Legia Warszawa – Lechia Gdańsk: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. Przed nami starcie ekipy Wojskowych z drużyną Budowlanych. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego ciekawego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Stadionie Wojska Polskiego już w najbliższą sobotę, 22 listopada o godzinie 20:15.

Legia Warszawa – Lechia Gdańsk, typy i przewidywania

W ramach 16. kolejki PKO BP Ekstraklasy dojdzie do ważnego meczu – Legia Warszawa zmierzy się z Lechią Gdańsk. Stołeczna ekipa z 17 punktami zajmuje 11. miejsce w stawce, podczas gdy zespół z Trójmiasta plasuje się na 16. pozycji, mając na swoim koncie 13 oczek.

Obie drużyny będą więc walczyć o pełną pulę, a wynik tego starcia może mieć bardzo duże znaczenie dla układu tabeli. Warto dodać, że według najnowszych informacji mediów, lada moment nowym szkoleniowcem Legii Warszawa zostanie… Marek Papszun. Początek rywalizacji na Stadionie Wojska Polskiego już w tę sobotę, 22 listopada o godzinie 20:15.

Moim zdaniem w tym meczu oba zespoły zdobędą bramkę, ponieważ ich defensywy nie są obecnie szczelne. Zarówno Legia, jak i Lechia mają problemy w obronie, co może sprzyjać stwarzaniu groźnych sytuacji w tej potyczce. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak.

Legia Warszawa – Lechia Gdańsk, sytuacja kadrowa

Sytuacja kadrowa przed meczem nie jest łatwa ani dla Legii Warszawa, ani dla Lechii Gdańsk. W drużynie gospodarzy niezdolni do gry są Jean-Pierre Nsame oraz Arkadiusz Reca, a występy Kacpra Urbańskiego, Henrique’a Arreiola i Juergena Elitima stoją pod znakiem zapytania. Po stronie gości zabraknie natomiast Alvisa Jaunzemsa oraz Bohdana Sarnawskiego, co również osłabia skład Lechii. Obie ekipy będą musiały radzić sobie w niekompletnych zestawieniach. To może wpłynąć na przebieg nadchodzącego spotkania.

Legia Warszawa – Lechia Gdańsk, ostatnie wyniki

W ostatnich meczach zarówno Legia Warszawa, jak i Lechia Gdańsk notowały mieszane wyniki. Stołeczna drużyna poniosła dwie porażki – 1:2 z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza w PKO BP Ekstraklasie oraz 1:2 z NK Celje w Lidze Konferencji. Z kolei Lechia rywalizowała tylko na krajowym podwórku, pokonując Widzew Łódź 2:1 i przegrywając 1:2 z Radomiakiem Radom. Obie ekipy będą więc chciały przełamać złą passę w bezpośrednim starciu.

Legia Warszawa – Lechia Gdańsk, historia

Bezpośrednia rywalizacja Legii Warszawa z Lechią Gdańsk od lat obfituje w emocje, a przewagę w ostatnich spotkaniach mają warszawianie. W pięciu poprzednich starciach Legia wygrała trzy razy, Lechia odniosła jedno zwycięstwo, zaś jeden mecz zakończył się remisem. Drużyna ze stolicy Polski wyraźnie dominuje w tej serii, choć gdańszczanie potrafią sprawić niespodziankę i nieustannie stanowią wymagającego przeciwnika.

Legia Warszawa – Lechia Gdańsk, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów faworytem sobotniego spotkania są gospodarze, którzy bez wątpienia będą mieli przewagę własnego boiska oraz większe wsparcie kibiców. Kurs na wygraną Legii Warszawa wynosi mniej więcej 1.60, typ na zwycięstwo Lechii Gdańsk to około 5.25, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.10. Jeśli nie masz jeszcze konta u bukmachera STS, to podczas jego zakładania podaj nasz kod GOAL. Dzięki temu będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Legia Warszawa – Lechia Gdańsk, przewidywane składy

Legia Warszawa – Lechia Gdańsk, kto wygra?

Legia Warszawa – Lechia Gdańsk, transmisja meczu

Mecz Legia Warszawa – Lechia Gdańsk rzecz jasna będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Potyczkę w ramach PKO BP Ekstraklasy możesz obejrzeć na kanałach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K, a także w serwisie streamingowym CANAL+ online. Zawody skomentują Michał Mitrut i Tomasz Wieszczycki. Początek starcia na Stadionie Wojska Polskiego już w nadchodzącą sobotę, 22 listopada o godzinie 20:15.

