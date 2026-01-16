Nottingham Forest – Arsenal FC: typy, kursy, zapowiedź (17.01.2026)

PressFocus Na zdjęciu: Gabriel Magalhaes

Nottingham Forest – Arsenal: typy bukmacherskie

W 22. kolejce Premier League zobaczymy mecz Nottingham Forest – Arsenal. Zespół gospodarzy nie lubi kompromisów, o czym świadczy ledwie jeden remis w dziesięciu domowych spotkaniach. O pełną pulę chcą zagrać również przyjezdni z Londynu, którzy są najlepiej punktującym klubem na wyjeździe. Jak przełoży się to w sobotę na boisko? Mój typ: obie drużyny strzelą.

Nottingham Forest – Arsenal: ostatnie wyniki

Piłkarze Nottingham mieli powody do radości po ostatniej kolejce ligowej. Udało im się pokonać na wyjeździe 2:1 West Ham United. Tym samym zwyciężyli w Premier League po raz pierwszy od blisko miesiąca. Mimo tego wciąż plasują się oni tuż nad strefą spadkową z siedmioma oczkami przewagi nad wspomnianym West Hamem United.

Arsenal znany jest w tym sezonie z tego, że seryjnie wygrywa mecze. Kanonierzy mogliby dzisiaj chwalić się kolejną imponującą serią, ale nie zdołali oni pokonać Liverpoolu w hicie kolejki. Starcie z aktualnym mistrzem Anglii zakończyło się bezbramkowym remisem. Ekipa Mikela Artety na właściwe tory wróciły w krajowych pucharach, gdzie najpierw uporała się z Portsmouth (4:1), a następnie z Chelsea (3:2).

Nottingham Forest – Arsenal: historia

Piłkarze Arsenalu pokonali ostatnio Nottingham Forest 3:0. Tym samym Kanonierzy powtórzyli wynik z 2024 roku, kiedy to zwyciężyli w identycznym stosunku bramkowym.

Nottingham Forest – Arsenal: kursy bukmacherskie

Za faworyta tego meczu uznano Arsenal, którego zwycięstwo można zagrać po kursie 1.55. Nottingham Forest nie ma wielkich szans na ogranie lidera tabeli, stąd wygraną tej drużyny wyceniono współczynnikiem 5.90. Kurs na podział punktów waha się między 3.90 a 4.15.

Nottingham Forest – Arsenal: kto wygra?

Nottingham Forest – Arsenal: przewidywane składy

Nottingham Forest: Sels; Aina, Milenkovic, Murillo, Williams; Anderson, Dominguez; Hutchinson, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Jesus

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Timber; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Martinelli

Nottingham Forest – Arsenal: transmisja meczu

Mecz Nottingham Forest – Arsenal odbędzie się w sobotę (17 stycznia) o godzinie 18:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

