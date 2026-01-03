Manchester City – Chelsea FC: typy, kursy, zapowiedź (04.01.2026)

17:57, 3. stycznia 2026
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj Źródło:  Goal.pl

Manchester City - Chelsea: typy i kursy na mecz 20. kolejki Premier League. Sprawdź naszą zapowiedź tego spotkania.

Ryan Cherki
PressFocus Na zdjęciu: Ryan Cherki

Manchester City – Chelsea: typy bukmacherskie

W 20. kolejce Premier League hitem kolejki będzie starcie Manchester CityChelsea. Na Etihad Stadium możemy zobaczyć wyjątkowo nierówne starcie, ponieważ drużyna gości przystąpi do tego spotkania z tymczasowym trenerem. Ponadto zespół nie wygrał żadnego z trzech ostatnich meczów. Gospodarze zdobyli w tym sezonie o 15 punktów więcej, a dodatkowo są w dużo lepszej formie. Czy to przełoży się na boisko? Mój typ: powyżej 2,5 bramki.

Oskar Szatraj
Oskar
STS
1,52
Powyżej 2‚5 bramki
przejdź do STS
*Kursy z 03.01.2026 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Manchester City – Chelsea: ostatnie wyniki

Pod koniec listopada ubiegłego roku rozpoczęła się trwająca osiem meczów seria zwycięstw Manchesteru City. W jej trakcie Obywatele mierzyli się głównie z przeciwnikami z dolnej połowy tabeli Premier League. Podopieczni Pepa Guardioli trzymali dzięki temu minimalny dystans do liderującego Arsenalu. Po ostatnim spotkaniu i remisie z Sunderlandem, przewaga Kanonierów wzrosła do czterech oczek.

W nowy rok Chelsea weszła z przytupem, ponieważ pożegnała się z trenerem Enzo Mareską. Argentyński szkoleniowiec nie wygrał żadnego z trzech poprzednich spotkań. The Blues przegrali 1:2 z Aston Villą. Londyńczycy nie doczekali się także zwycięstwa w spotkaniach z Newcastle United (2:2) i Bournemouth (2:2).

Manchester City – Chelsea: historia

Piłkarze Chelsea w poprzednim sezonie byli bezradni w meczach z Manchesterem City. The Blues przed własną publicznością przegrali 0:2. W Manchesterze przynajmniej udało im się zdobyć bramkę. Mimo tego londyńczycy przegrali 1:3.

Manchester City – Chelsea: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie przewidują wyrównanej rywalizacji w niedzielnym hicie kolejki. Za faworyta uznany został Manchester City, którego wygraną można zagrać po kursie 1.65. Typ na remis wiąże się z kursem 4.20. Współczynnik na remis wynosi natomiast 4.50.

Manchester City
Remis
Chelsea
1.65
4.20
4.50
1.66
4.35
4.50
1.57
4.30
4.45
1.66
4.35
4.50
Odds are subject to change. Last updated 3 stycznia 2026 12:09

Manchester City – Chelsea: kto wygra?

Jak zakończy się mecz?

  • Wygrana Manchesteru City
  • Remis
  • Wygrana Chelsea
  • Wygrana Manchesteru City
  • Remis
  • Wygrana Chelsea

0 Votes

Manchester City – Chelsea: przewidywane składy

Manchester City: Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly; Silva, Rodri, Reijnders; Cherki, Foden; Haaland

Chelsea: Sanchez; Acheampong, Fofana, Chalobah, Gusto; James, Fernandez; Neto, Palmer, Garnacho; Pedro

Manchester City – Chelsea: transmisja meczu

Mecz Manchester City – Chelsea odbędzie się w niedzielę (4 stycznia) o godzinie 18:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

