Manchester United – Everton FC: typy, kursy, zapowiedź (24.11.2025)

20:04, 23. listopada 2025
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj Źródło:  Goal.pl

Manchester United - Everton FC: typy i kursy na ostatni mecz 12. kolejki Premier League. Sprawdź naszą zapowiedź tego spotkania.

Mason Mount
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Mason Mount

Manchester United – Everton: typy bukmacherskie

Ostatnim meczem w 12. serii gier Premier League będą zmagania na Old Trafford. Do Manchesteru przybędzie Everton prowadzony przez Davida Moyesa. Szkot doskonale zna Manchester United, ponieważ pracował tu po przejściu na emeryturę sir Alexa Fergusona. Nie był to jednak udany okres dla obu stron. Za wyraźnego faworyta uchodzą gospodarze, którzy liczą, że po dwóch remisach wrócą na zwycięską ścieżkę. Mój typ: wygrana Manchesteru United.

Oskar Szatraj
Oskar
STS
1,77
Wygrana Manchesteru United
przejdź do STS
*Kursy z 20.11.2025 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Manchester United – Everton: ostatnie wyniki

Kilka tygodni temu zespół Rubena Amorina wszedł na właściwe obroty i zaczął punktować na poziomie czołówki Premier League. Przykładem było zwycięstwo z Liverpoolem 2:1, czy pokonanie Brighton 4:2. Manchester United wciąż ma jednak rezerwy formy, co było widać w dwóch ostatnich potyczkach. Czerwone Diabły zremisowały 2:2 najpierw z Nottingham Forest, a potem z Tottenhamem Hotspur.

Pojedynki z najmocniejszymi drużynami w lidze nie kończą się z reguły dobrze dla ekip takich jak Everton. David Moyes i spółka ulegli Tottenhamowi Hotspur i Manchesterowi City, nie trafiając nawet do siatki. Punkty udało się zdobyć przeciwko rywalom na zbliżonym poziomie. Everton zremisował 2:2 z Sunderlandem, a w minionej serii gier okazał się lepszy od Fulham (2:0).

Manchester United – Everton: historia

Everton nie ma dobrych wspomnień z ostatniego meczu na Old Trafford. Manchester United zadowolił swoich kibiców, którzy mieli okazję oklaskiwać swoich ulubieńców po efektownym zwycięstwie 4:0. Poza Manchesterem nie było już tak dobrze, ponieważ Everton wywalczył u siebie remis 2:2.

Manchester United – Everton: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie pozostawiają żadnych wątpliwości i jednoznacznie wskazują na Manchester United jako faworyta poniedziałkowej konfrontacji. Stąd współczynniki na poziomie około 1.77. Z kolei kurs na zdarzenie zakładające wygraną Evertonu to między 4.25 a 4.50. Kurs na remis wynosi nawet 4.50.

Manchester United
Remis
Everton
1.77
3.70
4.30
1.77
3.75
4.50
1.73
3.80
4.25
1.70
3.78
4.25
1.77
3.80
4.50
Odds are subject to change. Last updated 22 listopada 2025 00:36

Manchester United – Everton: kto wygra?

Jak zakończy się mecz?

  • Wygrana Manchesteru United
  • Remis
  • Wygrana Evertonu
  • Wygrana Manchesteru United -50%
  • Remis 50%
  • Wygrana Evertonu 100%

2+ Votes

Manchester United – Everton: przewidywane składy

Manchester United – Everton: transmisja meczu

Mecz Manchester United – Everton odbędzie się w poniedziałek (24 listopada) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”

Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.

Canal+ Online ZA DARMO na 30 dni od STS! Odbierz Voucher!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jak odebrać voucher do Canal+ online?

  1. Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku)
  2. Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną,
  3. Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu),
  4. Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.

Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.