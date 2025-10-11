Litwa – Polska: typy, kursy, zapowiedź (12.10.2025)

Litwa – Polska: przewidywania
Reprezentacja Polski wciąż marzy o awansie na przyszłoroczny mundial w Ameryce Południowej. Na dzisiaj jednak najbliżej pierwszego miejsca w tabeli grupy G jest Holandia. Biało-czerwoni mają jednak nadzieję, że zbliżą się do Oranje po niedzielnym starciu.
Polskę i Litwę na dzisiaj dzieli przepaść w rankingu FIFA. Na pozycji 36. zadomowili się Biało-czerwoni, z kolei na miejscu 145. znajduje się najbliższy przeciwnik ekipy Jana Urbana.
Litwini na własnym obiekcie prezentują się bardzo słabo, notując obecnie serię siedmiu meczów bez zwycięstwa. Ponadto nie wygrali trzech ostatnich spotkań u siebie w kwalifikacjach. Aczkolwiek w trudnym momencie udało się reprezentacji Litwy wywalczyć dwa remisy. Przegrana z Holandią również zakończyła się zaciętym rezultatem.
Reprezentacja Polski jest powszechnie postrzegana jako faworyt niedzielnej konfrontacji. W związku z tym jednym z typów może być wygrana Biało-czerwonych, aczkolwiek trudno spodziewać się jednostronnego widowiska. Tym bardziej że Polacy nie zachowali czystego konta na wyjazdach w tej kampanii.
Biorąc pod uwagę powyższe spostrzeżenia, można przemyśleć opcję z wygraną ekipy Urbana jednym golem. Mój typ: Multiwynik 1:2, 1:3 lub 1:4.
Litwa – Polska: ostatnie wyniki
Gospodarze przystąpią do niedzielnej potyczki, będąc bez zwycięstwa od 11 czerwca 2024 roku. Ostatni raz Litwa była górą 8 czerwca, gdy pokonała Łotwę (2:0). Dokładnie od 14 spotkań drużyna dowodzona aktualnie przez Egarasa Jankauskasa jest bez wygranej.
Zespół prowadzony przez Jana Urbana ma natomiast zamiar kontynuować passę bez porażki. We wrześniu w premierowych meczach pod dowództwem byłego szkoleniowca Górnika Zabrze reprezentacja Polski zremisowała z Holandią (1:1) i pokonała Finlandię (3:1). Z kolei w miniony czwartek Biało-czerwoni wygrali z (1:0).
Litwa – Polska: historia
Obie drużyny zmierzą się ze sobą po raz drugi w tym roku. W marcu górą byli Biało-czerwoni (1:0). Ogólnie w pięciu ostatnich starciach między zespołami trzykrotnie górą była Polska, raz zespoły zremisowały i w jednym spotkaniu lepsza była Litwa.
Litwa – Polska: kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Litwinów 0%
- wygraną Polaków 100%
- remisem 0%
2+ Votes
Litwa – Polska: przewidywane składy
Gospodarze przede wszystkim będą musieli radzić sobie bez Artura Dolznikova. Z kolei w polskiej drużynie zabraknie Przemysława Frankowskiego, który zmaga się z kłopotami zdrowotnymi pleców.
|5Markas Beneta
|8Tomas Kalinauskas
|10Fiodor Cernych
|20Eligijus Jankauskas
|21Nauris Petkevicius
|23Vincentas Šarkauskas
|16Domantas Antanavičius
|19Klaudijus Upstas
|3Rokas Lekiatas
|11Gratas Sirgedas
|1Edvinas Gertmonas
|4Tomasz Kędziora
|6Jakub Piotrowski
|8Bartosz Kapustka
|11Kamil Grosicki
|12Kamil Grabara
|15Arkadiusz Pyrka
|16Paweł Wszołek
|18Jan Ziolkowski
|19Przemysław Frankowski
|21Kacper Kozłowski
|22Bartłomiej Drągowski
|23Krzysztof Piątek
|24Kacper Tobiasz
|25Michał Skóraś
Litwa – Polska: kursy bukmacherskie
Według ekspertów większe szanse na wygraną mają goście. Typ na zwycięstwo Polaków został oszacowany na 1.45. Remis wyceniono na 4.45. Z kolei rozwiązanie na wygraną Liwy kształtuje się na 8.30 i to najmniej realny scenariusz.
Litwa – Polska: transmisja
Niedzielne spotkanie będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja z meczu Litwa – Polska zacznie się o godzinie 20:45 i będzie emitowana na antenach TVP 1 i TVP Sport. Mecz skomentują Jacek Laskowski i Grzegorz Mielcarski. Starcie ponadto będzie można śledzić na stronie internetowej TVPSport.pl i w aplikacji TVP Sport, z której można korzystać urządzeniach mobilnych i Smart TV.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.