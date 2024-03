ŁKS Łódź - Puszcza Niepołomice, typy na mecz 23. kolejki Ekstraklasy. Jeden z beniaminków ma już tylko matematyczne szanse na utrzymanie, zaś drugi śmiało może o nim myśleć. Ekipa Tomasza Tułacza zdobyła wiosną dwa punkty w trzech spotkaniach, co jest wynikiem poniżej oczekiwań. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Tomasz Tułacz

ŁKS Łódź Puszcza Niepołomice Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 marca 2024 14:11 .

ŁKS – Puszcza, typy i przewidywania

Sezon 2023/2024 ułożył się fatalnie dla ŁKS-u, który niedawno świętował awans do Ekstraklasy z pierwszego miejsca. Wszystko wskazuje na to, że łodzianie szybko pożegnają się z elitą. Szanse na utrzymanie są już tylko iluzoryczne, gdyż od początku kampanii radzą sobie fatalnie i punktują zdecydowanie poniżej oczekiwań. Zaskakuje natomiast Puszcza, która typowana była do spadku, a tymczasem spośród beniaminków radzi sobie najlepiej. W starciu tych dwóch ekip można spodziewać się wszystkiego. Dla podopiecznych Tomasza Tułacza to mecz, który koniecznie trzeba wygrać, jeśli mają oni pozostać w Ekstraklasie. Mój typ – wygrana Puszczy.

ŁKS – Puszcza, ostatnie wyniki

ŁKS wiosną doznał już czterech porażek. W środku tygodnia grał ze Stalą Mielec w ramach odrobienia zaległego meczu z rundy jesiennej. Łodzianie nie zdołali poprawić wyników, dlatego w tabeli wciąż zajmują ostatnie miejsce, mając aż 12 punktów straty do bezpiecznej lokaty. Przegrywali ze Stalą (0-1), Pogonią Szczecin (2-4), Widzewem Łódź (0-2) oraz Koroną Kielce (1-2).

Puszcza Niepołomice może czuć pewien niedosyt, biorąc pod uwagę jej dotychczasowe rezultaty w rundzie wiosennej. Prowadziła zarówno ze Stalą, Legią, jak i Zagłębiem, natomiast żadnego z tych meczów nie udało się wygrać. Spotkania z Zagłębiem (2-2) i Legią (1-1) zakończyły się podziałem punktów, zaś ze Stalą porażką (1-2).

ŁKS – Puszcza, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie wskazują wyraźnego faworyta niedzielnego meczu. Niższe kursy są na zwycięstwo ŁKS-u, bowiem wynoszą około 2.43. W przypadku ewentualnej wygranej Puszczy Niepołomice jest to nawet 2.90. Kursy na remis oscylują w okolicach 3.40. Przy okazji tego spotkania zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS. Kod promocyjny do STS to GOAL. Gwarantuje on najwyższy bonus powitalny na rynku oraz zakład bez ryzyka do 100 zł.

ŁKS – Puszcza, przewidywane składy

ŁKS – Puszcza, kto wygra?

ŁKS – Puszcza, transmisja meczu

Niedzielny mecz 23. kolejki Ekstraklasy między ŁKS-em a Puszczą rozpocznie się o godzinie 12:30. Transmisja tego starcia będzie dostępna w CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Istnieje również możliwość śledzenia go w usłudze CANAL+ Online. Zachęcam do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+, dzięki której możesz oszczędzić 45 zł. Dostęp do kanałów CANAL+ przez pierwsze trzy miesiące kosztuje teraz 39zł/mies., a po tym okresie 54zł/mies. Cena uwzględnia także rabat 5 zł/mies. za zgody marketingowe.

