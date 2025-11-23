Manchester United – Everton FC: typy, kursy, zapowiedź (24.11.2025)

PressFocus Na zdjęciu: Mason Mount

Manchester United – Everton: typy bukmacherskie

Ostatnim meczem w 12. serii gier Premier League będą zmagania na Old Trafford. Do Manchesteru przybędzie Everton prowadzony przez Davida Moyesa. Szkot doskonale zna Manchester United, ponieważ pracował tu po przejściu na emeryturę sir Alexa Fergusona. Nie był to jednak udany okres dla obu stron. Za wyraźnego faworyta uchodzą gospodarze, którzy liczą, że po dwóch remisach wrócą na zwycięską ścieżkę. Mój typ: wygrana Manchesteru United.

Manchester United – Everton: ostatnie wyniki

Kilka tygodni temu zespół Rubena Amorina wszedł na właściwe obroty i zaczął punktować na poziomie czołówki Premier League. Przykładem było zwycięstwo z Liverpoolem 2:1, czy pokonanie Brighton 4:2. Manchester United wciąż ma jednak rezerwy formy, co było widać w dwóch ostatnich potyczkach. Czerwone Diabły zremisowały 2:2 najpierw z Nottingham Forest, a potem z Tottenhamem Hotspur.

Pojedynki z najmocniejszymi drużynami w lidze nie kończą się z reguły dobrze dla ekip takich jak Everton. David Moyes i spółka ulegli Tottenhamowi Hotspur i Manchesterowi City, nie trafiając nawet do siatki. Punkty udało się zdobyć przeciwko rywalom na zbliżonym poziomie. Everton zremisował 2:2 z Sunderlandem, a w minionej serii gier okazał się lepszy od Fulham (2:0).

Manchester United – Everton: historia

Everton nie ma dobrych wspomnień z ostatniego meczu na Old Trafford. Manchester United zadowolił swoich kibiców, którzy mieli okazję oklaskiwać swoich ulubieńców po efektownym zwycięstwie 4:0. Poza Manchesterem nie było już tak dobrze, ponieważ Everton wywalczył u siebie remis 2:2.

Manchester United – Everton: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie pozostawiają żadnych wątpliwości i jednoznacznie wskazują na Manchester United jako faworyta poniedziałkowej konfrontacji. Stąd współczynniki na poziomie około 1.77. Z kolei kurs na zdarzenie zakładające wygraną Evertonu to między 4.25 a 4.50. Kurs na remis wynosi nawet 4.50.

Manchester United – Everton: kto wygra?

Manchester United – Everton: przewidywane składy

Manchester United – Everton: transmisja meczu

Mecz Manchester United – Everton odbędzie się w poniedziałek (24 listopada) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

