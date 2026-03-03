PressFocus Na zdjęciu: Diogo Dalot

Newcastle United – Manchester United: typy bukmacherskie

W 29. kolejce Premier League o przerwanie serii trzech kolejnych ligowych porażek na St. James’ Park, postara się Newcastle United. Gospodarz tego obiektu popadł w kryzys, który skutkuje oddaleniem się choćby od szerokiej czołówki. W niej na dobre rozgościł się Manchester United, który patrzy głównie przed siebie i zamierza kontynuować świetną postawę po zmianie szkoleniowca. Mój typ: wygrana Manchesteru United.

Oskar STS 2,55 Wygrana Manchesteru United przejdź do STS

Newcastle United – Manchester United: ostatnie wyniki

Newcastle świetnie radzi sobie w rozgrywkach pucharowych. Sroki wyeliminowały z Ligi Mistrzów Karabach Agdam, wygrywając w dwumeczu aż 9:3. Eddie Howe i spółka wyrzucili też za burtę Pucharu Anglii Aston Villę (3:1). Newcastle prezentuje natomiast fatalną formę w lidze, gdzie za ostatnie pięć meczów legitymuje się bilansem 1-0-4.

Udziału w pucharach krajowych i międzynarodowych nie bierze już Manchester United, który koncentruje się na zajęciu jak najwyższego miejsce w tabeli Premier League. Misja ta udaje się Czerwonym Diabłom. W minionej serii gier miało miejsce zwycięstwo 2:1 z Crystal Palace. Dla ekipy z Old Trafford był to szósty wygrany mecz za kadencji Michaela Carricka.

Newcastle United – Manchester United: historia

Kluby te zagrały ze sobą w tym sezonie przy okazji Boxing Day. Prezent tego dnia kibicom Manchesteru United sprawił Patrick Dorgu. Piłkarz Czerwonych Diabłów popisał się kapitalnym strzałem, który zamienił na gola dającego zwycięstwo 1:0 z Newcastle United.

Newcastle United – Manchester United: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej potyczki wskazują Manchester United, czego dowodzi kurs 2.55, przy współczynniku 2.60 na sukces Newcastle. Remis wyceniono kursem między 3.45 a 3.65.

Newcastle United – Manchester United: kto wygra?

Newcastle United – Manchester United: przewidywane składy

Newcastle United: Pope; Trippier, Thiaw, Botman, Hall; Willock, Tonali, Joelinton; Barnes, Woltemade, Gordon

Manchester United: Lammens; Dalot, Yoro, Maguire, Mazraoui; Casemiro, Mainoo; Mbeumo, Fernandes, Cunha; Sesko

Newcastle United – Manchester United: transmisja meczu

Mecz Newcastle United – Manchester United odbędzie się w środę (4 marca) o godzinie 21:15. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

