IMAGO/Giuseppe Maffia Na zdjęciu: Giovanni Simeone

Napoli – Frosinone, typy bukmacherskie

Każdy inny wynik niż wygrana i awans Napoli do ćwierćfinału będzie bardzo dużą niespodzianką. Gospodarze powinni poradzić sobie z rywalem, nawet jeżeli nie zagrają w optymalnym zestawieniu. Jedenastka z Neapolu regularnie wygrywa z Frosinone i moim zdaniem we wtorkowy wieczór dołoży kolejną wygraną. Ja w tym meczu stawiam nie tylko na zwycięstwo zespołu Waltera Mazzarriego, ale również na to, że będzie w nim prowadzić także do przerwy. Mój typ: 1. połowa/cały mecz – 1/1

Napoli – Frosinone, ostatnie wyniki

Ostatni tydzień był bardzo udany dla Napoli, któremu udało się przerwać serię trzech kolejnych porażek. Przed tygodniem zespół z Neapolu pokonał 2:0 Sporting Braga w meczu Ligi Mistrzów, a w ostatniej ligowej kolejce ograł 2:1 Cagliari Calcio. Oba spotkania drużyna prowadzona przez Waltera Mazzarriego rozegrała przed własną publicznością.

Frosinone, które zajmuje obecnie 13. miejsce w tabeli Serie A, w trzech ostatnich ligowych spotkaniach zdobyło tylko jeden punkt. W tym czasie musiało uznać wyższość Milanu (1:3) i Lecce (1:2) oraz bezbramkowo zremisowało z Torino.

Napoli – Frosinone, historia

Historia bezpośrednich pojedynków zdecydowanie przemawia na korzyść Napoli, które wygrało wszystkie pięć dotychczasowych meczów na boiskach Serie A. W tym sezonie obie drużyny miały okazję rywalizować ze sobą już w pierwszej kolejce. Frosinone przed własną publicznością było w stanie objąć prowadzenie po uderzeniu Harrouiego z rzutu karnego, ale goście z Neapolu odwrócili losy rywalizacji dzięki trafieniom Politano i Osimhena (2).

Napoli – Frosinone, kursy bukmacherskie

Nie ma wątpliwości, że zdecydowanym faworytem wtorkowego spotkania jest Napoli. Należy jednak pamietać, że pucharowe rozgrywki często rządzą się własnymi prawami i nie brakuje w nich niespodzianek. Kurs na wygraną Napoli w regulaminowym czasie gry oscyluje obecnie w okolicy 1.40. Rozważając typ na ten mecz warto skorzystać z oferty Betfan i odebrać bonus 200% do 300 zł od pierwszego depozytu. Otrzymasz takiego prawo podając podczas rejestracji w Betfan kod promocyjny GOAL.

Napoli – Frosinone, typ kibiców

Napoli – Frosinione, przewidywane składy

W składzie Napoli może dojść do sporych zmian w składzie w porównaniu do tego, w jakim drużyna rozpoczyna ostatnie mecze pod wodzą Waltera Mazzarriego. Ze względów zdrowotnych na murawie może także zabraknąć Piotra Zielińskiego, Mathiasa Olivery i Eljifa Elmasa.

Frosinone będzie musiało sobie poradzić bez Luki Mazzitelliego, Riccardo Marchizzy i wypożyczonego z Realu Madryt Reiniera.

Napoli: Gollini – Di Lorenzo, Ostigard, Jesus, Zanoli – Gaetano, Cajuste – Lindstrom, Raspadori, Zerbin – Simeone

Frosinone: Turati – Lirola, Okoli, Romagnoli, Monterisi – Brescianini, Barrenechea, Harroui – Soule, Cheddira, Ibrahimovic

Napoli – Frosinone, transmisja meczu

Mecz 1/8 finału Pucharu Włoch Napoli – Frosinone odbędzie się we wtorek (19 grudnia) o godzinie 21:00. Telewizyjna transmisja z tego spotkania będzie dostępna na kanale Polsat Sport Extra.

