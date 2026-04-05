Lechia Gdańsk – Korona Kielce: typy, kursy, zapowiedź (06.04.2026)

Lechia – Korona: typy bukmacherskie
Lechia Gdańsk podejmie Koronę Kielce w ramach 27. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Biało-Zieloni przed sezonem byli skazywani na spadek, a kara minus pięciu punktów długo ciążyła na drużynie. Mimo to John Carver wykonuje w Trójmieście znakomitą pracę, a jego zespół zajmuje obecnie 12. miejsce w tabeli.
Warto podkreślić, że Lechia z dorobkiem 51 bramek pozostaje najskuteczniejszą drużyną w tej kampanii. Kielczanie plasują się na 9. pozycji i są blisko zapewnienia sobie utrzymania, jednak wciąż potrzebują punktów w końcówce sezonu. W Gdańsku spróbują powalczyć o kolejne zwycięstwo, ale moim zdaniem rywalizacja zakończy się podziałem punków. Mój typ: remis.
Lechia – Korona: ostatnie wyniki
Lechia w poprzedniej kolejce pokonała Pogoń Szczecin (2:1) po bramkach Bujara Pllany i Tomasza Neugebauera. Wcześniej Gdańszczanie przegrali z GKS-em Katowice (0:2), efektownie pokonali Jagiellonię Białystok (3:0), zremisowali w derbach z Arką Gdynia (2:2) oraz ulegli Zagłębiu Lubin (0:2).
Z kolei Korona pod wodzą Jacka Zielińskiego dwa tygodnie temu pewnie pokonała Arkę Gdynia (3:0), a znakomite zawody rozegrał Dawid Błanik, notując dwie asysty. W ubiegłym miesiącu Kielczanie przegrali z Pogonią Szczecin (1:2), pokonali Bruk-Bet Termalikę Nieciecza (2:1), a także ulegli Motorowi Lublin (0:2) i Lechowi Poznań (1:2).
Lechia – Korona: historia
We wrześniowym starciu Korona rozprawiła z Biało-Zielonymi (3:0) w Kielcach, a dwie bramki zdobył Wiktor Długosz. Goście kończyli spotkanie w osłabieniu po czerwonej kartce Miłosza Kałahura. Natomiast w poprzedniej kampanii Lechia wygrała u siebie z Żółto-Czerwonymi (3:2), a w stolicy woj. świętokrzyskiego padł remis (0:0).
Lechia – Korona: kursy bukmacherskie
Bukmacherzy wskazują, że faworytami są piłkarze Lechii. Kurs na zwycięstwo Gdańszczan wynosi około 2.20, a triumf Korony Kielce został wyceniony w granicach 2.20-2.35. Remis w tym meczu jest na poziomie mniej więcej 3.50.
Lechia – Korona: przewidywane składy
Lechia Gdańsk: Paulsen – Wojtowicz, Pllana, Rodin, Vojtko – Kapić, Żelizko – Cirković, Neugebauer, Mena – Bobcek
Korona Kielce: Dziekoński – Rubezić, Sotiriou, Resta – Zwoźny, Remacle, Svetlin, Pięczek – Długosz, Stępiński, Błanik
Lechia – Korona: transmisja meczu
Mecz Lechia Gdańsk – Korona Kielce w ramach 27. kolejki PKO BP Ekstraklasy rozpocznie się w poniedziałek (6 kwietnia) o godzinie 20:15. Spotkanie będzie dostępne na antenach CANAL+ Sport 3, CANAL+ 4K oraz w serwisie CANAL+ online.
