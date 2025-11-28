Lechia Gdańsk – Bruk-Bet Termalica Nieciecza, typy i przewidywania
Przed nami starcie beniaminków w ramach 17. kolejki PKO BP Ekstraklasy – Lechia Gdańsk podejmie Bruk-Bet Termalikę Nieciecza. Obie drużyny znajdują się w strefie spadkowej, co dodaje spotkaniu dodatkowego znaczenia. Ekipa Budowlanych ma na swoim koncie 14 punktów i zamykają tabelę, natomiast zespół Słoni z 16 oczkami plasuje się na 16. pozycji w stawce. Spodziewamy się więc zaciętej walki o pełną pulę. Początek rywalizacji na Polsat Plus Arenie już w najbliższą sobotę, 29 listopada o godzinie 14:45.
Moim zdaniem ten mecz wygra Lechia Gdańsk, która przynajmniej na papierze dysponuje lepszym składem od Bruk-Betu Termaliki Nieciecza. Dodatkowo ekipa Budowlanych będzie miała atut własnego boiska, co działa na jej korzyść. Mój typ: zwycięstwo Lechii Gdańsk.
Lechia Gdańsk – Bruk-Bet Termalica Nieciecza, sytuacja kadrowa
Przed meczem Lechii Gdańsk z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza gospodarze będą musieli radzić sobie bez Bohdana Sarnawskiego i Alvisa Jaunzemsa, którzy nadal nie wyleczyli kontuzji. Po stronie gości również nie zabraknie osłabień – za nadmiar żółtych kartek pauzują bowiem Krzysztof Kubica oraz Kamil Zapolnik. Wymienione braki kadrowe oczywiście mogą wpłynąć na możliwości obu drużyn w zbliżającym się pojedynku.
Bogdan Sarnavskiy
Operacja kolana
Niepewny
Alvis Jaunzems
Uraz mięśnia
Początek grudnia 2025
Kamil Zapolnik
Żółte kartki
Po 1 meczu
Krzysztof Kubica
Żółte kartki
Po 1 meczu
Lechia Gdańsk – Bruk-Bet Termalica Nieciecza, ostatnie wyniki
Lechia Gdańsk w dwóch poprzednich kolejkach zanotowała solidne występy, remisując 2:2 z Legią Warszawa i wygrywając 2:1 z Widzewem Łódź. Bruk-Bet Termalica Nieciecza w tym czasie zaprezentowała się jeszcze lepiej, odnosząc dwa zwycięstwa – 2:0 nad Arką Gdynia oraz 2:1 nad wspomnianą wyżej Legią Warszawa. Ostatnie wyniki sugerują więc rosnącą dyspozycję obu beniaminków.
Lechia Gdańsk – Bruk-Bet Termalica Nieciecza, historia
Bezpośrednia rywalizacja Lechii Gdańsk z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza wyraźnie przemawia na korzyść ekipy z Trójmiasta. W pięciu ostatnich spotkaniach między tymi klubami Lechia wygrała cztery razy, a jeden mecz zakończył się remisem. Drużyna Słoni nie zdołała w tym okresie odnieść ani jednego zwycięstwa, co potwierdza jej trudności w potyczkach z gdańszczanami.
Lechia Gdańsk – Bruk-Bet Termalica Nieciecza, kursy bukmacherskie
Według bukmacherów faworytem sobotniego spotkania są gospodarze, którzy będą mogli liczyć na większe wsparcie kibiców. Kurs na wygraną Lechii Gdańsk wynosi mniej więcej 1.80, typ na zwycięstwo Bruk-Betu Termaliki Nieciecza to około 4.10, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.90. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS, to podczas jego zakładania podaj nasz kod promocyjny GOAL. Dzięki temu będziesz mógł postawić na opisywany mecz zakład bez ryzyka do 100 złotych.
Lechia Gdańsk – Bruk-Bet Termalica Nieciecza, przewidywane składy
|2Bartłomiej Kłudka
|3Elias Olsson
|4Bujar Pllana
|7Bogdan Viunnyk
|8Aleksandar Cirkovic
|17Anton Carenko
|18Alex Paulsen
|21Michal Glogowski
|23Milosz Kalahur
|44Michal Kaczorowski
|72Mohamed Awad Alla
|88Bartosz Szczepankiewicz
|90Dawid Kurminowski
|2Bartosz Kopacz
|7Morgan Faßbender
|16Milosz Kozik
|17Dominik Biniek
|22Noah Mrosek
|23Sergio Guerrero
|27Radu Boboc
|35Diego Deisadze
|77Artem Putivtsev
|86Igor Strzalek
|99Milosz Mleczko
Lechia Gdańsk – Bruk-Bet Termalica Nieciecza, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- zwycięstwem Lechii
- remisem
- zwycięstwem Termaliki
Lechia Gdańsk – Bruk-Bet Termalica Nieciecza, transmisja meczu
Mecz pomiędzy Lechią Gdańsk a Bruk-Betem Termaliką Nieciecza rzecz jasna będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Potyczkę w ramach PKO BP Ekstraklasy możesz bowiem obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 3 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Zawody skomentują Adam Marchliński i Michał Żyro. Na sędziego głównego jutrzejszych zawodów wyznaczono Mateusza Piszczeloka. Początek rywalizacji na Polsat Plus Arenie już w najbliższą sobotę, 29 listopada o godzinie 14:45.
