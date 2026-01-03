Manchester City – Chelsea FC: typy, kursy, zapowiedź (04.01.2026)

PressFocus Na zdjęciu: Ryan Cherki

Manchester City – Chelsea: typy bukmacherskie

W 20. kolejce Premier League hitem kolejki będzie starcie Manchester City – Chelsea. Na Etihad Stadium możemy zobaczyć wyjątkowo nierówne starcie, ponieważ drużyna gości przystąpi do tego spotkania z tymczasowym trenerem. Ponadto zespół nie wygrał żadnego z trzech ostatnich meczów. Gospodarze zdobyli w tym sezonie o 15 punktów więcej, a dodatkowo są w dużo lepszej formie. Czy to przełoży się na boisko? Mój typ: powyżej 2,5 bramki.

Oskar STS 1,52 Powyżej 2‚5 bramki przejdź do STS

Manchester City – Chelsea: ostatnie wyniki

Pod koniec listopada ubiegłego roku rozpoczęła się trwająca osiem meczów seria zwycięstw Manchesteru City. W jej trakcie Obywatele mierzyli się głównie z przeciwnikami z dolnej połowy tabeli Premier League. Podopieczni Pepa Guardioli trzymali dzięki temu minimalny dystans do liderującego Arsenalu. Po ostatnim spotkaniu i remisie z Sunderlandem, przewaga Kanonierów wzrosła do czterech oczek.

W nowy rok Chelsea weszła z przytupem, ponieważ pożegnała się z trenerem Enzo Mareską. Argentyński szkoleniowiec nie wygrał żadnego z trzech poprzednich spotkań. The Blues przegrali 1:2 z Aston Villą. Londyńczycy nie doczekali się także zwycięstwa w spotkaniach z Newcastle United (2:2) i Bournemouth (2:2).

Manchester City – Chelsea: historia

Piłkarze Chelsea w poprzednim sezonie byli bezradni w meczach z Manchesterem City. The Blues przed własną publicznością przegrali 0:2. W Manchesterze przynajmniej udało im się zdobyć bramkę. Mimo tego londyńczycy przegrali 1:3.

Manchester City – Chelsea: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie przewidują wyrównanej rywalizacji w niedzielnym hicie kolejki. Za faworyta uznany został Manchester City, którego wygraną można zagrać po kursie 1.65. Typ na remis wiąże się z kursem 4.20. Współczynnik na remis wynosi natomiast 4.50.

Manchester City – Chelsea: kto wygra?

Jak zakończy się mecz?

Remis

Wygrana Chelsea Wygrana Manchesteru City

Remis

Wygrana Chelsea 0 Votes

Manchester City – Chelsea: przewidywane składy

Manchester City: Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly; Silva, Rodri, Reijnders; Cherki, Foden; Haaland

Chelsea: Sanchez; Acheampong, Fofana, Chalobah, Gusto; James, Fernandez; Neto, Palmer, Garnacho; Pedro

Manchester City – Chelsea: transmisja meczu

Mecz Manchester City – Chelsea odbędzie się w niedzielę (4 stycznia) o godzinie 18:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

