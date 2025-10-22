Nottingham Forest – FC Porto: typy, kursy, zapowiedź (23.10.2025)

20:17, 22. października 2025
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj Źródło:  Goal.pl

Nottingham Forest - FC Porto: typy i kursy na zaplanowany na czwartek (23 października) mecz 3. kolejki Ligi Europy. Sprawdź naszą zapowiedź.

Jakub Kiwior
PressFocus Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Nottingham Forest – FC Porto, typy i przewidywania

W tym tygodniu znów będziemy mogli śledzić zmagania w fazie ligowej Ligi Europy. Do rywalizacji o punkty staną w teorii jedne z najmocniejszych klubów tej edycji, czyli Nottingham Forest i FC Porto. Początek rozgrywek w ich wykonaniu był skrajnie różny. Anglicy wywalczyli dotychczas zaledwie jeden punktów, podczas gdy Portugalczycy nie potknęli się ani razu.

Piłkarze Nottingham zagrają w czwartek pod wodzą nowego szkoleniowca, stąd ich postawa pozostaje pewną niewiadomą. Bazując na ich dotychczasowych wynikach można jednak wysnuć pewne predykcje odnośnie rozstrzygnięcia najbliższego pucharowego meczu. Mój typ: obie drużyny strzelą – NIE.

Oskar Szatraj
Oskar
STS
2,20
Obie drużyny strzelą – NIE
przejdź do STS
*Kursy z 20.10.2025 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Nottingham Forest – FC Porto, sytuacja kadrowa

Nottingham Forest – FC Porto, ostatnie wyniki

Jednym z największych rozczarowań tego sezonu w Anglii jest Nottingham Forest. Zespół ten wkrótce poprowadzi już trzeci szkoleniowiec, a przecież nie ma jeszcze nawet listopada. Wyniki rewelacji poprzedniej kampanii niezmiennie pozostają na niezadowalającym poziomie. W miniony weekend Nottingham uległo 0:3 Chelsea, za co pracą zapłacił Ange Postecoglu.

Zgoła odmienną formę prezentuje FC Porto, które z racji na specyfikę swojej ligi nie ma wielu konkurencyjnych przeciwników. W ostatniej kolejce ligowej popularne Smoki zremisowały bezbramkowo z Benfiką Lizbona, dzięki czemu wciąż pozostają niepokonanym zespołem w bieżącej kampanii.

Nottingham Forest – FC Porto, historia

Kluby te nie grały ze sobą nigdy, a co za tym idzie, ich czwartkowy mecz w Lidze Europy będzie pierwszym w historii.

Nottingham Forest – FC Porto, kursy bukmacherskie

Niewykluczone, że kwestia zwycięstwa w czwartkowym meczu rozstrzygnie się dopiero w ostatnich minutach meczu. Zdaniem bukmacherów obie drużyny prezentują zbliżony piłkarsko poziom, więc wygrana którejś z drużyn nie powinna być odbierana jako niespodzianka, a tym bardziej sensacja. Za niewielkiego faworyta uznaje się Nottingham Forest, co potwierdza kurs między 2.35 a 2.52. Za wygraną FC Porto zarobić można najwięcej 2,80 za każdą postawioną złotówkę. Współczynnik na remis waha się między 3.25 a 3.40.

Nottingham Forest
Remis
FC Porto
2.40
3.25
2.70
2.52
3.35
2.80
2.41
3.40
2.75
2.35
3.30
2.68
2.52
3.40
2.80
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 października 2025 23:30.

Nottingham Forest – FC Porto, przewidywane składy

Nottingham Forest – FC Porto, kto wygra?

Jak zakończy się mecz?

  • Wygrana Nottingham
  • Remis
  • Wygrana FC Porto
  • Wygrana Nottingham
  • Remis
  • Wygrana FC Porto

0 Votes

Nottingham Forest – FC Porto, transmisja meczu

Czwartkowa rywalizacja Nottingham Forest kontra FC Porto będzie transmitowana w tradycyjnej telewizji, a także za pośrednictwem internetu. Transmisję angielsko-portugalskiej potyczki z udziałem dwóch reprezentantów Polski (Jan Bednarek i Jakub Kiwior) przeprowadzi stacja Polsat Sport Extra 1. Pojedynek ten będziesz mógł zobaczyć także po wykupieniu odpowiedniego abonamentu w serwisie polsatboxgo.pl. Początek spotkania na City Ground w czwartek, 23 października o godzinie 21:00.

