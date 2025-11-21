Legia Warszawa – Lechia Gdańsk, typy i przewidywania
W ramach 16. kolejki PKO BP Ekstraklasy dojdzie do ważnego meczu – Legia Warszawa zmierzy się z Lechią Gdańsk. Stołeczna ekipa z 17 punktami zajmuje 11. miejsce w stawce, podczas gdy zespół z Trójmiasta plasuje się na 16. pozycji, mając na swoim koncie 13 oczek.
Obie drużyny będą więc walczyć o pełną pulę, a wynik tego starcia może mieć bardzo duże znaczenie dla układu tabeli. Warto dodać, że według najnowszych informacji mediów, lada moment nowym szkoleniowcem Legii Warszawa zostanie… Marek Papszun. Początek rywalizacji na Stadionie Wojska Polskiego już w tę sobotę, 22 listopada o godzinie 20:15.
tabela PKO BP Ekstraklasy
Moim zdaniem w tym meczu oba zespoły zdobędą bramkę, ponieważ ich defensywy nie są obecnie szczelne. Zarówno Legia, jak i Lechia mają problemy w obronie, co może sprzyjać stwarzaniu groźnych sytuacji w tej potyczce. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak.
Legia Warszawa – Lechia Gdańsk, sytuacja kadrowa
Sytuacja kadrowa przed meczem nie jest łatwa ani dla Legii Warszawa, ani dla Lechii Gdańsk. W drużynie gospodarzy niezdolni do gry są Jean-Pierre Nsame oraz Arkadiusz Reca, a występy Kacpra Urbańskiego, Henrique’a Arreiola i Juergena Elitima stoją pod znakiem zapytania. Po stronie gości zabraknie natomiast Alvisa Jaunzemsa oraz Bohdana Sarnawskiego, co również osłabia skład Lechii. Obie ekipy będą musiały radzić sobie w niekompletnych zestawieniach. To może wpłynąć na przebieg nadchodzącego spotkania.
Jean Pierre Nsame
Uraz ścięgna Achillesa
Połowa grudnia 2025
Henrique Arreiol
Uraz ścięgna udowego
Niepewny
Arkadiusz Reca
Uraz mięśnia
Początek grudnia 2025
Kacper Urbański
Fizyczny dyskomfort
Niepewny
Jakub Zewlakow
Fizyczny dyskomfort
Niepewny
Bogdan Sarnavskiy
Operacja kolana
Niepewny
Alvis Jaunzems
Uraz mięśnia
Początek grudnia 2025
Legia Warszawa – Lechia Gdańsk, ostatnie wyniki
W ostatnich meczach zarówno Legia Warszawa, jak i Lechia Gdańsk notowały mieszane wyniki. Stołeczna drużyna poniosła dwie porażki – 1:2 z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza w PKO BP Ekstraklasie oraz 1:2 z NK Celje w Lidze Konferencji. Z kolei Lechia rywalizowała tylko na krajowym podwórku, pokonując Widzew Łódź 2:1 i przegrywając 1:2 z Radomiakiem Radom. Obie ekipy będą więc chciały przełamać złą passę w bezpośrednim starciu.
Legia Warszawa – Lechia Gdańsk, historia
Bezpośrednia rywalizacja Legii Warszawa z Lechią Gdańsk od lat obfituje w emocje, a przewagę w ostatnich spotkaniach mają warszawianie. W pięciu poprzednich starciach Legia wygrała trzy razy, Lechia odniosła jedno zwycięstwo, zaś jeden mecz zakończył się remisem. Drużyna ze stolicy Polski wyraźnie dominuje w tej serii, choć gdańszczanie potrafią sprawić niespodziankę i nieustannie stanowią wymagającego przeciwnika.
Legia Warszawa – Lechia Gdańsk, kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherów faworytem sobotniego spotkania są gospodarze, którzy bez wątpienia będą mieli przewagę własnego boiska oraz większe wsparcie kibiców. Kurs na wygraną Legii Warszawa wynosi mniej więcej 1.60, typ na zwycięstwo Lechii Gdańsk to około 5.25, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.10. Jeśli nie masz jeszcze konta u bukmachera STS, to podczas jego zakładania podaj nasz kod GOAL. Dzięki temu będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 zł.
Legia Warszawa – Lechia Gdańsk, przewidywane składy
|4Marco Burch
|8Rafał Augustyniak
|11Kacper Chodyna
|12Radovan Pankov
|21Wahan Biczachczjan
|23Patryk Kun
|27Gabriel Kobylak
|29Mileta Rajovic
|30Petar Stojanovic
|55Artur Jędrzejczyk
|67Bartosz Kapustka
|99Noah Weißhaupt
|2Bartłomiej Kłudka
|3Elias Olsson
|4Bujar Pllana
|7Bogdan Viunnyk
|8Aleksandar Cirkovic
|17Anton Carenko
|18Alex Paulsen
|21Michal Glogowski
|23Milosz Kalahur
|72Mohamed Awad Alla
|88Bartosz Szczepankiewicz
|90Dawid Kurminowski
Legia Warszawa – Lechia Gdańsk, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- zwycięstwem Legii 50%
- remisem 0%
- zwycięstwem Lechii 50%
4+ Votes
Legia Warszawa – Lechia Gdańsk, transmisja meczu
Mecz Legia Warszawa – Lechia Gdańsk rzecz jasna będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Potyczkę w ramach PKO BP Ekstraklasy możesz obejrzeć na kanałach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K, a także w serwisie streamingowym CANAL+ online. Zawody skomentują Michał Mitrut i Tomasz Wieszczycki. Początek starcia na Stadionie Wojska Polskiego już w nadchodzącą sobotę, 22 listopada o godzinie 20:15.
