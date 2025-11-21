Legia Warszawa – Lechia Gdańsk: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. Przed nami starcie ekipy Wojskowych z drużyną Budowlanych. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego ciekawego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Stadionie Wojska Polskiego już w najbliższą sobotę, 22 listopada o godzinie 20:15.

Legia Warszawa – Lechia Gdańsk, typy i przewidywania

W ramach 16. kolejki PKO BP Ekstraklasy dojdzie do ważnego meczu – Legia Warszawa zmierzy się z Lechią Gdańsk. Stołeczna ekipa z 17 punktami zajmuje 11. miejsce w stawce, podczas gdy zespół z Trójmiasta plasuje się na 16. pozycji, mając na swoim koncie 13 oczek.

Obie drużyny będą więc walczyć o pełną pulę, a wynik tego starcia może mieć bardzo duże znaczenie dla układu tabeli. Warto dodać, że według najnowszych informacji mediów, lada moment nowym szkoleniowcem Legii Warszawa zostanie… Marek Papszun. Początek rywalizacji na Stadionie Wojska Polskiego już w tę sobotę, 22 listopada o godzinie 20:15.

Moim zdaniem w tym meczu oba zespoły zdobędą bramkę, ponieważ ich defensywy nie są obecnie szczelne. Zarówno Legia, jak i Lechia mają problemy w obronie, co może sprzyjać stwarzaniu groźnych sytuacji w tej potyczce. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak.

Legia Warszawa – Lechia Gdańsk, sytuacja kadrowa

Sytuacja kadrowa przed meczem nie jest łatwa ani dla Legii Warszawa, ani dla Lechii Gdańsk. W drużynie gospodarzy niezdolni do gry są Jean-Pierre Nsame oraz Arkadiusz Reca, a występy Kacpra Urbańskiego, Henrique’a Arreiola i Juergena Elitima stoją pod znakiem zapytania. Po stronie gości zabraknie natomiast Alvisa Jaunzemsa oraz Bohdana Sarnawskiego, co również osłabia skład Lechii. Obie ekipy będą musiały radzić sobie w niekompletnych zestawieniach. To może wpłynąć na przebieg nadchodzącego spotkania.

Kontuzje i zawieszenia Legia Warsaw Zawodnik Powrót Jean Pierre Nsame Uraz ścięgna Achillesa Połowa grudnia 2025 Henrique Arreiol Uraz ścięgna udowego Niepewny Arkadiusz Reca Uraz mięśnia Początek grudnia 2025 Kacper Urbański Fizyczny dyskomfort Niepewny Jakub Zewlakow Fizyczny dyskomfort Niepewny

Kontuzje i zawieszenia Lechia Gdańsk Zawodnik Powrót Bogdan Sarnavskiy Operacja kolana Niepewny Alvis Jaunzems Uraz mięśnia Początek grudnia 2025

Legia Warszawa – Lechia Gdańsk, ostatnie wyniki

W ostatnich meczach zarówno Legia Warszawa, jak i Lechia Gdańsk notowały mieszane wyniki. Stołeczna drużyna poniosła dwie porażki – 1:2 z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza w PKO BP Ekstraklasie oraz 1:2 z NK Celje w Lidze Konferencji. Z kolei Lechia rywalizowała tylko na krajowym podwórku, pokonując Widzew Łódź 2:1 i przegrywając 1:2 z Radomiakiem Radom. Obie ekipy będą więc chciały przełamać złą passę w bezpośrednim starciu.

Legia Warszawa – Lechia Gdańsk, historia

Bezpośrednia rywalizacja Legii Warszawa z Lechią Gdańsk od lat obfituje w emocje, a przewagę w ostatnich spotkaniach mają warszawianie. W pięciu poprzednich starciach Legia wygrała trzy razy, Lechia odniosła jedno zwycięstwo, zaś jeden mecz zakończył się remisem. Drużyna ze stolicy Polski wyraźnie dominuje w tej serii, choć gdańszczanie potrafią sprawić niespodziankę i nieustannie stanowią wymagającego przeciwnika.

Legia Warszawa – Lechia Gdańsk, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów faworytem sobotniego spotkania są gospodarze, którzy bez wątpienia będą mieli przewagę własnego boiska oraz większe wsparcie kibiców. Kurs na wygraną Legii Warszawa wynosi mniej więcej 1.60, typ na zwycięstwo Lechii Gdańsk to około 5.25, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.10. Jeśli nie masz jeszcze konta u bukmachera STS, to podczas jego zakładania podaj nasz kod GOAL. Dzięki temu będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Legia Warszawa Lechia Gdańsk Odds are subject to change. Last updated 22 listopada 2025 09:18

Legia Warszawa – Lechia Gdańsk, przewidywane składy

Legia Warszawa Iñaki Astiz Lechia Gdańsk John Carver Legia Warszawa Iñaki Astiz 3-4-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Tobiasz 91 Piątkowski 44 Szymański 3 Kapuadi 7 Wszołek 22 Elitim 5 Goncalves 19 Vinagre 77 Krasniqi 14 Colak 53 Urbański 99 Neugebauer 89 Bobcek 79 Sezonienko 5 Żelizko 10 Kapić 11 Mena 27 Vojtko 80 Rodin 15 Dyachuk 33 Wojtowicz 1 Weirauch 1 Tobiasz 91 Piątkowski 44 Szymański 3 Kapuadi 7 Wszołek 22 Elitim 5 Goncalves 19 Vinagre 77 Krasniqi 14 Colak 53 Urbański 99 Neugebauer 89 Bobcek 79 Sezonienko 5 Żelizko 10 Kapić 11 Mena 27 Vojtko 80 Rodin 15 Dyachuk 33 Wojtowicz 1 Weirauch 3-4-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-4-2 4-4-2 Przewidywany skład Lechia Gdańsk John Carver Rezerwowi 4 Marco Burch 8 Rafał Augustyniak 11 Kacper Chodyna 12 Radovan Pankov 21 Wahan Biczachczjan 23 Patryk Kun 27 Gabriel Kobylak 29 Mileta Rajovic 30 Petar Stojanovic 55 Artur Jędrzejczyk 67 Bartosz Kapustka 99 Noah Weißhaupt 2 Bartłomiej Kłudka 3 Elias Olsson 4 Bujar Pllana 7 Bogdan Viunnyk 8 Aleksandar Cirkovic 17 Anton Carenko 18 Alex Paulsen 21 Michal Glogowski 23 Milosz Kalahur 72 Mohamed Awad Alla 88 Bartosz Szczepankiewicz 90 Dawid Kurminowski

Legia Warszawa – Lechia Gdańsk, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Legii

remisem

zwycięstwem Lechii zwycięstwem Legii 50%

remisem 0%

zwycięstwem Lechii 50% 4+ Votes

Legia Warszawa – Lechia Gdańsk, transmisja meczu

Mecz Legia Warszawa – Lechia Gdańsk rzecz jasna będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Potyczkę w ramach PKO BP Ekstraklasy możesz obejrzeć na kanałach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K, a także w serwisie streamingowym CANAL+ online. Zawody skomentują Michał Mitrut i Tomasz Wieszczycki. Początek starcia na Stadionie Wojska Polskiego już w nadchodzącą sobotę, 22 listopada o godzinie 20:15.

