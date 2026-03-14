Liverpool FC – Tottenham Hotspur: typy, kursy, zapowiedź (15.03.2026)

Liverpool – Tottenham: typy bukmacherskie

W 30. kolejce Premier League zaplanowano spotkanie z udziałem topowych angielskich marek. Tylko Liverpool prezentuje jednak poziom umożliwiający plasowanie się w szerokiej czołówce tabeli. Tottenham nie myśli o zapewnieniu sobie awansu do europejskich pucharów, ale otrzymania w angielskiej elicie. Sensacyjna wygrana na Anfield byłaby ogromnym zastrzykiem motywacji dla przyjezdnych z Londynu. Jak potoczy się to spotkanie? Mój typ: obie drużyny strzelą.

Liverpool – Tottenham: ostatnie wyniki

W ostatnich dniach Liverpool rozegrał pierwsze spotkanie w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów. Spotkanie w Stambule potoczyło się nieoczekiwanie, ponieważ do awansu przybliżyło się Galatasaray, które zwyciężyło 1:0. Wcześniej Liverpool doznał innej niespodziewanej porażki, a konkretnie z Wolverhampton w Premier Leaguje (1:2).

Tottenham od miesięcy prezentuje rozczarowujący poziom. Zwieńczeniem tego był występ londyńczyków w Madrycie z Atletico, który skończył się bolesną porażką 2:5. Wynik ten niemal zamknął Spurs kwestię potencjalnego awansu. Lepiej nie było na krajowym podwórku, gdzie Tottenham uległ 1:3 Crystal Palace.

Liverpool – Tottenham: historia

Kibice Tottenhamu mają głównie złe wspomnienia z trwającego sezonu. Negatywne emocje przywołuje między innymi ostatni pojedynek z Liverpoolem. Londyńczycy przez godzinę grali w osłabieniu po czerwonej kartce dla Xaviego Simonsa. Mimo tego Liverpool za strzelanie goli zabrał się dopiero po przerwie. The Reds zwyciężyli 2:1 po trafieniu Ekitike oraz Isaka. Dla gospodarzy strzelił jedynie Richarlison.

Liverpool – Tottenham: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej potyczki wskazują Liverpool, czego dowodzi kurs 1.33, przy współczynniku 8.25 na sukces Tottenhamu. Remis wyceniono kursem między 5.40 a 6.20.

Liverpool – Tottenham: kto wygra?

Liverpool – Tottenham: przewidywane składy

Liverpool: Mamardashvili; Frimpong, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Jones; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Ekitike

Tottenham Vicario; Porro, Danso, Dragusin, Spence; Gray, Sarr; Tel, Simons, Richarlison; Solanke

Liverpool – Tottenham: transmisja meczu

Mecz Liverpool – Tottenham odbędzie się w niedzielę (15 marca) o godzinie 17:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

