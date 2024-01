Manchester United – Tottenham Hotspur: typy i kursy na mecz Premier League. Czas na hit angielskiej ekstraklasy. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Old Trafford już w najbliższą niedzielę, 14 stycznia o godzinie 17:30.

PressFocus Na zdjęciu: Marcus Rashford

Manchester United Tottenham Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 stycznia 2024 14:50 .

Manchester United – Tottenham Hotspur, typy i przewidywania

Zdecydowanie najciekawiej zapowiadającym się spotkaniem 21. kolejki Premier League będzie rywalizacja na Old Trafford, gdzie tamtejszy Manchester United podejmie Tottenham Hotspur. W tabeli wyżej znajdują się Koguty, które z 39 punktami na koncie zajmują 8. miejsce. Czerwone Diabły w tym czasie uzbierały 31 oczek i plasują się na 8. pozycji. Kto będzie górą w niedzielnym szlagierze?

Czy ten mecz przeleje czarę goryczy i poskutkuje zwolnieniem Erika ten Haga? Spurs na pewno mają swoje argumenty. Mój typ: zwycięstwo Tottenhamu Hotspur.

Superbet 2.90 Wygrana Tottenhamu Hotspur Przejdź do Superbet

Manchester United – Tottenham Hotspur, sytuacja kadrowa

Manchester United Zawodnik Powrót Tyrell Malacia knee-surgery Nieznany Lisandro Martínez Uraz stopy Niepewny Casemiro Uraz ścięgna udowego Niepewny Mason Mount Kontuzja łydki Początek lutego 2024 Victor Lindelof Nieznany Początek lutego 2024 Anthony Martial Choroba Początek lutego 2024 Harry Maguire Uraz pachwiny Niepewny Raphael Varane Choroba Niepewny Luke Shaw Nieznany Niepewny Sofyan Amrabat Powołanie do reprezentacji Po 2 meczach Amad Diallo Powołanie do reprezentacji Po 2 meczach Andre Onana Powołanie do reprezentacji Po 2 meczach Jadon Sancho Nie zagra Po 34 meczach Manchester United Zawodnik Powrót Tyrell Malacia knee-surgery Nieznany Lisandro Martínez Uraz stopy Niepewny Casemiro Uraz ścięgna udowego Niepewny Mason Mount Kontuzja łydki Początek lutego 2024 Victor Lindelof Nieznany Początek lutego 2024 Anthony Martial Choroba Początek lutego 2024 Harry Maguire Uraz pachwiny Niepewny Raphael Varane Choroba Niepewny Luke Shaw Nieznany Niepewny Sofyan Amrabat Powołanie do reprezentacji Po 2 meczach Amad Diallo Powołanie do reprezentacji Po 2 meczach Andre Onana Powołanie do reprezentacji Po 2 meczach Jadon Sancho Nie zagra Po 34 meczach

Tottenham Zawodnik Powrót Hugo Lloris Uraz biodra Koniec listopada 2023 Alfie Whiteman Uraz kostki Kilka dni Ivan Perisic Uraz więzadła krzyżowego Początek maja 2024 Manor Solomon Uraz łąkotki Początek lutego 2024 James Maddison Uraz kostki Kilka dni Cristian Romero Uraz ścięgna udowego Początek lutego 2024 Ben Davies Uraz ścięgna udowego Początek lutego 2024 Giovani Lo Celso Naderwanie mięśnia Koniec stycznia 2024 Alejo Veliz Kontuzja kolana Początek marca 2024 Yves Bissouma Czerwona kartka (bezpośrednio) Po 4 meczach Heung-Min Son Powołanie do reprezentacji Po 2 meczach Pape Sarr Powołanie do reprezentacji Po 2 meczach Yves Bissouma Powołanie do reprezentacji Po 2 meczach Tottenham Zawodnik Powrót Hugo Lloris Uraz biodra Koniec listopada 2023 Alfie Whiteman Uraz kostki Kilka dni Ivan Perisic Uraz więzadła krzyżowego Początek maja 2024 Manor Solomon Uraz łąkotki Początek lutego 2024 James Maddison Uraz kostki Kilka dni Cristian Romero Uraz ścięgna udowego Początek lutego 2024 Ben Davies Uraz ścięgna udowego Początek lutego 2024 Giovani Lo Celso Naderwanie mięśnia Koniec stycznia 2024 Alejo Veliz Kontuzja kolana Początek marca 2024 Yves Bissouma Czerwona kartka (bezpośrednio) Po 4 meczach Heung-Min Son Powołanie do reprezentacji Po 2 meczach Pape Sarr Powołanie do reprezentacji Po 2 meczach Yves Bissouma Powołanie do reprezentacji Po 2 meczach

Manchester United – Tottenham Hotspur, ostatnie wyniki

Manchester United w 1/32 finału Pucharu Anglii wyeliminował Wigan Athletic (2:0), natomiast Tottenham Hotspur uporał się z Burnley (1:0). Jeśli chodzi o Premier League, to Czerwone Diabły w poprzedniej kolejce niespodziewanie przegrały 0:1 z Nottingham Forest, a Koguty zaprezentowały się dużo lepiej i wygrały 3:1 z Bournemouth.

Manchester United – Tottenham Hotspur, historia

Zdecydowanie lepszym bilansem w bezpośredniej rywalizacji ostatnio pochwalić się może klub z Old Trafford. Pięć poprzednich spotkań między tymi drużynami to bowiem aż trzy zwycięstwa Manchesteru United, jedna wygrana Tottenhamu Hotspur i jeden remis.

Manchester United – Tottenham Hotspur, kursy bukmacherskie

Nieznacznym faworytem niedzielnego meczu są gospodarze. Kurs na wygraną Manchesteru United wynosi około 2.20, a typ na zwycięstwo Tottenhamu Hotspur to mniej więcej 2.90. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 3.70. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziesz w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podczas rejestracji podać kod do Superbet: GOAL.

Manchester United – Tottenham Hotspur, przewidywane składy

Manchester United Erik ten Hag 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Tottenham Ange Postecoglou Manchester United Erik ten Hag 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Tottenham Ange Postecoglou Rezerwowi ▼ 5 Harry Maguire 21 Antony Matheus dos Santos 23 Luke Shaw 28 Facundo Pellistri 37 Kobbie Mainoo 44 Daniel Gore 46 Hannibal Mejbri 53 Willy Kambwala 66 Rhys Bennett Radu Dragusin 5 Pierre Emil Højbjerg 11 Bryan Gil 15 Eric Dier 19 Ryan Sessegnon 20 Fraser Forster 35 Ashley Phillips 63 Jamie Donley 65 Alfie Dorrington Manchester United Erik ten Hag 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Tottenham Ange Postecoglou Manchester United Erik ten Hag 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Tottenham Ange Postecoglou Rezerwowi ▼ 5 Harry Maguire 21 Antony Matheus dos Santos 23 Luke Shaw 28 Facundo Pellistri 37 Kobbie Mainoo 44 Daniel Gore 46 Hannibal Mejbri 53 Willy Kambwala 66 Rhys Bennett Radu Dragusin 5 Pierre Emil Højbjerg 11 Bryan Gil 15 Eric Dier 19 Ryan Sessegnon 20 Fraser Forster 35 Ashley Phillips 63 Jamie Donley 65 Alfie Dorrington

Manchester United – Tottenham Hotspur, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Man United 0% remisem 0% zwycięstwem Tottenhamu 100% 1 + Głosy Oddaj swój głos: zwycięstwem Man United

remisem

zwycięstwem Tottenhamu

Manchester United – Tottenham Hotspur, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie tylko w internecie – na platformie streamingowej Viaplay. Początek meczu na Old Trafford już w najbliższą niedzielę, 14 stycznia o godzinie 17:30.

Superbet z kodem GOAL to freebety i ekstra bonus! Atrakcyjne promocje z kodem GOAL! Sprawdź +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.