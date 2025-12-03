Manchester United – West Ham United: typy, kursy, zapowiedź (04.12.2025)

Manchester United – West Ham: typy bukmacherskie
W 14. serii gier Premier League zmagania zakończy rywalizacji na Old Trafford, w której o ligowe punkty rywalizować będą Manchester United i West Ham United. Gospodarze jeszcze niedawno mieli u siebie serię czterech kolejnych zwycięstw. Passę przerwała przegrana z Evertonem, czyli zespołem słabszym piłkarsko od ekipy Rubena Amorina. Tak samo można sklasyfikować ich czwartkowego rywala. Niewykluczone, że ostatnia porażka była jedynie wypadkiem przy pracy i Czerwone Diabły będą kontynuować udane występy przed własną publicznością. Mój typ: wygrana Manchesteru United.
Manchester United – West Ham: ostatnie wyniki
Wyniki pięciu ostatnich meczów Manchesteru United mogą wywoływać wśród kibiców tego klubu przede wszystkim niedosyt. Zespół Rubena Amorina po pokonaniu 4:2 Brighton musiał zmierzyć się z serią trzech spotkań z rzędu bez wygranej. Czerwonym Diabłom nie udało się pokonać Nottingham Forest i Tottenhamu Hotspur (remisy 2:2) oraz Evertonu (porażka 0:1). Manchester United po trzy punkty sięgnął dopiero niedawno przeciwko Crystal Palace (2:1).
Wyniki sprzed listopadowej przerwy reprezentacyjnej mogły wlać w serca kibiców West Hamu sporo optymizmu. Popularne Młoty znalazły sposób na pokonanie u siebie Newcastle United (3:1) i Burnley (3:2). Londyńczycy zapunktowali także po powrocie piłkarzy do klubów w konfrontacji z Bournemouth. Zakończyła się ona remisem 2:2. Porażka zdarzyła się dopiero ostatnio z pogrążonym w kryzysie Liverpoolem (0:2).
Manchester United – West Ham: historia
Old Trafford już dawno przestało być twierdzą Manchesteru United. Ma to związek z ogólnym regresem zespołu, który był aż nadto widoczny. W maju tego roku w popularnym Teatrze Marzeń poradził sobie West Ham, który pokonał gospodarzy 2:0 po trafieniu Thomasa Soucka i Jarroda Bowena. Na swoim obiekcie londyńczycy wygrali natomiast z tym przeciwnikiem 2:1.
Manchester United – West Ham: kursy bukmacherskie
Bukmacherscy analitycy przewidują, że Manchester United powinna poradzić sobie w najbliższym meczu. Kurs na zwycięstwo Czerwonych Diabłów to około 1.46. Jeżeli uważasz, że West Ham sprawi niespodziankę i sięgnie po trzy punkty, współczynnik na takie zdarzenie wynosi 6.00 Remis możesz zagrać po kursie rzędu 4.75.
Manchester United – West Ham: kto wygra?
Manchester United – West Ham: przewidywane składy
Manchester United – West Ham: transmisja meczu
Mecz Manchester United – West Ham odbędzie się w czwartek (4 grudnia) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.
