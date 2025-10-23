Motor Lublin – Widzew Łódź: typy, kursy, zapowiedź (24.10.2025)

Motor Lublin – Widzew Łódź, typy i przewidywania
W 13. kolejce PKO BP Ekstraklasy zagrają zespoły, których ambicje nie pokrywają się z pozycją w ligowej tabeli. W znacznie trudniejszej sytuacji znalazł się Motor Lublin, który być może będzie musiał bronić się przed spadkiem. O wyższej lokacie marzył także Widzew Łódź, chociaż w jego przypadku dystans punktowy do czołowych lokat topnieje coraz szybciej.
- Zobacz: tabela PKO BP Ekstraklasy
Najbliższy mecz w Lublinie może zdecydować o posadzie trenera gospodarzy, Mateusza Stolarskiego. Brak zwycięstwa Motoru to jednak realny scenariusz. Widzew prezentuje bowiem zwyżkową formę i liczy na trzeci triumf z rzędu. Mój typ: powyżej 2,5 bramki – TAK.
Motor Lublin – Widzew Łódź, sytuacja kadrowa
Kacper Plichta
Uraz mięśnia
Nieznany
Jakub Labojko
Żółta/czerwona kartka
Po 1 meczu
Juljan Shehu
Żółte kartki
Po 1 meczu
Motor Lublin – Widzew Łódź, ostatnie wyniki
O drużynie Motoru mówiło się, że w letnim oknie transferowym nie została wystarczająco wzmocniona. Nie były to słowa rzucone na wiatr, co udowadniają wyniki ubiegłorocznego beniaminka. Lublinianie we wrześniu i październiku nie wygrali żadnego meczu, chociaż to może się jeszcze zmienić. Optymizmu na przyszłość nie wnosi jednak niedawny mecz z GKS-em Katowice, który Motor przegrał u siebie 2:5.
W Widzewie całkiem niedawno doszło do kolejnej roszady na stanowisku pierwszego trenera. Tym razem wybór padł w Łodzi na Igora Jovicevicia, którego debiut wypadł pozytywnie. Jego podopieczni pokonali 3:2 Radomiaka Radom, dzięki czemu klub nieco zbliżył się punktowo do szerokiej czołówki w Ekstraklasie.
Motor Lublin – Widzew Łódź, historia
Ten kto w poprzednim sezonie przegapił bezpośrednie mecze Motoru z Widzewem może tego żałować. Obie potyczki dostarczyły sporą dawkę emocji i wiele goli. W Lubinie minimalnie zwyciężył zespół gości, który pokonał gospodarzy 4:3. Ekipa Mateusza Stolarskiego zrewanżowała się w Łodzi, gdzie triumfowała 2:1.
Motor Lublin – Widzew Łódź, kursy bukmacherskie
Bukmacherscy analitycy spodziewają się wyrównanej konfrontacji w Lublinie. Motor będzie dysponował atutem w postaci wsparcia ponad dziesięciu tysięcy kibiców, ale to za mało, aby uznać go za faworyta. Współczynnik na sukces gospodarzy to 2.80, podczas gdy wariant zakładający wygraną Widzewa oszacowano kursem 2.40. Zdarzenie zakładające remis można zagrać po kursie nawet 3.58.
Motor Lublin – Widzew Łódź, przewidywane składy
|2Paskal Meyer
|10Kacper Karasek
|11Fábio Ronaldo
|16Franciszek Lewandowski
|17Filip Wójcik
|23Florian Haxha
|33Gasper Tratnik
|9Karol Czubak
|8Mathieu Scalet
|47Krystian Palacz
|18Arkadiusz Najemski
|8Tonio Teklic
|9Andi Zeqiri
|13Dion Gallapeni
|19Bartłomiej Pawłowski
|25Marek Hanousek
|27Pape Meïssa Ba
|77Ángel Baena
|4Mateusz Żyro
|98Maciej Kikolski
Motor Lublin – Widzew Łódź, kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Motoru 0%
- Remis 0%
- Wygrana Widzewa 100%
2+ Votes
Motor Lublin – Widzew Łódź, transmisja meczu
Mecz z udziałem Motoru Lublin i Widzewa Łódź będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji, a także za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na antenach CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3, CANAL+ 4K oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek spotkania w piątek, 24 października o godzinie 20:30.
