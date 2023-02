PressFocus Na zdjęciu: Raków Częstochowa

Motor Lublin – Raków Częstochowa, typy i przewidywania

Obecność Motoru Lublin w ćwierćfinale Pucharu Polski można uznać za sporą niespodziankę, tym bardziej, że zespół bardzo przeciętnie radzi sobie w rozgrywkach eWinner 2 Liga zajmując dopiero dziesiąte miejsce w tabeli. Motor udanie rozpoczął rundę rewanżową od wygranej 3:1 z Górnikiem Polkowice, ale nie zmienia to faktu, że w środowym starciu zdecydowanym faworytem jest Raków, nawet, jeśli przystąpi do tego meczu w nieco rezerwowym składzie. Medaliki kontynuują marsz w kierunku mistrzostwa Polski i po wznowieniu rozgrywek prezentują się bardzo dobrze. Ekipa z Częstochowy aż trzykrotnie w pięciu meczach zachowała czyste konto i wszystko wskazuje na to, ze uczyni to ponownie w starciu z dużo słabszym Motorem Lublin. Nasz typ: obie drużyny strzelą – NIE.

Motor Lublin – Raków Częstochowa, sytuacja kadrowa

Nie ma oficjalnych informacji o absencjach w zespole Motoru Lublin. Możemy spodziewać się zatem, że gospodarzy zobaczymy w najmocniejszym zestawieniu. Z kolei Raków Częstochowa w środowym starciu będzie musiał sobie poradzić bez trzech zawodników. Do dyspozycji Marka Papszuna nie będą Zoran Arsenić, Fabian Piasecki i Szymon Czyż. Reszta zawodników jest zdrowa i może być uwzględniona przy wyborze pierwszej jedenastki. Wydaje się, że szkoleniowiec Rakowa może dokonać kilku roszad w składzie w pojedynku z niżej notowanym rywalem.

Motor Lublin – Raków Częstochowa, ostatnie wyniki

Motor Lublin ma za sobą tylko jedno spotkanie w eWinner 2 Liga w roku 2023. Ekipa z Lubelszczyzny pokonała w pierwszym meczu rundy rewanżowej Górnik Polkowice 3:1. Obecnie zajmuje dopiero dziesiąte miejsce w tabeli. Wcześniej Motor rozegrał kilka sparingów, które kończyły się porażkami z Siarką Tarnobrzeg czy Górnikiem Łęczna, remisami ze Stalą Rzeszów i Jagiellonią oraz wygraną z KSZO Ostrowiec Świętokrzyski. W drodze do ćwierćfinału Pucharu Polski Motor wyeliminował między innymi Zagłębie Lubin i Wisłę Kraków.

Raków jest liderem PKO Ekstraklasy, a w rundzie rewanżowej rozegrał już pięć spotkań, z których wygrał trzy (Jagiellonia, Górnik, Piast) oraz dwa zremisował (Warta, Stal). Zespół Papszuna ostatnią ligową porażkę poniósł 3 września w starciu z Cracovią. Częstochowianie w poprzednich rundach Pucharu Polski eliminowali między innymi Zagłębie Sosnowiec oraz Pogoń Szczecin.

Motor Lublin – Raków Częstochowa, historia

Ostatni mecz Motoru Lublin z Rakowem Częstochowa miał miejsce w sezonie w sezonie 1982/1983. W rozgrywkach ówczesnej II ligi (obecnie Fortuna 1 Liga) w Lublinie górą byli gospodarze, którzy wygrali 2:1. W rewanżu w Częstochowie padł bezbramkowy remis.

Motor Lublin – Raków Częstochowa, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem spotkania jest Raków Częstochowa, a kursy na zwycięstwo Medalików wynoszą zaledwie około 1,30. Kursy na zwycięstwo Motoru Lublin są bardzo wysokie i oscylują wokół 9,00. Jeśli masz przeczucie, że tym razem faworyt może polec to sprawdź bonus powitalny Fortuna z kodem GOAL dla nowych użytkowników i skorzystaj z zakładów bez ryzyka.

Motor Lublin – Raków Częstochowa, kto awansuje

Jak zakończy się to spotkanie? Awansem Motoru 50% Awansem Rakowa 50% 2 + Głosy Oddaj swój głos: Awansem Motoru

Awansem Rakowa

Motor Lublin – Raków Częstochowa, przewidywane składy

Motor Lublin: Budziłek, Ceglarz, Kosior, Król, Kusiński, Luberecki, Reiman, Rudol, Welniak, Wójcik, Zbiciak.

Raków Częstochowa: Trelowski, Gryszkiewicz, Petrasek, Rundić, Musiolik, Nowak, Tudor, Wdowiak, Kun, Cebula, Lopez.

Motor Lublin – Raków Częstochowa, transmisja meczu

Środowy pojedynek Motoru Lublin z Rakowem Częstochowa będzie można obejrzeć na antenie Polsat Sport. Mecz będzie również dostępny online w aplikacji Polsat Box Go. Aby uzyskać dostęp do transmisji uprzednio należy wykupić odpowiednią subskrypcję.

