PressFocus Na zdjęciu: Lech Poznań

Stadion Poznan Ekstraklasa Lech Poznań Warta Poznań 1.78 3.80 5.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 kwietnia 2023 21:05 .

Lech Poznań – Warta Poznań: typy i przewidywania

Gdyby Lech Poznań liczył się jeszcze w walce o mistrzostwo, czy nawet drugie miejsce, wówczas byłby murowanym faworytem tego spotkania. Warta Poznań ma jednak zdecydowanie więcej do ugrania, a kilka innych czynników przemawia na jej korzyść. Oczywiście faworytem bukmacherów jest Kolejorz, a kurs na jego zwycięstwo w STS wynosi 1.70.

Lech do meczu z Wartą przystąpi prawdopodobnie w mocno zmienionym składzie. Przed mistrzem Polski ćwierćfinał Ligi Konferencji, w którym zmierzy się z Fiorentiną i wynik tego spotkania jest priorytetem. Dlatego można się spodziewać, że John van den Brom zechce dać odpocząć kilku czołowym piłkarzom w sobotni wieczór. To naturalnie stwarza szansę dla warciarzy. Oczywiście miejsce na podium nie jest jeszcze przyklepane, bo za plecami czai się Pogoń.

Warta z kolei realnie liczy się w walce o czwarte miejsce, które w tym sezonie będzie premiowane udziałem w eliminacjach Ligi Konferencji. Aktualnie jest piąta i traci tylko trzy punkty do Pogoni Szczecin. To są argumenty przemawiające za ewentualną wygraną gości.

Za gospodarzami stoją statystyki, wyniki meczów bezpośrednich i atut własnego stadionu. Wiadomo, że to mecz przyjaźni, ale jasne jest także, że atmosferę będą tworzyli przede wszystkim fani Kolejorza.

Gospodarze są faworytem bukmacherów, ale nasz typ na mecz Lech – Warta to goście strzelą powyżej 0,5 gola. Takie zdarzenie w STS ma kurs 1.72.

Nasz redakcyjny ekspert Kuba Olkiewicz uważa, że Lech sobie postrzela i w sobotnim meczu zdobędzie powyżej 1,5 gola. Najlepiej niech oba typy siądą, typerzy będą zadowoleni, a kibice zobaczą efektowny mecz.

Lech Poznań – Warta Poznań: sytuacja kadrowa

Największym nieobecnym w zespole Lecha jest kontuzjowany Filip Szymczak, który niedawno przeszedł operację. Nie wiadomo, czy do dyspozycji trenera będzie Bartosz Salamon, u którego wykryto doping. Wprawdzie piłkarz nie jest zawieszony, ale jego występ w najbliższym meczu jest wielką niewiadomą.

W zespole gości z powodu urazów nie wystąpią: Wołodymyr Kostewycz, Bartosz Kieliba i Mateusz Kupczak. W obu zespołach nikt nie pauzuje za kartki.

Lech Poznań – Warta Poznań: ostatnie wyniki

W pięciu ostatnich kolejkach Lech i Warta ugrały po osiem punktów, notując po dwie wygrane, dwa remisy i porażkę. W poprzedniej serii spotkań Warta zremisowała na wyjeździe z Zagłębiem Lubin, a Kolejorz podzielił się punktami z Pogonią przed własną publicznością.

Mistrz Polski jest niepokonany od czterech meczów w Ekstraklasie. Ostatnią porażkę poniósł jeszcze w lutym, przegrywając we Wrocławiu ze Śląskiem. Warta oprócz bezbramkowego remisu w Lubinie taki sam wynik zanotowała w meczu z Cracovią, a pomiędzy tymi spotkaniami pokonała Lechię Gdańsk 2:0. Na początku marca przegrała na wyjeździe z Wisłą Płock 0:1.

Lech Poznań – Warta Poznań: historia

W 2020 roku Warta Poznań wróciła do Ekstraklasy. Od tego czasu rozegrała pięć meczów z Lechem i wszystkie przegrała. Zdobyła w nich zaledwie dwa gole, a straciła osiem. W trwającym sezonie przegrała pierwsze spotkanie 0:1.

Lech Poznań – Warta Poznań: kursy bukmacherskie

Kursy bukmacherskie na mecz Lech – Warta pokazują, że większe szanse na zwycięstwo daje się gospodarzom. Wygrana Kolejorza jest po kursie około 1.70. Kurs na remis waha się w granicach 3.60 – 3.80, a na zwycięstwo Warty od 4.70 do nawet 5.70. Ci, którzy spodziewają się remisu lub wygranej Warty, mogą pokusić się o wyższy kurs i zakład bez ryzyka w STS z kodem GOAL.

Lech Poznań – Warta Poznań: przewidywane składy

Lech Poznań – Warta Poznań: transmisja

Transmisja meczu Lech – Warta będzie dostępna w telewizji i internecie. Prawa do pokazywania meczów Ekstraklasy w Polsce ma CANAL+. Derby Poznania będą na żywo transmitowane w CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K Ultra. Oprócz tego transmisja internetowa będzie dostępna dzięki usłudze CANAL+ online. Kupując dostęp za pośrednictwem naszej strony można skorzystać z promocji i płacić 39 zł miesięcznie przez pierwsze trzy miesiące za pakiet, w którym będą dostępne wszystkie mecze Ekstraklasy. Cena regularna pakietu to 49 zł. Subskrypcja jest odnawiana automatycznie co miesiąc.

