Nigeria – Wybrzeże Kości Słoniowej: typy, kursy, zapowiedź (11.02.2024)

Nigeria – Wybrzeże Kości Słoniowej, typy i przewidywania

Wielkie święto futbolu w Afryce powoli dobiega końca. Przed nami spotkanie finałowe w ramach tegorocznego Pucharu Narodów Afryki, a w nim Nigeria zmierzy się z gospodarzem turnieju, czyli Wybrzeżem Kości Słoniowej. To starcie można zapowiedzieć jako pojedynek słynnych napastników – Victor Osimhen postara się poprowadzić do zwycięstwa Nigeryjczyków, a Iworyjczykom triumf zapewnić spróbuje Sebastien Haller. Warto dodać, że o trzecie miejsce powalczy Republika Południowej Afryki i Demokratyczna Republika Konga.

Spodziewamy się otwartego i wyrównanego widowiska, w którym zobaczymy bramki dwóch zespołów. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak.

Nigeria – Wybrzeże Kości Słoniowej, sytuacja kadrowa

Nigeria – Wybrzeże Kości Słoniowej, ostatnie wyniki

Nigeria, czyli trzykrotny triumfator Pucharu Narodów Afryki, w ćwierćfinale pokonała Angolę 1:0, a w półfinale po rzutach karnych wyeliminowała Republikę Południową Afryki. Na drodze do finału Wybrzeża Kości Słoniowej, dwukrotnego zwycięzcy prestiżowego turnieju, stały takie drużyny jak Mali (2:1) oraz Demokratyczna Republika Konga (1:0).

Nigeria – Wybrzeże Kości Słoniowej, historia

Mecze między Nigeryjczykami a Iworyjczykami w najnowszej historii są bardzo wyrównane. Jeśli przeanalizujemy pięć poprzednich spotkań obu drużyn, to odnotujemy trzy zwycięstwa Nigerii oraz dwie wygrane Wybrzeża Kości Słoniowej. W tym czasie nie padł zatem ani jeden remis.

Nigeria – Wybrzeże Kości Słoniowej, kursy bukmacherskie

Faworytem niedzielnego meczu są Super-Orły. Kurs na wygraną Nigerii wynosi około 2.60, a typ na zwycięstwo Wybrzeża Kości Słoniowej to mniej więcej 3.00. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 2.80.

Nigeria – Wybrzeże Kości Słoniowej, przewidywane składy

Nigeria: Nwabali – Ajayi, Troost-Ekong, Bassey – Osayi-Samuel, Onyeka, Iwobi, Aina – Simon, Lookman – Osimhen

WKS: Fofana – Aurier, Boly, Ndicka, Konan – Kessie, Seri, Fofana – Pepe, Haller, Adingra

Nigeria – Wybrzeże Kości Słoniowej, kto wygra?

Nigeria – Wybrzeże Kości Słoniowej, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie tylko w internecie – na platformie streamingowej Megogo oraz na stronie bukmachera STS. Początek meczu finałowego PNA między Nigerią a WKS-em rozgrywanego na Stade Olympique Alassane Ouattara już w najbliższą niedzielę, 11 lutego o godzinie 21:00.

