Liverpool – Wolverhampton: typy, kursy, zapowiedź (01.03.2023)

Liverpool – Wolverhampton: typy i kursy na mecz Premier League. Największą zagadką wśród fanów Premier League pozostaje odpowiedź na pytanie, kto pierwszy wyjdzie z kryzysu – Liverpool, czy Chelsea? The Reds wciąż grają bardzo słabo, a z ostatniego bezpośredniego starcia zwycięsko wyszedł Wolverhampton.

Liverpool – Wolverhampton, typy i przewidywania

Wydawało się, że Crystal Palace jest odpowiednim rywalem, by wreszcie odbić się i rozpocząć powolny marsz w górę ligowej tabeli. Starcie z Orłami dla Liverpoolu zakończyło się jednak tylko bezbramkowym remisem. Sytuacje bramkowe co prawda były, ale tym razem zabrakło egzekutora, który byłby w stanie je wykorzystać. Cody Gakpo powoli zaczął już adaptować się do gry nowej drużyny, ale wciąż nie wnosi tyle, ile od niego oczekiwano. W drużynie widocznie brakuje lidera w środku pola i stabilizacji. Sytuację mocno utrudnia kontuzja Thiago Alcantary. Bez Hiszpana nie ma zbytnio komu rozgrywać akcji, choć w tej roli coraz lepiej odnajduje się młody Stefan Bajetic.

Wolverhampton wciąż walczą tylko o utrzymanie, ale największy pożar został już na szczęście ugaszony. Mimo to jasno trzeba zaznaczyć, że drużyna osiąga dużo słabsze rezultaty, aniżeli pozwala jej na to jakość kadry. W zespole nie brakuje piłkarzy topowych, jednak na ten moment nie jest to kolektyw, zaś zbieranina indywidualności. Srogim rozczarowaniem jest powrót Adamy Traore, który wciąż ma problem z notowaniem konkretnych liczb. Dwie bramki i asysta w 27 spotkaniach to wynik wyjątkowo ubogi. Nasz typ: Poniżej 3.5 gola.

Liverpool – Wolverhampton, ostatnie wyniki

Tylko dwa z pięciu ostatnich meczów zakończyły się zwycięstwami Liverpoolu. The Reds w fatalnym stylu przegrali u siebie 2:5 z Realem Madryt, a w lidze nie tak dawno polegli w wyjazdowym starciu z Wolverhampton 0:3. W ostatniej kolejce również rozczarowali i zremisowali bezbramkowo z Crystal Palace.

Remis 1:1 z poprzedniej kolejki z Fulham traktować z perspektywy Wolves należy jako korzystny. Wcześniej zespół poległ po bardzo słabym meczu z Bournemouth 0:1, ale udało mu się wygrać z Southampton na wyjeździe i Liverpoolem u siebie. Wyjazd do Manchesteru na mecz z Obywatelami zakończył się porażką 0:3.

Liverpool – Wolverhampton, sytuacja kadrowa

Wielu zawodników Liverpoolu wciąż jest kontuzjowanych. Z powodu urazów z kadry na mecz z Wilkami wypadli Luis Diaz, Calvin Ramsay i Thiago. Wszystko wskazuje na to, że wciąż niezdolni do gry są Arthur, Nunez, Gomez, i Konate.

Kilka istotnych braków jest również po stronie gości. Kontuzje wykluczyły z rywalizacji z Liverpoolem aż pięciu zawodników. Są to: Chiquino, Matheus Cunha, Hwang Hee-Chan, Sasa Kalajdzic i Boubacar Traore.

Liverpool – Wolverhampton, historia

Ostatnie starcie bezpośrednie zakończyło się wysokim zwycięstwem Wolverhampton 3:0. The Reds mieli kilka dogodnych okazji bramkowych, ale nie umieli ich wykorzystać. Wcześniej wygrali jednak 1:0 w spotkaniu pucharowym. Mecz rozgrywano ponownie, gdyż pierwotnie po ogromnych kontrowersjach zespoły zremisowały w 1/32 finału pucharu Anglii 2:2. Ogółem patrząc, tylko jeden z poprzednich pięciu meczów z Liverpoolem zakończył się wygraną Wolverhampton.

Liverpool – Wolverhampton, kursy bukmacherskie

Liverpool gra u siebie i to on jest faworytem środowego meczu. Kurs na wygraną gospodarzy to w przybliżeniu 1.50, podczas gdy zwycięstwo Wolverhampton wyceniane jest nawet na 6.60. Kurs na remis to mniej więcej 4.75, co jest wysoką linią. Jeśli planujesz obstawić mecz, koniecznie rozważ skorzystanie z oferty bonusowej oferowanej przez bukmachera Betfan. Dzięki temu bonusowi możesz zyskać zakład bez ryzyka o wartości aż do 600 PLN. Bonus ten jest dostępny dla użytkowników, którzy skorzystają z Betfan kodu promocyjnego GOAL przy rejestracji w serwisie.

Liverpool – Wolverhampton, kto wygra

Liverpool – Wolverhampton, przewidywane składy

Liverpool: Alisson – Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson – Bajetic, Henderson, Keita – Salah, Gakpo, Diogo Jota

Wolverhampton: Jose Sa – Semedo, Dwanson, Kilman, Bueno – Sarabia, Neves, Lemina, Matheus Nunes – Jimenez, Adama Traore

Liverpool – Wolverhampton, transmisja

Spotkanie Liverpoolu z Wolverhampton transmitowane będzie jedynie za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Oznacza to, że nie obejrzycie go w telewizji. Początek starcia w środę 1 marca o godzinie 21:00.

