynek ten będziesz mógł zobaczyć także po wykupieniu odpowiedniego abonamentu w serwisie polsatboxgo.pl. Początek spotkania na City Ground w czwartek, 23 października o godzinie 21:00.

