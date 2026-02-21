PressFocus Na zdjęciu: Marc Guehi

Manchester City – Newcastle: typy bukmacherskie

W 27. kolejce Premier League dystans do lidera rozgrywek ponownie spróbuje zmniejszyć Manchester City. Wygrana z Liverpoolem i Fulham zbiegła się w czasie z dwoma remisami Arsenalu, stąd gracze z Etihad Stadium mają tylko pięć oczek mniej od rywala ze stolicy Anglii. Warunkiem do tego oprócz potknięcie Kanonierów jest wygrana Obywateli. Ich najbliższy przeciwnik to Newcastle. Czy zdołają oni powstrzymać faworyta? Mój typ: obie drużyny strzelą

Oskar STS 1,56 Obie drużyny strzelą przejdź do STS

Manchester City – Newcastle: ostatnie wyniki

Manchester City ma za sobą dwa domowe pojedynki, w których był wyraźnym faworytem. Najpierw Obywatele rozprawili się w lidze z Fulham, pokonując je 3:0. Nieoczekiwanie mniej efektownie zakończył się mecz z grającym w League Two, Salford City. Tam zawodnicy Pepa Guardioli zwyciężyli 2:0.

Newcastle ostatni domowy mecz rozegrało 7 lutego, kiedy przegrało 2:3 z Brentfordem. Seria wyjazdowych spotkań wyszła tej ekipie na dobre, ponieważ aktualnie może szczycić się ona trzema kolejnymi zwycięstwami. Passa zaczęła się od pokonania w Londynie Tottenhamu 2:1. Następnie Sroki poradziły sobie z Aston Villą (3:1), którą wyrzuciły z Pucharu Anglii. Ostatnio zaś Eddie Howe i spółka rozbili w Lidze Mistrzów Karabach Agdam 6:1.

Manchester City – Newcastle: historia

Kluby te grały ze sobą w tym sezonie już trzykrotnie. To efekt tego, że los skojarzył Manchester City i Newcastle w półfinale Pucharu Ligi Angielskiej. Tam oba mecze wygrali Obywatele, którzy wyeliminowali Sroki stosunkiem bramek 5:1. Eddie Howe pokazał potencjał swojej drużyny w Premier League, gdzie ograł podopiecznych Pepa Guardioli 2:1.

Manchester City – Newcastle: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej potyczki wskazują Manchester City, czego dowodzi kurs 1.53, przy współczynniku rzędu 5.60 na sukces Newcastle. Remis wyceniono kursem między 4.55 a 4.80.

Manchester City – Newcastle: kto wygra?

Manchester City – Newcastle: przewidywane składy

Manchester City: Donnarumma; Nunes, Dias, Guehi, Ait-Nouri; Rodri, O’Reilly; Bernardo, Cherki; Semenyo, Haaland

Newcastle United : Pope; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Joelinton, Tonali; Murphy, Woltemade, Barnes; Gordon

Manchester City – Newcastle: transmisja meczu

Mecz Manchester City – Newcastle odbędzie się w sobotę (21 lutego) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

