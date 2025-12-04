Lechia Gdańsk – Górnik Zabrze: typy, kursy, zapowiedź (05.12.2025)

10:50, 4. grudnia 2025 11:41, 4. grudnia 2025
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Goal.pl

Lechia Gdańsk – Górnik Zabrze: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. Obie ekipy znów zagrają ze sobą po kilku dniach. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Starcie na Polsat Plus Arenie odbędzie się już w najbliższy piątek, 5 grudnia. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi o godzinie 20:30.

Piłkarze Lechii Gdańsk
PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Lechii Gdańsk

Lechia Gdańsk – Górnik Zabrze, typy i przewidywania

Lechia Gdańsk oraz Górnik Zabrze ponownie zmierzą się ze sobą, tym razem w ramach 18. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Drużyna Budowlanych ma na swoim koncie 17 punktów i zajmuje 16. miejsce, podczas gdy ekipa Trójkolorowych z 30 oczkami prowadzi w tabeli. Przypomnijmy, że kilka dni temu oba zespoły spotkały się w 1/8 finału Pucharu Polski, gdzie zabrzanie wygrali 3:1 z gdańszczanami, wywalczając awans do ćwierćfinału. Początek rywalizacji na Polsat Plus Arenie już w najbliższy piątek, 5 grudnia o godzinie 20:30.

Moim zdaniem zwycięstwo odniesie Górnik, który w ostatnich latach wyraźnie dominuje nad Lechią w bezpośrednich starciach. Ekipa Trójkolorowych prezentuje stabilniejszą formę i po raz kolejny może pokonać rywala z Trójmiasta. Mój typ: wygrana Górnika Zabrze.

Ernest Chalimoniuk
Ernest
Zwycięstwo Górnika
*Kursy z 04.12.2025 10⁚47 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.
Lechia Gdańsk – Górnik Zabrze, sytuacja kadrowa

W Lechii Gdańsk zabraknie Bohdana Sarnawskiego oraz Alvisa Jaunzemsa, co ogranicza rotacje dla trenera ekipy z Trójmiasta – Johna Carvera. Górnik Zabrze również ma swoje problemy, ponieważ najprawdopodobniej nie zagrają Michal Sacek, Dominik Szala i Roberto Massimo. Oba zespoły przystąpią więc do spotkania w osłabionych składach.

Lechia Gdańsk – Górnik Zabrze, ostatnie wyniki

W ostatnim spotkaniu Lechia i Górnik zmierzyły się bezpośrednio, a zabrzanie wygrali 3:1, meldując się w ćwierćfinale Pucharu Polski. Wcześniej w ramach ligi gdańszczanie rozbili Bruk-Bet Termalikę Nieciecza 5:1, zaś drużyna Michala Gasparika poniosła dotkliwą porażkę 0:4 z Radomiakiem Radom. Wyniki te pokazują więc dużą zmienność formy obu ekip.

Lechia Gdańsk – Górnik Zabrze, historia

W poprzednich pięciu bezpośrednich konfrontacjach pomiędzy Lechią Gdańsk a Górnikiem Zabrze wyraźnie dominowali zabrzanie, notując aż trzy wygrane. W tym czasie drużyna z Trójmiasta zaliczyła tylko jedno zwycięstwo, a ponadto raz padł remis. Bilans ten pokazuje zatem wyraźną przewagę zespołu Trójkolorowych nad ekipą Budowlanych.

Lechia Gdańsk – Górnik Zabrze, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów nieznacznym faworytem piątkowego spotkania są gospodarze, którym będą sprzyjać własne ściany. Kurs na wygraną Lechii Gdańsk wynosi mniej więcej 2.50, typ na zwycięstwo Górnika Zabrze to około 2.75, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.30. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS, to podczas jego zakładania podaj nasz kod GOAL, dzięki czemu odbierzesz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa |

5 grudnia 2025

20:30

2.50
3.30
2.75
Górnik Zabrze
Lechia Gdańsk – Górnik Zabrze, przewidywane składy

Lechia Gdańsk – Górnik Zabrze, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

  • zwycięstwem Lechii
  • remisem
  • zwycięstwem Górnika
  • zwycięstwem Lechii 25%
  • remisem 0%
  • zwycięstwem Górnika 75%

4+ Votes

Lechia Gdańsk – Górnik Zabrze, transmisja meczu

Pojedynek między Lechią Gdańsk a Górnikiem Zabrze będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Potyczkę w ramach PKO BP Ekstraklasy możesz obejrzeć na kanałach CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K, a także w serwisie CANAL+ online. Zawody skomentują Krzysztof Marciniak i Marcin Żewłakow. Początek rywalizacji na Polsat Plus Arenie już w nadchodzący piątek, 5 grudnia o godzinie 20:30.

