Manchester City – Burnley FC: typy, kursy, zapowiedź (27.09.2025)

Manchester City – Burnley FC: przewidywania
Manchester City po stracie punktów z Arsenalem wrócił na zwycięski szlak w środowy wieczór. Wówczas w pokonanym polu zostawił Huddersfield Town w EFL Cup. Obywatele zapewnili sobie tym samym awans do IV rundy rozgrywek po raz dwunasty w ostatnich trzynastu latach.
O ile Man City wywalczył przepustkę do kolejnej fazy Pucharu Ligi Angielskiej, o tyle niespodziewanej porażki doznało Burnley, które uległo Cardiff City. Tym samym zespół ten po raz drugi z rzędu odpadł z rozgrywek już w III rundzie.
Obie ekipy zmierzą się ze sobą po raz pierwszy od stycznia 2024 roku. Ogólnie drużyna z Etihad Stadium była górą w każdym z trzynastu ostatnich starć między zespołami. Co więcej, w trzech poprzednich potyczkach pomiędzy Manchesterem City a Burnley padły minimum trzy gole, co może dawać do myślenia. Mój typ: powyżej 3,5 bramki – TAK.
Manchester City – Burnley FC: ostatnie wyniki
Drużyna prowadzona przez Josepa Guardiolę przystąpi do rywalizacji, będąc od czterech spotkań bez porażki. W tym czasie Man City wygrało trzy mecze i zaliczyło też jeden remis. Obywatele ostatnio pokonali Huddersfield Town (2:0) i zremisowali z Arsenalem (1:1).
- Zobacz również: Tabela Premier League 2025/26
Ekip z Turf Moor ma z kolei na swoim koncie serię czterech meczów bez zwycięstwa. Burnleu w tym czasie doznało trzech porażki i raz zremisowało. Ostatnio uległo Cardiff City (1:2) i podzieliło się punktami z Nottingham Forest (1:1).
Manchester City – Burnley FC: historia
Obie ekipy zmierzą się ze sobą pierwszy raz w tym roku. W styczniu 2024 roku górą był natomiast Man City (3:1). The Citizens zwyciężyli w 10 z rzędu meczach w roli gospodarza z Burnley. U siebie przegrali po raz ostatni z tą ekipą w marcu 1963 roku (2:5).
Manchester City – Burnley FC: kto wygra?
Manchester City – Burnley FC: przewidywane składy
Oba zespoły podejdą do rywalizacji osłabione. W szeregach gospodarzy nie będą mogli wystąpić: Omar Marmoush, Rayan Cherki, Mateo Kovacić, Rayan Ait-Nouri i Kalvin Philips. Z kolei u gości poza grą są Zeki Amdouni i Jordan Beyer.
|1James Trafford
|5John Stones
|6Nathan Aké
|14Nico Gonzalez
|26Savinho
|52Oscar Bobb
|63Divine Mukasa
|82Rico Lewis
|4Joe Worrall
|10Marcus Edwards
|13Max Weiß
|16Florentino Luís
|19Zian Flemming
|23Lucas Pires
|27Armando Broja
|28Hannibal Mejbri
|35Ashley Barnes
Manchester City – Burnley FC: kursy bukmacherskie
Analitycy bukmacherscy przekonują, że zdecydowanym faworytem rywalizacji są The Citizens. Kurs na wygraną Man City oszacowano na 1.18-1.21. Remis wyceniono na 7.10-7.85. Z kolei rozwiązanie na zwycięstwo Burnley kształtuje się na poziomie 13.00-16.00 i to najmniej realny wariant.
Manchester City – Burnley FC: transmisja
Sobotnia rywalizacja na Etihad Stadium będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Manchester City – Burnley zacznie się o godzinie 16:00 i będzie można ją zobaczyć na antenie CANAL+ Extra 5. Rywalizację skomentują Piotr Glamowski i Jarosław Koliński. Ponadto spotkanie będzie dostępne w internecie w usłudze streamingowej CANAL+, z której można korzystać na urządzeniach mobilnych, a także na Smart TV. Aktualnie pakiet Super Sport w platformie jest w cenie 65 zł przy zobowiązaniu na 12 miesięcy.
