Lechia Gdańsk – Górnik Zabrze, typy i przewidywania
Lechia Gdańsk oraz Górnik Zabrze ponownie zmierzą się ze sobą, tym razem w ramach 18. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Drużyna Budowlanych ma na swoim koncie 17 punktów i zajmuje 16. miejsce, podczas gdy ekipa Trójkolorowych z 30 oczkami prowadzi w tabeli. Przypomnijmy, że kilka dni temu oba zespoły spotkały się w 1/8 finału Pucharu Polski, gdzie zabrzanie wygrali 3:1 z gdańszczanami, wywalczając awans do ćwierćfinału. Początek rywalizacji na Polsat Plus Arenie już w najbliższy piątek, 5 grudnia o godzinie 20:30.
Moim zdaniem zwycięstwo odniesie Górnik, który w ostatnich latach wyraźnie dominuje nad Lechią w bezpośrednich starciach. Ekipa Trójkolorowych prezentuje stabilniejszą formę i po raz kolejny może pokonać rywala z Trójmiasta. Mój typ: wygrana Górnika Zabrze.
Lechia Gdańsk – Górnik Zabrze, sytuacja kadrowa
W Lechii Gdańsk zabraknie Bohdana Sarnawskiego oraz Alvisa Jaunzemsa, co ogranicza rotacje dla trenera ekipy z Trójmiasta – Johna Carvera. Górnik Zabrze również ma swoje problemy, ponieważ najprawdopodobniej nie zagrają Michal Sacek, Dominik Szala i Roberto Massimo. Oba zespoły przystąpią więc do spotkania w osłabionych składach.
Bogdan Sarnavskiy
Operacja kolana
Połowa grudnia 2025
Alvis Jaunzems
Uraz mięśnia
Niepewny
Michal Sacek
Uraz nogi
Nieznany
Lechia Gdańsk – Górnik Zabrze, ostatnie wyniki
W ostatnim spotkaniu Lechia i Górnik zmierzyły się bezpośrednio, a zabrzanie wygrali 3:1, meldując się w ćwierćfinale Pucharu Polski. Wcześniej w ramach ligi gdańszczanie rozbili Bruk-Bet Termalikę Nieciecza 5:1, zaś drużyna Michala Gasparika poniosła dotkliwą porażkę 0:4 z Radomiakiem Radom. Wyniki te pokazują więc dużą zmienność formy obu ekip.
Lechia Gdańsk – Górnik Zabrze, historia
W poprzednich pięciu bezpośrednich konfrontacjach pomiędzy Lechią Gdańsk a Górnikiem Zabrze wyraźnie dominowali zabrzanie, notując aż trzy wygrane. W tym czasie drużyna z Trójmiasta zaliczyła tylko jedno zwycięstwo, a ponadto raz padł remis. Bilans ten pokazuje zatem wyraźną przewagę zespołu Trójkolorowych nad ekipą Budowlanych.
Lechia Gdańsk – Górnik Zabrze, kursy bukmacherskie
Według bukmacherów nieznacznym faworytem piątkowego spotkania są gospodarze, którym będą sprzyjać własne ściany. Kurs na wygraną Lechii Gdańsk wynosi mniej więcej 2.50, typ na zwycięstwo Górnika Zabrze to około 2.75, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.30. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS, to podczas jego zakładania podaj nasz kod GOAL, dzięki czemu odbierzesz zakład bez ryzyka do 100 zł.
Lechia Gdańsk – Górnik Zabrze, przewidywane składy
|2Bartłomiej Kłudka
|3Elias Olsson
|4Bujar Pllana
|7Bogdan Viunnyk
|8Aleksandar Cirkovic
|17Anton Carenko
|18Alex Paulsen
|21Michal Glogowski
|23Milosz Kalahur
|72Mohamed Awad Alla
|88Bartosz Szczepankiewicz
|90Dawid Kurminowski
|7Luka Zahovic
|9Gabriel Barbosa Avelino
|10Lukas Podolski
|14Jarosław Kubicki
|16Paweł Olkowski
|18Lukas Ambros
|19Natan Dziegielewski
|22Abbati Abdullahi
|28Bastien Donio
|33Maksym Chłań
|55Maksymilian Pingot
|92Piotr Pietryga
|99Tomasz Loska
Lechia Gdańsk – Górnik Zabrze, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- zwycięstwem Lechii 25%
- remisem 0%
- zwycięstwem Górnika 75%
4+ Votes
Lechia Gdańsk – Górnik Zabrze, transmisja meczu
Pojedynek między Lechią Gdańsk a Górnikiem Zabrze będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Potyczkę w ramach PKO BP Ekstraklasy możesz obejrzeć na kanałach CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K, a także w serwisie CANAL+ online. Zawody skomentują Krzysztof Marciniak i Marcin Żewłakow. Początek rywalizacji na Polsat Plus Arenie już w nadchodzący piątek, 5 grudnia o godzinie 20:30.
