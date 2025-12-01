Lechia Gdańsk – Górnik Zabrze: typy, kursy, zapowiedź (02.12.2025)

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lechii Gdańsk

Lechia Gdańsk – Górnik Zabrze: przewidywania

Lechia Gdańsk i Górnik Zabrze to ekipy, które przystąpią do wtorkowej potyczki w różnych nastrojach. Biało-zieloni mogą pochwalić się passą trzech ligowych spotkań bez porażki. Z kolei 14-krotny mistrz Polski jest od trzech meczów bez wygranej.

Lechia w tej kampanii przede wszystkim koncentruje się na rywalizacji w PKO BP Ekstraklasie, aby uniknąć spadku. Górnik natomiast latem zatrudnił trenera Michala Gasparika po to, by ten powtórzył sukcesy ze Spartaka Trnava w krajowym pucharze. Krok w kierunku realizacji tego celu zabrzanie mogą wykonać na Polsat Plus Arenie Gdańsk w starciu w ramach 1/8 finału rozgrywek.

W pierwszej batalii między obiema ekipami w tym sezonie padły trzy gole. Górą finalnie był Górnik. Ogólnie obie drużyny stawiają na ofensywną grę, co może zwiastować spotkanie z kilkoma golami. Można w związku z tym rozważyć wariant, że na stadionie w Gdańsku padną minimum trzy gole. Mój typ: powyżej 2,5 bramki – TAK.

Lukasz STS 1.88 Powyżej 2‚5 bramki – TAK Przejdź na stronę STS

Lechia Gdańsk – Górnik Zabrze: ostatnie wyniki

Gdańszczanie przystąpią do swojej potyczki po wygranej z Bruk-Betem Termaliką (5:1). Tym samym po remisie z Legią Warszawa (2:2) ekipa Johna Carvera szybko wróciła na zwycięski szlak. Z kolei w starciu z Widzewem Łódź ekipa z Gdańsk wygrała jednym golem (2:1). W drodze do 1/8 finału STS Pucharu Polski piłkarze Biało-zielonych pokonali natomiast Puszczę Niepołomice po dogrywce (3:1).

Śląska drużyna natomiast szansę na grę o ćwierćfinał STS Pucharu Polski ma dzięki wygranej nad Arką Gdynia (2:1). Ogólnie w listopadzie Górnik pokonał tę ekipę także w PKO BP Ekstraklasie, wygrywając czterema golami (5:1). Od tamtej jednak pory zabrzańska drużyna doznała dwóch przegranych meczów i raz zremisowała. W miniony piątek Górnik uległ natomiast Radomiakowi (0:4).

Lechia Gdańsk – Górnik Zabrze: historia

W siedmiu ostatnich spotkaniach między drużynami częściej góra była Lechia. Gdańszczanie wygrali w czterech meczach, dwa razy górą był Górnik i raz miał miejsce remis. Po raz ostatni w Gdańsku obie ekipy grały ze sobą w marcu tego roku i wtedy lepszy był zespół z Zabrza (2:1).

Lechia Gdańsk – Górnik Zabrze: kto awansuje?

Kto awansuje do 1/4 finału STS Pucharu Polski? Lechia

Górnik Lechia

Górnik 0 Votes

Lechia Gdańsk – Górnik Zabrze: przewidywane składy

W szeregach gospodarzy nie będzie mogło wystąpić trzech zawodników. Poza grą są: Bohdan Sarnawski, Alvis Jaunzems i Ivan Zhelizko. Z kolei zabrzanie będą musieli radzić sobie bez Michala Sacka.

Lechia: eirauch – Wójtowicz, Dyachuk, Rodin, Vojtko, Mena, Kapic, Neugebauer, Zhelizko, Sezonienko, Bobcek

Górnik: Łubik – Szcześniak, Janicki, Josema, Janza, Hellebrand, Kubick, Ambros, Sow, Liseth, Chłań.

Lechia Gdańsk – Górnik Zabrze: kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy przekonują, że faworytem potyczki są gospodarze. Typ na zwycięstwo Lechii kształtuje się na poziomie 2.60. Dla porównania wariant na wygraną Górnika wyceniono na 2.75. Z kolei rozwiązanie na remis kształtuje się w wysokości 3.40 i najmniej prawdopodobny scenariusz według bukmacherów.

Lechia Gdańsk Górnik Zabrze Kursy nie są obecnie dostępne. Odds are subject to change. Last updated 1 grudnia 2025 23:53

Lechia Gdańsk – Górnik Zabrze: transmisja

Wtorkowa batalia będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji oraz w internecie. Transmisja z meczu Lechia Gdańsk – Górnik Zabrze będzie do obejrzenia na antenie TVP Sport od godziny 17:30. Ponadto dostęp do spotkania zapewnie strona internetowa TVPSport.pl oraz aplikacja TVP Sport, z której można korzystać na urządzeniach mobilnych oraz na Smart TV.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.