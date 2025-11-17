Macedonia Północna U21 – Polska U21: typy, kursy, zapowiedź (18.11.2025)

Macedonia Północna U21 – Polska U21: typy i kursy na mecz kwalifikacji mistrzostw Europy. Maszyna Jerzego Brzęczka "rozjedzie" kolejnego rywala? Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Stadionie Tumbe Kafe już w najbliższy wtorek, 18 listopada o godzinie 17:00.

PressFocus Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Macedonia Północna U21 – Polska U21, typy i przewidywania

Przed nami kolejna seria gier w eliminacjach do młodzieżowych mistrzostw Europy 2027, w której Macedonia Północna podejmie lidera grupy, czyli Polskę. Gospodarze mają na swoim koncie zaledwie 3 punkty i zajmują odległe, 5. miejsce w tabeli, co stawia ich w trudnej sytuacji. Polacy natomiast imponują formą, zdobywając komplet 15 punktów i pewnie przewodząc stawce. Podopieczni Jerzego Brzęczka na pewno będą chcieli podtrzymać świetną passę. Początek rywalizacji na Stadionie Tumbe Kafe już w najbliższy wtorek, 18 listopada o godzinie 17:00.

Faworytem tego starcia są bez wątpienia nasi rodacy, którzy w tych kwalifikacjach prezentują się ze zdecydowanie lepszej strony. Liczę więc na ich zwycięstwo, bo różnica formy oraz wyników wyraźnie przemawia na korzyść Polaków. Mój typ: zwycięstwo reprezentacji Polski.

Ernest STS 1.30 Wygrana Polski Przejdź do STS

Macedonia Północna U21 – Polska U21, sytuacja kadrowa

Przed meczem Macedonia Północna U21 – Polska U21 gospodarze nie zgłaszają żadnych problemów kadrowych. Jerzy Brzęczek będzie natomiast musiał poradzić sobie bez Marcela Reguły, Marcela Krajewskiego, Kacpra Urbańskiego oraz Mateusza Kowalczyka. To kilka istotnych osłabień, które mogą wpłynąć na rotację w środku pola i ofensywie. Mimo wszystko Polacy mają szeroki skład i powinni poradzić sobie ze swoim najbliższym rywalem.

Macedonia Północna U21 – Polska U21, ostatnie wyniki

Macedonia Północna U21 w ostatnich meczach eliminacji do Euro 2027 zanotowała dwie porażki – 1:4 ze Szwecją oraz 2:3 z Czarnogórą – co tylko pogłębiło jej trudną sytuację w tabeli. W tym samym czasie Polacy prezentowali znakomitą dyspozycję, pokonując Włochy 2:1 i efektownie rozbijając Szwecję aż 6:0. Te wyniki wyraźnie pokazują różnicę jakości między obiema drużynami.

Macedonia Północna U21 – Polska U21, historia

Bezpośrednia rywalizacja Macedonii Północnej U21 z Polską U21 jest bardzo skromna, bo w historii rozegrano tylko dwa takie spotkania. Najnowsze z nich odbyło się dwa miesiące temu w ramach trwających kwalifikacji, a Polacy pewnie wygrali u siebie 3:0. Wcześniejszy mecz miał miejsce w czerwcu 2024 roku i był to sparing, w którym tym razem lepsi okazali się Macedończycy, zwyciężając 2:1.

Macedonia Północna U21 – Polska U21, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanymi faworytami wtorkowego pojedynku są podopieczni Jerzego Brzęczka, co nie powinno nikogo specjalnie dziwić. Kurs na wygraną Macedończyków wynosi około 9.75, typ na zwycięstwo Polaków to mniej więcej 1.30, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 5.60. Załóż nowe konto u bukmachera STS i podaj w trakcie rejestracji kod promocyjny GOAL, dzięki czemu odbierzesz zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 600 złotych.

Macedonia Północna U21 Polska U21 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 listopada 2025 22:20 .

Macedonia Północna U21 – Polska U21, przewidywane składy

Macedonia: Vasilev – Dimeski, Meliqi, Djekov – Hamza, Angelov, Gashtarov, Zendelovski, Danev – Elezi, Trajkov

Polska: Łubik – Nowak, Kutwa, Drapiński, Gurgul – Kocaba, Kozubal – Pietuszewski, Duda, Pieńko – Bogacz

Macedonia Północna U21 – Polska U21, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Macedonii

remisem

zwycięstwem Polski zwycięstwem Macedonii

remisem

zwycięstwem Polski 0 Votes

Macedonia Północna U21 – Polska U21, transmisja meczu

Spotkanie pomiędzy Macedonią Północną a Polską w ramach eliminacji do mistrzostw Europy oczywiście będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Jutrzejszą potyczkę możesz bowiem obejrzeć na kanale TVP Sport oraz w serwisie streamingowym tvpsport.pl, gdzie zawody skomentują Maciej Iwański i Łukasz Trałka. Początek rywalizacji na Stadionie Tumbe Kafe już w najbliższy wtorek, 18 listopada o godzinie 17:00.

