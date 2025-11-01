PressFocus Na zdjęciu: Pep Guardiola

Manchester City – Bournemouth: typy bukmacherskie

Ostatnim niedzielnym meczem w 10. kolejce Premier League będzie rywalizacja na Etihad Stadium, gdzie zagrają kluby z ligowej czołówki. Manchester City podejmie przed własną publicznością dotychczasową rewelację rozgrywek, Bournemouth. Dość niespodziewanie to goście przystąpią do tej potyczki jaki wyżej sklasyfikowany zespół. Eksperci zgodnie uznają jednak za faworyta gospodarzy. Wytypowanie rozstrzygnięcia tego spotkania nie jest jednak łatwe. W Manchesterze spodziewać się można przede wszystkim goli. Mój typ: powyżej 2,5 bramki – TAK.

Oskar STS 1,56 Powyżej 2‚5 bramki – TAK przejdź do STS

Manchester City – Bournemouth: ostatnie wyniki

Podopieczni Pepa Guardioli w tygodniu mierzyli się z przedstawicielem Championship, Swansea City. Potyczka ta zakończyła się wynikiem 3:1 i awansem Manchesteru City do ćwierćfinału Pucharu Ligi Angielskiej. Tym samym Obywatele potrzebowali zaledwie jednego spotkania, aby wrócić na zwycięską ścieżkę po wyjazdowej porażce 0:1 z Aston Villą, która zdarzyła się w minionej kolejce Premier League.

Bournemouth nie bierze udziału w europejskich pucharach, co wpływa niezwykle korzystnie na postawę i wyniki tego zespołu. Andoni Iraola i jego zawodnicy przegrali zaledwie jeden z dziewięciu meczów Premier League (2:4 z Liverpoolem). Tym samym popularne Wisienki mogą skoncentrować się na rozgrywkach ligowych, gdzie ustępują jedynie liderującemu Arsenalowi. W minionej kolejce Bournemouth okazało się lepsze od Nottingham Forest (2:0).

Manchester City – Bournemouth: historia

W minionym sezonie kluby te rywalizowały ze sobą trzykrotnie. Manchester City nie zdominował wyraźnie żadnej z nich. Najpierw Pep Guardiola i spółka przegrali wyjazdowe spotkanie ligowe z Bournemouth 1:2. Później los skojarzył te kluby w ćwierćfinale Pucharu Anglii. Manchester City awansował do kolejnej rundy po wygranej 2:1. Z kolei w maju Obywatele prowadzili 2:0, by później otrzymać czerwoną kartkę. Finalnie sędzia wyrzucił również piłkarza gości i obie drużyny grały w osłabieniu. Spotkanie zakończyło się wynikiem 3:1 na korzyść gospodarzy.

Manchester City – Bournemouth: kursy bukmacherskie

W opinii bukmacherów bardziej prawdopodobne jest zwycięstwo Manchesteru City. Współczynnik na zwycięstwo gospodarzy to 1.52, przy kursie rzędu nawet 5.55 na trzy punkty dla Bournemouth. Jeżeli uważasz, że na Etihad Stadium będzie miał miejsce remis, zdarzenie to możesz zagrać po kursie 4.50.

Manchester City – Bournemouth: kto wygra?

Manchester City – Bournemouth: przewidywane składy

Manchester City – Bournemouth: transmisja meczu

Mecz Manchester City – Bournemouth odbędzie się w niedzielę (2 listopada) o godzinie 17:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

