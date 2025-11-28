Lechia Gdańsk – Bruk-Bet Termalica Nieciecza: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. Który beniaminek będzie górą w tym pojedynku? Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Polsat Plus Arenie już w najbliższą sobotę, czyli 29 listopada, o godzinie 14:45.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Lechii Gdańsk

Lechia Gdańsk – Bruk-Bet Termalica Nieciecza, typy i przewidywania

Przed nami starcie beniaminków w ramach 17. kolejki PKO BP Ekstraklasy – Lechia Gdańsk podejmie Bruk-Bet Termalikę Nieciecza. Obie drużyny znajdują się w strefie spadkowej, co dodaje spotkaniu dodatkowego znaczenia. Ekipa Budowlanych ma na swoim koncie 14 punktów i zamykają tabelę, natomiast zespół Słoni z 16 oczkami plasuje się na 16. pozycji w stawce. Spodziewamy się więc zaciętej walki o pełną pulę. Początek rywalizacji na Polsat Plus Arenie już w najbliższą sobotę, 29 listopada o godzinie 14:45.

Moim zdaniem ten mecz wygra Lechia Gdańsk, która przynajmniej na papierze dysponuje lepszym składem od Bruk-Betu Termaliki Nieciecza. Dodatkowo ekipa Budowlanych będzie miała atut własnego boiska, co działa na jej korzyść. Mój typ: zwycięstwo Lechii Gdańsk.

Lechia Gdańsk – Bruk-Bet Termalica Nieciecza, sytuacja kadrowa

Przed meczem Lechii Gdańsk z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza gospodarze będą musieli radzić sobie bez Bohdana Sarnawskiego i Alvisa Jaunzemsa, którzy nadal nie wyleczyli kontuzji. Po stronie gości również nie zabraknie osłabień – za nadmiar żółtych kartek pauzują bowiem Krzysztof Kubica oraz Kamil Zapolnik. Wymienione braki kadrowe oczywiście mogą wpłynąć na możliwości obu drużyn w zbliżającym się pojedynku.

Kontuzje i zawieszenia Lechia Gdańsk Zawodnik Powrót Bogdan Sarnavskiy Operacja kolana Niepewny Alvis Jaunzems Uraz mięśnia Początek grudnia 2025

Kontuzje i zawieszenia Bruk-Bet Termalica Nieciecza Zawodnik Powrót Kamil Zapolnik Żółte kartki Po 1 meczu Krzysztof Kubica Żółte kartki Po 1 meczu

Lechia Gdańsk – Bruk-Bet Termalica Nieciecza, ostatnie wyniki

Lechia Gdańsk w dwóch poprzednich kolejkach zanotowała solidne występy, remisując 2:2 z Legią Warszawa i wygrywając 2:1 z Widzewem Łódź. Bruk-Bet Termalica Nieciecza w tym czasie zaprezentowała się jeszcze lepiej, odnosząc dwa zwycięstwa – 2:0 nad Arką Gdynia oraz 2:1 nad wspomnianą wyżej Legią Warszawa. Ostatnie wyniki sugerują więc rosnącą dyspozycję obu beniaminków.

Lechia Gdańsk – Bruk-Bet Termalica Nieciecza, historia

Bezpośrednia rywalizacja Lechii Gdańsk z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza wyraźnie przemawia na korzyść ekipy z Trójmiasta. W pięciu ostatnich spotkaniach między tymi klubami Lechia wygrała cztery razy, a jeden mecz zakończył się remisem. Drużyna Słoni nie zdołała w tym okresie odnieść ani jednego zwycięstwa, co potwierdza jej trudności w potyczkach z gdańszczanami.

Lechia Gdańsk – Bruk-Bet Termalica Nieciecza, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem sobotniego spotkania są gospodarze, którzy będą mogli liczyć na większe wsparcie kibiców. Kurs na wygraną Lechii Gdańsk wynosi mniej więcej 1.80, typ na zwycięstwo Bruk-Betu Termaliki Nieciecza to około 4.10, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.90. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS, to podczas jego zakładania podaj nasz kod promocyjny GOAL. Dzięki temu będziesz mógł postawić na opisywany mecz zakład bez ryzyka do 100 złotych.

Lechia Gdańsk – Bruk-Bet Termalica Nieciecza, przewidywane składy

Lechia Gdańsk John Carver Bruk-Bet Termalica Nieciecza Marcin Brosz Lechia Gdańsk John Carver 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Weirauch 33 Wojtowicz 15 Dyachuk 80 Rodin 27 Vojtko 10 Kapić 5 Żelizko 11 Mena 99 Neugebauer 79 Sezonienko 89 Bobcek 9 Jimenez 53 Trubeha 8 Kurzawa 6 Wolski 26 Jakubik 28 Ambrosiewicz 21 Hilbrycht 3 Kasperkiewicz 5 Masoero 29 Isik 1 Chovan 1 Weirauch 33 Wojtowicz 15 Dyachuk 80 Rodin 27 Vojtko 10 Kapić 5 Żelizko 11 Mena 99 Neugebauer 79 Sezonienko 89 Bobcek 9 Jimenez 53 Trubeha 8 Kurzawa 6 Wolski 26 Jakubik 28 Ambrosiewicz 21 Hilbrycht 3 Kasperkiewicz 5 Masoero 29 Isik 1 Chovan 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-3 3-4-3 Przewidywany skład Bruk-Bet Termalica Nieciecza Marcin Brosz Rezerwowi 2 Bartłomiej Kłudka 3 Elias Olsson 4 Bujar Pllana 7 Bogdan Viunnyk 8 Aleksandar Cirkovic 17 Anton Carenko 18 Alex Paulsen 21 Michal Glogowski 23 Milosz Kalahur 44 Michal Kaczorowski 72 Mohamed Awad Alla 88 Bartosz Szczepankiewicz 90 Dawid Kurminowski 2 Bartosz Kopacz 7 Morgan Faßbender 16 Milosz Kozik 17 Dominik Biniek 22 Noah Mrosek 23 Sergio Guerrero 27 Radu Boboc 35 Diego Deisadze 77 Artem Putivtsev 86 Igor Strzalek 99 Milosz Mleczko

Lechia Gdańsk – Bruk-Bet Termalica Nieciecza, kto wygra?

Lechia Gdańsk – Bruk-Bet Termalica Nieciecza, transmisja meczu

Mecz pomiędzy Lechią Gdańsk a Bruk-Betem Termaliką Nieciecza rzecz jasna będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Potyczkę w ramach PKO BP Ekstraklasy możesz bowiem obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 3 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Zawody skomentują Adam Marchliński i Michał Żyro. Na sędziego głównego jutrzejszych zawodów wyznaczono Mateusza Piszczeloka. Początek rywalizacji na Polsat Plus Arenie już w najbliższą sobotę, 29 listopada o godzinie 14:45.

