Litwa – Polska: typy, kursy, zapowiedź (12.10.2025)

Litwa - Polska to niedzielne spotkanie siódmej kolejki kwalifikacji do mistrzostw świata. Mecz na obiekcie w Kownie zacznie się o godzinie 20:45. Sprawdź typy i kursy na spotkanie.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Litwa – Polska: przewidywania

Reprezentacja Polski wciąż marzy o awansie na przyszłoroczny mundial w Ameryce Południowej. Na dzisiaj jednak najbliżej pierwszego miejsca w tabeli grupy G jest Holandia. Biało-czerwoni mają jednak nadzieję, że zbliżą się do Oranje po niedzielnym starciu.

Polskę i Litwę na dzisiaj dzieli przepaść w rankingu FIFA. Na pozycji 36. zadomowili się Biało-czerwoni, z kolei na miejscu 145. znajduje się najbliższy przeciwnik ekipy Jana Urbana.

Litwini na własnym obiekcie prezentują się bardzo słabo, notując obecnie serię siedmiu meczów bez zwycięstwa. Ponadto nie wygrali trzech ostatnich spotkań u siebie w kwalifikacjach. Aczkolwiek w trudnym momencie udało się reprezentacji Litwy wywalczyć dwa remisy. Przegrana z Holandią również zakończyła się zaciętym rezultatem.

Reprezentacja Polski jest powszechnie postrzegana jako faworyt niedzielnej konfrontacji. W związku z tym jednym z typów może być wygrana Biało-czerwonych, aczkolwiek trudno spodziewać się jednostronnego widowiska. Tym bardziej że Polacy nie zachowali czystego konta na wyjazdach w tej kampanii.

Biorąc pod uwagę powyższe spostrzeżenia, można przemyśleć opcję z wygraną ekipy Urbana jednym golem. Mój typ: Multiwynik 1:2, 1:3 lub 1:4.

Litwa – Polska: ostatnie wyniki

Gospodarze przystąpią do niedzielnej potyczki, będąc bez zwycięstwa od 11 czerwca 2024 roku. Ostatni raz Litwa była górą 8 czerwca, gdy pokonała Łotwę (2:0). Dokładnie od 14 spotkań drużyna dowodzona aktualnie przez Egarasa Jankauskasa jest bez wygranej.

Zespół prowadzony przez Jana Urbana ma natomiast zamiar kontynuować passę bez porażki. We wrześniu w premierowych meczach pod dowództwem byłego szkoleniowca Górnika Zabrze reprezentacja Polski zremisowała z Holandią (1:1) i pokonała Finlandię (3:1). Z kolei w miniony czwartek Biało-czerwoni wygrali z (1:0).

Litwa – Polska: historia

Obie drużyny zmierzą się ze sobą po raz drugi w tym roku. W marcu górą byli Biało-czerwoni (1:0). Ogólnie w pięciu ostatnich starciach między zespołami trzykrotnie górą była Polska, raz zespoły zremisowały i w jednym spotkaniu lepsza była Litwa.

Litwa – Polska: kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Litwinów

wygraną Polaków

remisem wygraną Litwinów 0%

wygraną Polaków 100%

remisem 0% 2+ Votes

Litwa – Polska: przewidywane składy

Gospodarze przede wszystkim będą musieli radzić sobie bez Artura Dolznikova. Z kolei w polskiej drużynie zabraknie Przemysława Frankowskiego, który zmaga się z kłopotami zdrowotnymi pleców.

Litwa Edgaras Jankauskas Polska Jan Urban Litwa Edgaras Jankauskas 5-4-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 12 Svedkauskas 17 Sirvys 18 Armalas 4 Girdvainis 2 Tutyskinas 13 Lasickas 22 Golubickas 6 Vorobjovas 15 Gineitis 14 Slivka 9 Paulauskas 7 Świderski 9 Lewandowski 13 Kamiński 20 Szymański 17 Slisz 10 Zieliński 14 Kiwior 5 Bednarek 3 Wiśniewski 2 Cash 1 Skorupski 12 Svedkauskas 17 Sirvys 18 Armalas 4 Girdvainis 2 Tutyskinas 13 Lasickas 22 Golubickas 6 Vorobjovas 15 Gineitis 14 Slivka 9 Paulauskas 7 Świderski 9 Lewandowski 13 Kamiński 20 Szymański 17 Slisz 10 Zieliński 14 Kiwior 5 Bednarek 3 Wiśniewski 2 Cash 1 Skorupski 5-4-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-3 4-3-3 Przewidywany skład Polska Jan Urban Rezerwowi 5 Markas Beneta 8 Tomas Kalinauskas 10 Fiodor Cernych 20 Eligijus Jankauskas 21 Nauris Petkevicius 23 Vincentas Šarkauskas 16 Domantas Antanavičius 19 Klaudijus Upstas 3 Rokas Lekiatas 11 Gratas Sirgedas 1 Edvinas Gertmonas 4 Tomasz Kędziora 6 Jakub Piotrowski 8 Bartosz Kapustka 11 Kamil Grosicki 12 Kamil Grabara 15 Arkadiusz Pyrka 16 Paweł Wszołek 18 Jan Ziolkowski 19 Przemysław Frankowski 21 Kacper Kozłowski 22 Bartłomiej Drągowski 23 Krzysztof Piątek 24 Kacper Tobiasz 25 Michał Skóraś

Litwa – Polska: kursy bukmacherskie

Według ekspertów większe szanse na wygraną mają goście. Typ na zwycięstwo Polaków został oszacowany na 1.45. Remis wyceniono na 4.45. Z kolei rozwiązanie na wygraną Liwy kształtuje się na 8.30 i to najmniej realny scenariusz.

Litwa Polska 8.30 4.45 1.45 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 października 2025 23:58 .

Litwa – Polska: transmisja

Niedzielne spotkanie będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja z meczu Litwa – Polska zacznie się o godzinie 20:45 i będzie emitowana na antenach TVP 1 i TVP Sport. Mecz skomentują Jacek Laskowski i Grzegorz Mielcarski. Starcie ponadto będzie można śledzić na stronie internetowej TVPSport.pl i w aplikacji TVP Sport, z której można korzystać urządzeniach mobilnych i Smart TV.

