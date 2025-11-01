Manchester City – Bournemouth: typy bukmacherskie
Ostatnim niedzielnym meczem w 10. kolejce Premier League będzie rywalizacja na Etihad Stadium, gdzie zagrają kluby z ligowej czołówki. Manchester City podejmie przed własną publicznością dotychczasową rewelację rozgrywek, Bournemouth. Dość niespodziewanie to goście przystąpią do tej potyczki jaki wyżej sklasyfikowany zespół. Eksperci zgodnie uznają jednak za faworyta gospodarzy. Wytypowanie rozstrzygnięcia tego spotkania nie jest jednak łatwe. W Manchesterze spodziewać się można przede wszystkim goli. Mój typ: powyżej 2,5 bramki – TAK.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Manchester City – Bournemouth: ostatnie wyniki
Podopieczni Pepa Guardioli w tygodniu mierzyli się z przedstawicielem Championship, Swansea City. Potyczka ta zakończyła się wynikiem 3:1 i awansem Manchesteru City do ćwierćfinału Pucharu Ligi Angielskiej. Tym samym Obywatele potrzebowali zaledwie jednego spotkania, aby wrócić na zwycięską ścieżkę po wyjazdowej porażce 0:1 z Aston Villą, która zdarzyła się w minionej kolejce Premier League.
- Sprawdź: tabela Premier League
Bournemouth nie bierze udziału w europejskich pucharach, co wpływa niezwykle korzystnie na postawę i wyniki tego zespołu. Andoni Iraola i jego zawodnicy przegrali zaledwie jeden z dziewięciu meczów Premier League (2:4 z Liverpoolem). Tym samym popularne Wisienki mogą skoncentrować się na rozgrywkach ligowych, gdzie ustępują jedynie liderującemu Arsenalowi. W minionej kolejce Bournemouth okazało się lepsze od Nottingham Forest (2:0).
Manchester City – Bournemouth: historia
W minionym sezonie kluby te rywalizowały ze sobą trzykrotnie. Manchester City nie zdominował wyraźnie żadnej z nich. Najpierw Pep Guardiola i spółka przegrali wyjazdowe spotkanie ligowe z Bournemouth 1:2. Później los skojarzył te kluby w ćwierćfinale Pucharu Anglii. Manchester City awansował do kolejnej rundy po wygranej 2:1. Z kolei w maju Obywatele prowadzili 2:0, by później otrzymać czerwoną kartkę. Finalnie sędzia wyrzucił również piłkarza gości i obie drużyny grały w osłabieniu. Spotkanie zakończyło się wynikiem 3:1 na korzyść gospodarzy.
Manchester City – Bournemouth: kursy bukmacherskie
W opinii bukmacherów bardziej prawdopodobne jest zwycięstwo Manchesteru City. Współczynnik na zwycięstwo gospodarzy to 1.52, przy kursie rzędu nawet 5.55 na trzy punkty dla Bournemouth. Jeżeli uważasz, że na Etihad Stadium będzie miał miejsce remis, zdarzenie to możesz zagrać po kursie 4.50.
Manchester City – Bournemouth: kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Manchesteru City
- Remis
- Wygrana Bournemouth
0 Votes
Manchester City – Bournemouth: przewidywane składy
|1James Trafford
|6Nathan Aké
|7Omar Marmoush
|8Mateo Kovacic
|10Rayan Cherki
|82Rico Lewis
|5John Stones
|20Bernardo Silva
|52Oscar Bobb
|2Julian Araujo
|4Lewis Cook
|6Julio Soler
|7David Brooks
|10Ryan Christie
|11Ben Doak
|18Bafode Diakite
|22Eli Junior Kroupi
|40Will Dennis
Manchester City – Bournemouth: transmisja meczu
Mecz Manchester City – Bournemouth odbędzie się w niedzielę (2 listopada) o godzinie 17:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.