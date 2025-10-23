Motor Lublin – Widzew Łódź: typy, kursy, zapowiedź (24.10.2025)

PressFocus Na zdjęciu: Karol Czubak

Motor Lublin – Widzew Łódź, typy i przewidywania

W 13. kolejce PKO BP Ekstraklasy zagrają zespoły, których ambicje nie pokrywają się z pozycją w ligowej tabeli. W znacznie trudniejszej sytuacji znalazł się Motor Lublin, który być może będzie musiał bronić się przed spadkiem. O wyższej lokacie marzył także Widzew Łódź, chociaż w jego przypadku dystans punktowy do czołowych lokat topnieje coraz szybciej.

Najbliższy mecz w Lublinie może zdecydować o posadzie trenera gospodarzy, Mateusza Stolarskiego. Brak zwycięstwa Motoru to jednak realny scenariusz. Widzew prezentuje bowiem zwyżkową formę i liczy na trzeci triumf z rzędu. Mój typ: powyżej 2,5 bramki – TAK.

Motor Lublin – Widzew Łódź, sytuacja kadrowa

Kontuzje i zawieszenia Motor Lublin Zawodnik Powrót Kacper Plichta Uraz mięśnia Nieznany Jakub Labojko Żółta/czerwona kartka Po 1 meczu

Kontuzje i zawieszenia Widzew Łódź Zawodnik Powrót Juljan Shehu Żółte kartki Po 1 meczu

Motor Lublin – Widzew Łódź, ostatnie wyniki

O drużynie Motoru mówiło się, że w letnim oknie transferowym nie została wystarczająco wzmocniona. Nie były to słowa rzucone na wiatr, co udowadniają wyniki ubiegłorocznego beniaminka. Lublinianie we wrześniu i październiku nie wygrali żadnego meczu, chociaż to może się jeszcze zmienić. Optymizmu na przyszłość nie wnosi jednak niedawny mecz z GKS-em Katowice, który Motor przegrał u siebie 2:5.

W Widzewie całkiem niedawno doszło do kolejnej roszady na stanowisku pierwszego trenera. Tym razem wybór padł w Łodzi na Igora Jovicevicia, którego debiut wypadł pozytywnie. Jego podopieczni pokonali 3:2 Radomiaka Radom, dzięki czemu klub nieco zbliżył się punktowo do szerokiej czołówki w Ekstraklasie.

Motor Lublin – Widzew Łódź, historia

Ten kto w poprzednim sezonie przegapił bezpośrednie mecze Motoru z Widzewem może tego żałować. Obie potyczki dostarczyły sporą dawkę emocji i wiele goli. W Lubinie minimalnie zwyciężył zespół gości, który pokonał gospodarzy 4:3. Ekipa Mateusza Stolarskiego zrewanżowała się w Łodzi, gdzie triumfowała 2:1.

Motor Lublin – Widzew Łódź, kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy spodziewają się wyrównanej konfrontacji w Lublinie. Motor będzie dysponował atutem w postaci wsparcia ponad dziesięciu tysięcy kibiców, ale to za mało, aby uznać go za faworyta. Współczynnik na sukces gospodarzy to 2.80, podczas gdy wariant zakładający wygraną Widzewa oszacowano kursem 2.40. Zdarzenie zakładające remis można zagrać po kursie nawet 3.58.

Motor Lublin – Widzew Łódź, przewidywane składy

Motor Lublin – Widzew Łódź, kto wygra?

Motor Lublin – Widzew Łódź, transmisja meczu

Mecz z udziałem Motoru Lublin i Widzewa Łódź będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji, a także za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na antenach CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3, CANAL+ 4K oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek spotkania w piątek, 24 października o godzinie 20:30.

