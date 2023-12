PressFocus Na zdjęciu: Szymon Grabowski

Lechia – Chrobry, typy bukmacherskie

Lechia Gdańsk w ramach 18. kolejki podejmie przed własną publicznością Chrobry Głogów. Obie drużyny miały okazje zmierzyć się ze sobą na inauguracje sezonu. Wówczas Piłkarze Szymona Grabowskiego pokonali rywali 4:2. W sobotę również spodziewam się, że obaj bramkarze wrócą do domów bez zachowanego czystego konta. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak

Lechia – Chrobry, ostatnie wyniki

Lechia Gdańsk wróciła na dobre tory i zasłużenie znajduje się w czołówce ligi. Pięć ostatnich oficjalnych spotkań tego zespołu zakończyło się trzema wygranymi (1:0 z Polonią Warszawa, 3:1 z GKS-em Tychy oraz 2:0 z Miedzią Legnica), jednym remisem (0:0 z Wisłą Kraków) i jedną porażką (0:1 z Arką Gdynia).

Chrobry Głogów obecnie zajmuje 15. lokatę w rozgrywkach Fortuna 1 Ligi. Drużyna Piotra Plewnii w pięciu ostatnich ligowych spotkaniach odniosła trzy zwycięstwa (1:0 ze Zniczem Pruszków, 1:0 z Resovią Rzeszów, a także 3:0 z Podbeskidziem Bielsko-Biała) oraz poniosła dwie porażki (0:1 z Motorem Lublin i 1:2 z Wisłą Płock).

Lechia – Chrobry, historia

W tym sezonie drużyny miały już okazje rywalizować. Na obiekcie w Głogowie zwyciężyła Lechia 4:2.

Lechia – Chrobry, kursy bukmacherskie

Faworytem sobotniego spotkania jest Lechia Gdańsk. Jeśli rozważasz typ na ich wygraną to kursy sięgają około 1.55, podczas gdy na zwycięstwo Chrobrego Głogów oscylują w granicach 5.50 – 5.75. Przy tej okazji zachęcam do skorzystania z oferty bukmachera Fortuna, który przygotował ciekawą propozycję dla nowych klientów. Rejestrując konto z kodem promocyjnym GOAL można liczyć na bonusy o wartości do 630 zł, na co składa się zakład bez ryzyka oraz darmowy zakład.

Lechia – Chrobry, kto wygra?

Lechia – Chrobry, przewidywane składy

Lechia Gdańsk: Sarnawski – Bugaj, Chindris, Olsson, Kałahur – Żelizko, Neugebauer – Mena, Kapić, Chłań – Bobcek

Chrobry Głogów: Węglarz – Zarowny, Estigarribia, Bougaidis – Tabiś, Mandrysz, Ozimek, Mucha – Bartlewicz, Hanc – Lebedyński

Lechia – Chrobry, transmisja meczu

Spotkanie Lechia Gdańsk – Chrobry Głogów będzie transmitowane w TV na kanale Polsat Sport Extra. Mecz będzie dostępny online w aplikacji Polsat Box Go dostępnej między innymi na urządzenia mobilne i Smart TV. Wcześniej należy jednak wykupić miesięczną subskrypcję pakietu sportowego. Początek spotkania w sobotę (9 grudnia) o godzinie 17:30.

