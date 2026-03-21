Korona Kielce – Arka Gdynia: typy, kursy, zapowiedź (22.03.2026)

Korona Kielce podejmie Arkę Gdynia w ramach 26. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Mecz na Exbud Arenie rozpocznie się w niedzielę (22 marca) o godz. 12:15. Obie drużyny pilnie potrzebują zwycięstwa.

Korona – Arka: typy bukmacherskie

Korona Kielce podejmie Arkę Gdynia w ramach 26. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Gospodarze zajmują obecnie 13. miejsce w tabeli i należą do najsłabiej punktujących zespołów w tym sezonie – gorzej pod tym względem wypada jedynie Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Końcówka rozgrywek to dla zespołu z Kielc moment prawdy. Jeśli Żółto-Czerwoni nie chcą nerwowo oglądać się za siebie i wplątać w walkę o utrzymanie do ostatnich kolejek, muszą zacząć regularnie punktować.

Z kolei drużyna prowadzona przez Dawida Szwargę złapała w ostatnich tygodniach lekki oddech. Osiem punktów w pięciu meczach to wynik, który może budzić umiarkowany optymizm, choć 15. miejsce w tabeli wciąż nie daje komfortu. To spotkanie może mieć duże znaczenie dla układu dolnej części tabeli. Presja będzie ogromna, ale moim zdaniem to gospodarze lepiej ją udźwigną i sięgną po komplet punktów. Mój typ: wygrana Korony Kielce.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Korona – Arka: ostatnie wyniki

Kielczanie byli o krok od wywalczenia cennego punktu w Szczecinie, jednak stracony gol w 97. minucie przesądził o porażce z Pogonią (1:2). Na własnym stadionie Korona pokazała się z lepszej strony, pokonując Bruk-Bet Termalikę (2:1). Zespół Zielińskiego nie ustrzegł się jednak wpadek – przegrał z Motorem Lublin (0:2) oraz Lechem Poznań (1:2). Dopisał do swojego dorobku także ważne trzy punkty po zwycięstwie nad Radomiakiem Radom (2:0).

Żółto-Niebiescy w ostatnich tygodniach prezentuje nierówną formę. Przed tygodniem bezbramkowo zremisowali z Widzewem Łódź, a wcześniej efektownie pokonali Wisłę Płock (3:0), by następnie ulec Radomiakowi (1:3). Jeszcze w poprzednim miesiącu Gdynianie podzielili się punktami w derbach Trójmiasta z Lechią Gdańsk (2:2), a także wygrali z GKS-em Katowice (2:1).

Korona – Arka: historia

We wrześniu spotkanie Arki z Koroną w Gdyni zakończyło się bez bramek. Cztery poprzednie starcia miały miejsce w ramach 1. Ligi. Dwukrotnie górą byli Żółto-Niebiescy i padły dwa remisy. Kielczanie ostatni raz wygrali z Arką w lutym 2019 roku.

Korona – Arka: kursy bukmacherskie

W ofertach bukmacherów większe szanse na triumf przewidywane są w zespole Korony Kielce. Zwycięstwo Żółto-Czerwonych jest ustalone na około 1.88. Z kolei wygraną Arki Gdynia można obstawić z kursem mniej więcej 5.35, a remis w granicach 3.10-3.20.

Korona Kielce Remis Arka Gdynia 1.88 3.20 4.40 1.88 3.10 5.35 1.88 3.20 5.35

Korona – Arka: przewidywane składy

Korona Kielce: Dziekoński – Rubezić, Sotiriou, Resta – Zwoźny, Remacle, Svetlin, Pięczek – Długosz – Antonin, Stępiński

Arka Gdynia: Węglarz – Szota, Marcjanik, Gojny – Kocyła, Nguiamba, Jakubczyk, Kubiak – Szysz, Gutkovskis, Kerk

Korona – Arka: sonda

Korona – Arka: transmisja meczu

Mecz Korona Kielce – Arka Gdynia w ramach 26. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany w niedzielę (22 marca) o godzinie 12:15. Spotkanie będzie dostępne na antenie CANAL+ Sport 3, CANAL+ 360 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online.

