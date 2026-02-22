Lechia Gdańsk – Zagłębie Lubin: typy, kursy, zapowiedź (23.02.2026)

Lechia Gdańsk podejmie Zagłębie Lubin w ostatnim meczu 22. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie w Trójmieście rozpocznie się w poniedziałek (23 lutego) o godz. 19:00. W ostatnim meczu między drużynami padło aż osiem bramek.

PressFocus Na zdjęciu: Tomas Bobcek

Lechia – Zagłębie: typy bukmacherskie

Lechia Gdańsk podejmie na własnym stadionie Zagłębie Lubin w meczu kończącym 22. kolejkę PKO BP Ekstraklasy. Biało-Zieloni wyraźnie zażegnali kryzys formy i pozostają niepokonani w siedmiu kolejnych spotkaniach ligowych, awansując na 10. miejsce w tabeli. Zespół prowadzony przez Johna Carvera imponuje skutecznością, czego dowodem jest aż 13 zdobytych bramek w czterech ostatnich domowych meczach. Po pauzie za kartki do składu wraca Tomas Bobcek – najskuteczniejszy zawodnik trójmiejskiej drużyny.

Miedziowi pod wodzą Leszka Ojrzyńskiego również prezentują solidną formę i plasują się obecnie szóstej lokacie w tabeli. Spotkanie w Gdańsku to dla nich doskonała okazja, by wskoczyć na pozycję wicelidera, lecz warunkiem jest zwycięstwo. Biorąc pod uwagę aktualną dyspozycję obu zespołów, zapowiada się wyrównane starcie, w którym remis wydaje się całkiem realnym scenariuszem. Mój typ: remis.

Lechia – Zagłębie: ostatnie wyniki

Aż pięć bramek padło w ostatnim meczu Lechii z Motorem. Gdańszczanie zdołali wywieźć komplet punktów z Lublina, wygrywając (3:2), a bohaterem spotkania był Camilo Mena, który dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. Wcześniej Biało-Zieloni zremisowali z Cracovią (1:1), a także sprawili sporą niespodziankę, pokonując Lecha Poznań (3:1). Na zakończenie rundy jesiennej rozbili jeszcze Górnika Zabrze (5:2) w lidze, z odpadli z Pucharu Polski po porażce z Trójkolorowymi.

Z kolei Zagłębie ma za sobą bezbramkowy remis z Rakowem Częstochowa. Na początku lutego Lubinianie wygrali w Kielcach z Korona (2:1) po znakomitej końcówce spotkania. Powrót po przerwie zimowej nie był jednak w pełni udany. Miedziowi przegrali u siebie z GKS-em Katowice (0:2). Końcówka ubiegłego roku była natomiast znakomita dla zespołu z Lubina, który pokonał Raków Częstochowa (1:0) oraz Widzew Łódź (2:1).

Lechia – Zagłębie: historia

Sześć bramek zdobyło Zagłębie w ostatnim meczu z Lechią w pierwszej części ligowej kampanii. Trzy asysty zanotował Damian Dąbrowski, który po przerwie zimowej spędził na boisku łącznie 58 minut. W poprzednim sezonie Biało-Zieloni zremisowali u siebie z Miedziowymi (1:1), natomiast na Dolnym Śląsku górą byli Lubinianie.

Lechia – Zagłębie: kursy bukmacherskie

Wedle kursów bukmacherskich, faworytem meczu w Gdańsku są zawodnicy Lechii. Jeśli rozważasz typ na wygraną Biało-Zielonych, to kurs został ustalony na poziomie 1.82. Kursy na zwycięstwo Zagłębia Lubin oscylują w granicach 4.30-4.60.

Lechia Gdańsk Remis Zagłębie Lubin 1.82 3.50 4.30 1.77 3.85 4.60 1.82 3.85 4.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 lutego 2026 07:04

Lechia – Zagłębie: przewidywane składy

Lechia Gdańsk: Paulsen – Wójtowicz – Pllana, Rodin, Kałahur – Mena, Kapić, Neugebauer, Żelizko, Cirković – Bobcek

Zagłębie Lubin: Burić – Michalski, Nalepa, Jakuba – Grzybek, Dąbrowski, Kowalczyk, Kolan, Reguła, Corluka – Szabo

Lechia – Zagłębie: sonda

Lechia – Zagłębie: transmisja meczu

Mecz Lechia Gdańsk – Zagłębie Lubin w ramach 22. kolejki PKO BP Ekstraklasy odbędzie się w poniedziałek (23 lutego) o godzinie 19:00. Transmisja będzie dostępna na żywo na antenach CANAL+ Sport 3, CANAL+ Sport 5 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online.

