Nottingham Forest – FC Porto: typy, kursy, zapowiedź (23.10.2025)

Nottingham Forest – FC Porto, typy i przewidywania
W tym tygodniu znów będziemy mogli śledzić zmagania w fazie ligowej Ligi Europy. Do rywalizacji o punkty staną w teorii jedne z najmocniejszych klubów tej edycji, czyli Nottingham Forest i FC Porto. Początek rozgrywek w ich wykonaniu był skrajnie różny. Anglicy wywalczyli dotychczas zaledwie jeden punktów, podczas gdy Portugalczycy nie potknęli się ani razu.
Piłkarze Nottingham zagrają w czwartek pod wodzą nowego szkoleniowca, stąd ich postawa pozostaje pewną niewiadomą. Bazując na ich dotychczasowych wynikach można jednak wysnuć pewne predykcje odnośnie rozstrzygnięcia najbliższego pucharowego meczu. Mój typ: obie drużyny strzelą – NIE.
Nottingham Forest – FC Porto, sytuacja kadrowa
Nottingham Forest – FC Porto, ostatnie wyniki
Jednym z największych rozczarowań tego sezonu w Anglii jest Nottingham Forest. Zespół ten wkrótce poprowadzi już trzeci szkoleniowiec, a przecież nie ma jeszcze nawet listopada. Wyniki rewelacji poprzedniej kampanii niezmiennie pozostają na niezadowalającym poziomie. W miniony weekend Nottingham uległo 0:3 Chelsea, za co pracą zapłacił Ange Postecoglu.
Zgoła odmienną formę prezentuje FC Porto, które z racji na specyfikę swojej ligi nie ma wielu konkurencyjnych przeciwników. W ostatniej kolejce ligowej popularne Smoki zremisowały bezbramkowo z Benfiką Lizbona, dzięki czemu wciąż pozostają niepokonanym zespołem w bieżącej kampanii.
Nottingham Forest – FC Porto, historia
Kluby te nie grały ze sobą nigdy, a co za tym idzie, ich czwartkowy mecz w Lidze Europy będzie pierwszym w historii.
Nottingham Forest – FC Porto, kursy bukmacherskie
Niewykluczone, że kwestia zwycięstwa w czwartkowym meczu rozstrzygnie się dopiero w ostatnich minutach meczu. Zdaniem bukmacherów obie drużyny prezentują zbliżony piłkarsko poziom, więc wygrana którejś z drużyn nie powinna być odbierana jako niespodzianka, a tym bardziej sensacja. Za niewielkiego faworyta uznaje się Nottingham Forest, co potwierdza kurs między 2.35 a 2.52. Za wygraną FC Porto zarobić można najwięcej 2,80 za każdą postawioną złotówkę. Współczynnik na remis waha się między 3.25 a 3.40.
Nottingham Forest – FC Porto, przewidywane składy
Nottingham Forest – FC Porto, kto wygra?
Nottingham Forest – FC Porto, transmisja meczu
Czwartkowa rywalizacja Nottingham Forest kontra FC Porto będzie transmitowana w tradycyjnej telewizji, a także za pośrednictwem internetu. Transmisję angielsko-portugalskiej potyczki z udziałem dwóch reprezentantów Polski (Jan Bednarek i Jakub Kiwior) przeprowadzi stacja Polsat Sport Extra 1. Pojedynek ten będziesz mógł zobaczyć także po wykupieniu odpowiedniego abonamentu w serwisie polsatboxgo.pl. Początek spotkania na City Ground w czwartek, 23 października o godzinie 21:00.
